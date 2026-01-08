梅花搶先開！苗栗華陶窯覓梅、賞陶、梅花樹下品茶香

快訊

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
華陶窯梅花搶先開，遊客搶拍梅花勝景。　圖：苗栗華陶窯／提供
【旅奇傳媒/編輯部報導】今年在低溫裡揭開序幕，位於苗栗縣苑裡鎮火炎山傍的華陶窯，境內的梅花，趁此波寒流，已搶先開花！

為了分享這一年僅有十天的美景，華陶窯特別自即日起至01/15的梅花花期間，策劃了冬梅限定的體驗活動：包含單人預約即可成行的「賞梅自在遊」、「賞梅品茶趣」兩樣特別行程，讓賞梅不僅是走馬看花，更涵蓋了全程導覽由陶藝家陳美華於梅花秘境裡策展的自然陶演場、親臨花開若雪的梅谷秘境、梅花樹下品茶等三大亮點的獨特深度體驗。快來華陶窯搶先感受這濃郁的冬梅況味，在人文與自然相融的美學氛圍裡，舒放身心，迎接這嶄新的2026年。

▲華陶窯園區百鈴花開，豐富冬日色彩。　圖：苗栗華陶窯／提供
自1984年以來，陳文輝先生在苗栗苑裡的火炎山坡上建立了這座柴燒窯場，並為了給身為花藝家的妻子提供花藝用的花材，開始在園內種植台灣原生植物，讓華陶窯成為集陶藝與花藝於一方的陶園林。

華陶窯不僅以深厚的文化景深而聞名，原作為插花花材而栽種的植物，更是在視覺上帶來富有季節感的多彩變幻，此時正值冬日白梅盛開，讓寂靜蓊鬱的山林間，更加添了若雪紛飛的潔白情境；而一株開近百朵粉紅色的百鈴花，則如鈴鐺般從樹上垂掛，豐富了整個紅磚黑瓦院庭。

▲華陶窯梅花秘境，<a href='/search/tagging/1013/落羽松' rel='落羽松' data-rel='/1013/89781' class='tag'><strong>落羽松</strong></a>與荷塘相輝映。　圖：苗栗華陶窯／提供
相較於野坡梅林開花時的壯觀，華陶窯將近百棵老梅樹依隨山勢，栽植在落羽松旁的小徑荷塘邊，更因是谷地地形，在花朵盛開時，聚香濃洌。在藍天映襯下，梅花與枝條更顯孤雅蒼勁；當山風拂過，梅花花瓣漫天飛舞，映落於疏影橫斜的小池塘，撒落如雪的細緻花瓣，讓浪漫的梅花散發知性卻也感性的氛圍，此為華陶窯賞梅美景的第一個亮點。

▲華陶窯梅景與環境陶作對話展。　圖：苗栗華陶窯／提供
園區不僅展現了四季與台灣建築之美，更融入了藝術家的人文思考，而透過柴燒陶藝的創作與展演，匯聚成與自然共構的生活現場。

本次特別活動的第二大亮點，是邀請陶藝家陳美華於賞梅秘境間，策畫的環境創作陶藝特展，特展中透過陶藝創作與地景相融的佈展，詮釋陶藝家陳美華對環境的反思：置身於陶花園裡，眼見梅花結果、落地、幼苗萌發、花朵含苞綻放、在最冷的天氣裡盛開，花隨風落雪飄落。這是一段蘊含著四季更迭、起承轉合的韻律，更是這片土地活生生存在的痕跡；走回日常裡的城市印記，聚合了人類文明的種種材料與足跡，人與土地之間又會是何種新的關係？而我們是否又會忙到忘記，坐在花樹下喝碗暖茶、下盤棋的純粹美好與曾經…。

▲華陶窯梅景中有陶，從陶作裡看梅景。　圖：苗栗華陶窯／提供
梅花季間，參加「賞梅自在遊」行程，華陶窯均安排全程導覽，在嘆賞梅景的同時，更能藉由陶藝家的策展視角，近距離的親近這片土地與人文情懷。正如陶藝家陳美華所言：「這裡的一景一物，滿滿的都是對台灣的斯土有情。」。

▲「華陶窯梅花季」期間，規劃花期限定「賞梅品茶趣」行程。　圖：苗栗華陶窯／提供
滿足了賞梅的視覺與心靈讚嘆，與家人好友坐在梅花樹下，在冷冽的梅花香氣中，手捧陶茶碗，啜飲一碗熱茶，更是本次華陶窯梅花季特別活動中，最獨特、更不能錯過的最大亮點。

本次「華陶窯梅花季」期間，規劃有花期限定的「賞梅品茶趣」行程，華陶窯董事長陳守國表示：「這一年一度，對冬梅之美的禮讚，已成為華陶窯非常重要的儀式！在梅花盛開的當下，喝碗文山包種茶，這淡雅的茶香應該可以搭配梅花的暗香。梅花樹下品茗，甚至可以欣賞花瓣飄落杯底⋯。」

即日起至01/15期間，歡迎預約參加最獨特的賞梅體驗，華陶窯的開放時間為09:30-16:30，然而梅花花期有限，實際花況將依您到訪當日的天候而異；而為提供最佳的賞梅品質，華陶窯賞梅行程均安排有專人導覽服務，單人預約即可成行，建議遊客務必提前預約，以免向隅。

