「台南－熊本」直飛新航線！從熊本出發，體驗長崎・島原半島魅力路線

【旅奇傳媒/日本部報導】2025/12/23台灣虎航「台南－熊本」直飛新航線開航！熊本縣與長崎縣的島原半島，中間隔有明海，有許多渡輪著航線往返其間，交通比想像中更加便利。本次將介紹從熊本出發，深入對岸島原半島，探索文化、感受自然魅力的魅力路線。

島原鐵道大三東車站。 圖：長崎縣觀光聯盟／提供

① 九商渡輪・60分鐘連結熊本港與島原港

從熊本市的熊本港搭乘「九商渡輪」，約60分鐘即可抵達長崎縣島原市。每日約有9個航班，成人單程票價為1,180日圓，並提供來回優惠與團體等折扣。汽車也能搭乘渡輪，即使自駕租車的旅客也能方便運用（可透過網路預約）。

此外，熊本港與 JR熊本站之間有「九商渡輪專用免費接駁巴士」運行，不過由於為小型巴士，車內無法放置大型行李箱，建議旅客攜帶可放置於膝上的隨身行李搭乘。一般路線巴士則約每小時一班，也可使用周遊行程超值通票 SUNQ PASS。

抵達島原港後，港口旁可見到免費足湯設施「泉源公園足湯」，可立刻放鬆休息。此處為100％島原溫泉源泉放流，並且為24小時開放。

② 從島原港前往島原車站（島原鐵道）～漫步森岳商店街

島原港車站距離島原港僅需步行約5分鐘，搭乘島原鐵道約15分鐘即可抵達島原車站。出了車站後，首先推薦到以島原城為中心發展的「森岳商店街」散步，街區內湧泉水流經街道，充滿懷舊風情，有著各具特色的小店。

▲青色理髮館建於1923年。 圖：長崎縣觀光聯盟／提供

其中，外觀呈現亮眼復古藍色的「青色理髮館」建築為1923年建成的木造西式洋樓，經過修復再生後重新開放，並被登錄為長崎縣有形文化財。現在建築物的一樓為咖啡館「工房 Momo」，能品嘗嚴選有機食材製成的料理。不妨在此稍作歇息，細細品味當地風味。

▲1923年建成的「青色理髮館」建築現在變身成為復古咖啡廳。 圖：長崎縣觀光聯盟／提供

創業於1877年的「猪原金物店」，店內網羅從長年熱銷的經典生活道具到最新款鈦金屬製品，以及明治至昭和時期的珍稀物件。店內並設有「茶房 速魚川」，可一邊眺望中庭裡的烏龜，一邊聆聽潺潺水聲，品嚐使用湧泉水沖煮的咖啡、島原名物「寒湯圓（かんざらし）」甜點，以及以在地蔬菜製作的咖哩飯等，透過味覺親身感受島原深厚的湧水文化。

▲猪原金物店創業於1877年。 圖：長崎縣觀光聯盟／提供

▲猪原金物店網羅經典生活道具及珍稀古物件。 圖：長崎縣觀光聯盟／提供

③ 島原城・武家屋敷

自島原車站步行約10分鐘即可抵達島原城。島原城最早建於1618年，由松倉豐後守重政歷時約7年建造；現今所見的天守則為1960年代復原重建而成。每年2月上旬，天守閣周邊近300株梅花進入最佳觀賞期；而3月下旬至4月上旬，環繞島原城約1.2公里的護城河畔，約250株櫻花盛開。櫻花季期間，沿途點亮紅色燈籠，亦可欣賞別具風情的夜櫻。

▲島原城為賞櫻名所。 圖：長崎縣觀光聯盟／提供

島原城西側的武家屋敷為江戶時代武士居所聚集之地，街道綿延約400公尺。現存的「下之丁的武家屋敷」中，有山本邸、篠塚邸與鳥田邸三處對外免費開放，讓人得以追憶當年武士的生活樣貌。街道中央設有引入湧泉水的水道，為過去居民日常生活的水源。散步途中，可前往「武家屋敷休憩所」稍作歇息，並品嚐清澈甘甜的湧泉水。

④ 湧泉豐沛的新町區

島原自古以來便被譽為「水之都」，其中位於島原城南側的新町一帶，更是湧泉特別豐富的區域，據說只要向地面下挖約50公分，便能湧出清澈泉水。當地有條全長約100公尺的水道，也被稱為「鯉魚優游的城鎮」。紅白、三色、金色等錦鯉在清澈的流水中穿梭，成為水之都島原最具代表性的景觀之一。

▲鯉魚優游的城鎮。 圖：長崎縣觀光聯盟／提供

位於「鯉魚優游的城鎮」旁的湧泉庭園「四明莊」，建於20世紀初期。庭園池水每日約有3,000噸清泉流入，色彩斑斕的錦鯉優游其中。園內種植紅松、楓樹等多樣植栽，景致優雅迷人。和室座敷從正面與左側兩側向池畔延伸，從略高的視線向下俯瞰，座敷與庭園融為一體，展現出唯有在此才能欣賞到的優美景觀。

此外，可輕鬆體驗島原溫泉的設施「Yutorogi 之湯（ゆとろぎの湯）」，是舒緩觀光步行後疲勞身心的理想去處。館內設有源泉放流的大浴場、藥湯、冷水池與三溫暖等多種浴池，可依喜好盡情享受不同泡湯體驗，另有可免費使用的足湯設施。 島原溫泉以溫和親膚著稱，入浴時不刺激，據說對於割傷、燒燙傷、慢性消化系統疾病、糖尿病、痛風及肝臟相關疾病等具有助益。

⑤ 稍微延伸行程，環遊島原半島

■ 島原市・島原鐵道 大三東車站

被譽為「日本最靠近海的車站」的大三東車站，是一座無人車站，月台後方即是一望無際的有明海。晴朗天氣時，湛藍的海天一色，搭配月台上鮮黃色的長椅與裝飾的手帕，構成極具視覺魅力的畫面，成為社群媒體上廣受矚目的熱門打卡景點。車站月台沒有屋頂與圍欄，空間開放感十足，吸引不僅來自日本國內，也有許多海外旅客慕名前來欣賞這片獨特風景。

■ 南島原市・野生海豚觀賞

在島原半島與天草之間的海域，棲息著約200頭野生海豚，旅客可搭乘遊船進行海豚觀賞巡航。此活動全年皆可體驗，且有相當高的機率能近距離看到海豚的身影。運氣好的話，還能欣賞到海豚躍出海面的動態瞬間，或是可愛的小海豚，是深受親子家庭與情侶喜愛的人氣活動。

■ 雲仙市・雲仙地獄與雲仙纜車

位於島原半島西北部的雲仙市，可造訪被蒸氣與硫磺氣息環繞、景觀獨特的「雲仙地獄」。沿著步道散步能近距離感受自腳下升起的地熱，是此地的一大魅力。散步結束後，不妨前往雲仙溫泉或小濱溫泉泡湯休息，舒緩旅途中的疲勞。此外，搭乘雲仙纜車則能欣賞春季的深山霧島杜鵑、夏季的四照花與新綠、秋季的紅葉，以及冬季的霧冰，四季更迭的不同迷人風貌。

