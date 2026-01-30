新春出遊優惠開跑！天天折千、888元紅包、1折與買1送1限量搶購

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
【旅奇傳媒/編輯部報導】農曆年假將至，除了圍爐和紅包，更是家人團聚與規劃出遊的重要時刻！旅遊平台「Klook」即日起至03/02推出「新春出遊」優惠，祭出「天天最高折1,000元」、「瘋撒888元紅包」、「瘋搶1折與買1送1」等驚喜，無論是爸媽敲碗的日本泡湯、情侶的歐美小蜜月，還是朋友相約的紐澳冒險，都能把行程和折扣一次備齊！

針對近期因徒手攀登而話題十足的台北101觀景台，即日起至02/13前，凡購買觀景台門票2人同行享83折優惠，還可獲贈2026限定馬上好運紅包袋乙份，數量有限送完為止！

新春優惠開跑！天天最高折1,000元　最夯迪士尼也能折

Klook 新春活動期間特別攜手12家銀行支付，凡使用指定支付結帳並輸入限定優惠碼，海外商品天天最高現折1,000元！此外，日本、歐美紐澳長線行程同步推出天天折500元超殺優惠，優惠碼於每天上午11:00釋出，包含最夯的東京迪士尼樂園、日本滑雪場一日遊，經典熱賣的瑞士旅行通行證、美國大峽谷一日遊、紐西蘭高空跳傘體驗，到3月將開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、主體建築預計於今年完工的西班牙聖家堂門票等都可使用，協助旅客以更理想的價格提前卡位熱門行程。

好運888元紅包　每週五限量瘋搶

為了讓旅客感受更多過年氣氛，活動期間每週五上午11:00，也同步放送好運8元、88元、888元紅包，旅客輸入指定優惠碼即可享現折優惠。無論是小額試手氣或大額折扣，紅包活動為春節出遊增添更多驚喜與樂趣。

1折、買1送1神券　每週一限定放送

活動期間每週一上午11:00，Klook 推出熱門體驗1折優惠券，適用於釜山通行證、釜山膠囊列車等熱門商品；也推出人氣樂園商品買1送1優惠限量搶，如近期評價持續上漲的沖繩 JUNGLIA 叢林樂園也在內，幫助旅客以更優惠的方式安排行程。

eSIM 10元、飯店最高折2,000元　同步開催中

「Klook eSIM 10元」與「飯店最高折2,000元」活動持續加碼中，只要輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，即可享 Klook eSIM 7天1GB最低10元，還可補差額升級更多天數方案；輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店現折最高1,000元，完成訂單後，再送全球指定住宿金1,000元，等於最高折2,000元，無論國內或海外旅遊都能折！

