2026台北燈節攜手「變形金剛」花博主燈「柯博文」亮相登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北市政府觀光傳播局日前舉行「2026台北燈節」首場記者會，宣布今年首度推出「雙展區、雙 IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於02/25-03/15盛大登場。

臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）局長余祥表示，今年燈節最受矚目的 IP 聯名亮點，就是花博展區將攜手全球知名 IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，打造前所未見的主題燈組與光影展演，記者會上更搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」，將為臺北夜晚注入震撼的科幻能量。

另外說明，今年台北燈節規劃西門與花博雙展區，花博展區以《變形金剛》為主題，並結合眾多藝術家作品共同佈展。此次合作為《變形金剛》首次於臺灣大型主題燈節進行正式授權燈組設計，極具指標意義。主題燈組將以博派領袖「柯博文」擔綱主角，並同步登場柯博文戰友「大黃蜂」燈組，和最大對手「密卡登」燈組，三大經典角色齊聚花博。其中，「柯博文」以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗，預期成為本屆燈節最具話題性的焦點之一。

▲記者會現場公布變形金剛小提燈，吸引眾多目光。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，同步公布備受親子族群期待的小提燈。觀傳局表示，「2026台北燈節」小提燈結合科技感與童趣元素，以「柯博文」為主題設計製作小提燈，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，兼具收藏價值與互動樂趣，將於燈節期間限量發送，邀請大小朋友一同提燈賞燈，感受節慶氛圍。小提燈將於03/01-03/03在西門展區及花博展區發放，並於03/01-03/02於各行政區同步發放，相關發放細節仍在規劃中，後續將另行公布發放地點、時間等資訊，請持續關注「2026台北燈節」活動官網。

觀傳局補充說明，「2026台北燈節」活動期間為02/25-03/15，每日亮燈時間為17:00-22:00，除 IP 主題燈組外，也規劃友好交流燈組及全國傳統花燈競賽燈區。今年新增的花博展區位於花博公園圓山園區，鄰近捷運圓山站及中山國小站，交通便利，步行即可抵達燈節展區，更可順遊周邊臺北孔廟、大龍峒保安宮、圓山商圈、大龍峒商圈、至聖花博商圈、大龍街夜市及晴光市場、中山商圈等豐富觀光資源。

歡迎國內外旅客安排燈節期間前來走走逛逛，一同感受「2026台北燈節」光影藝術與城市魅力的年度盛會。更多精彩活動將陸續揭曉，詳細資訊可至「2026台北燈節」活動官網查詢。

