日本香川一日遊就靠「這張」！一班公車遊遍天空鳥居、父母之濱

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於日本四國的香川縣，因濃厚烏龍麵文化與瀨戶內海的絕美風景而深受海外旅客喜愛，並且中華航空幾乎每天有台北直飛高松機場的航班，相當方便可以前往香川旅遊。

近年隨著自由行旅客增加，許多景點散落在三豊市、觀音寺市一帶，大部分遊客都會選擇租車自駕前往。為了讓旅客更輕鬆串接沿海景點，三豊中央觀光巴士推出 「紅心班車一日乘車券」，將瀨戶內海沿岸的熱門景點一次串起，大幅提升旅遊便利性。

「紅心班車一日券」。可在 JR觀音寺站～JR詫間站 區間的紅心班車不限次搭乘，且除了實體票之外，亦可線上透過「乘換案內」app 內購買，班車行駛路線涵蓋瀨戶內海沿岸代表性的眺望點，讓旅客無需自駕也能輕鬆抵達山頂、海景與夕陽點，是相當友善觀光的交通服務，非常適合自由行旅客用來規劃一日遊。

沿線必去景點介紹

◎ 高屋神社（天空鳥居）

▲在高屋神社可以從鳥居中望向整片市景。 圖：游琮玄／攝

位於稻積山山腰，被稱為「天空鳥居」。從鳥居望下，是瀨戶內海與市街交織的壯麗景色。晴天時視野遼闊，是香川最具代表性的觀景地標。

◎ 琴彈公園 & 錢型沙繪

▲從琴彈公園展望台可以俯瞰整個錢型沙繪。 圖：游琮玄／攝

位於觀音寺市的著名地標。巨大砂畫「寬永通寶」象徵財運與富貴，可從展望台俯瞰完整形狀。園區廣大、綠意盎然，也適合散步與安排午餐休息。

◎ 紫雲出山

▲紫雲出山在春天可以拍到櫻花美景。 圖：香川縣觀光協會／提供

矗立於瀨戶內海的山丘展望點，春季有櫻花、初夏繡球花，搭配島嶼與藍色海面，形成香川最受歡迎的明信片風景。傍晚時分能拍到浪漫的金色海面。

◎ 父母之濱

▲退潮時的父母之濱就能拍出漂亮的倒影。 圖：游琮玄／攝

以夕陽與海面倒影形成的「鏡面景色」聞名，被譽為日本版天空之鏡。退潮時水面如鏡，能拍出雙人倒影、剪影等夢幻照片。

DATA／紅心班車一日券

・售價：成人1,500日圓、兒童700日圓

・使用日：週六、週日、國定假日與01/01～01/03

・購買方式：「乘換案內」app 內購買

・公車時刻表：中文時刻表

