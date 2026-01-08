「三層崎花海」將登場！兩公園串聯成更大、更美賞花路線

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
被譽為是「臺版富良野」的三層崎公園，順應坡地地形呈現層次花海，結合薰衣草、石竹等花卉勾勒大冠鷲圖騰，展現彩色三層崎的春日花海風景。　圖：臺北市政府工務局／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026三層崎花海」將於02/11在北投社三層崎公園正式登場，展期至03/15。被譽為「臺版富良野」的「三層崎花海」，每年展期期間綻放絢麗的浪花，無需遠遊即可在城市近郊感受遼闊而純粹的美景。

今年花季以「花願同行」為主題，將賞花體驗轉化為結合散步、感受與祈願的行程，首度串聯「三層崎公園」與「嗄嘮別公園」兩大園區，透過 S 型花路引導動線，串接花海景觀與櫻花步道，邀請走進北投，感受專屬於這座城市的季節風景。

▲嘎嘮別公園以櫻花植栽為主要景觀特色，呈現粉紅嘎嘮別的春季柔和細緻的花景樣貌（嘎嘮別公園櫻花景觀 AI 示意圖）。　圖：臺北市政府工務局／提供
「三層崎公園」與「嗄嘮別公園」皆坐落於北投大屯山系之下，各自展現不同景觀特色「三層崎公園」以層疊起伏的地形結合壯麗花海，運用 GPS 定位放樣技術，將象徵守護的大冠鷲意象融入花景設計，搭配薰衣草、五彩石竹、雞冠花、四季秋海棠與銀葉菊等16萬盆花卉交織出色彩繽紛的圖騰景觀；相鄰的「嗄嘮別公園」則結合櫻花景觀與遼闊視野，園內植栽約 60 株櫻花，並可遠眺八里觀音山、淡水河及台北盆地，呈現北投由近而遠展開的春日樣貌。

▲「2026三層崎花海」－花願同行主視覺海報。　圖：臺北市政府工務局／提供
本屆花季不僅著重園區內的賞花景觀，也透過整體動線規劃，延伸賞花行程的移動體驗。遊客可騎乘 YouBike，自「三層崎公園」前往「嗄嘮別公園」，約6分鐘即可抵達，輕鬆串聯兩處賞花場域。花季期間亦同步聯名北投地區25間特約店家，涵蓋餐飲、伴手禮與休憩據點，讓行程結合用餐與停留安排，使體驗從園區延伸至整個北投，呈現行走中的城市花季風景。可依自身行程彈性規劃半日或一日的賞花路線，結合園區漫步、北投順遊，完成一趟節奏輕鬆的春季行程。

誠摯邀請於花季期間沿著花路行走於「三層崎公園」與「嗄嘮別公園」之間，在花海與櫻花景觀交錯的風景中調整步調，於城市與自然交會的空間裡，感受北投在花季時節所呈現的生活節奏與季節氛圍。

公園 北投 賞花

旅奇傳媒 TR Omnimedia

