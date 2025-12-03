九州必訪！來去由布院住一晚 超人氣溫泉飯店報你知～

【FunTime小編群】由布院又稱湯布院，是許多人到九州的必訪景點，這裡不僅有頗具盛名的溫泉，還有被譽為夢幻仙境的金鱗湖。金鱗湖因為地熱關係，每年到了秋冬之際都會煙霧繚繞，在秋天時有楓葉的襯托更是別有一番風味，當夕陽照在水面上更是使整個湖面看起來波光粼粼，如果走累了，車站附近還有足湯哦～這麼放鬆又迷人的地方相信大家一定等不及了！這次小編就要來推薦幾間好評由布院住宿給大家！

快速導覽｜由布院溫泉飯店

由布院的住宿區分布在由布院車站、湯之坪街道與金鱗湖周邊，從車站出來後可以沿著必逛的湯之坪街道一路晃到金鱗湖，為方便大家挑選，小編將住宿區大致分為兩區，分別是靠近由布院車站的住宿及位於金麟湖畔的住宿，讓我們趕緊看看各區有哪些特色吧！

由布院溫泉飯店｜由布院車站溫泉住宿

無論是搭乘JR或是高速巴士來回由布院的旅客，由布院車站附近的住宿都會是你方便快速的好選擇，下車後不用扛著大包小包的行李轉乘地鐵或公車等交通工具，只要步行幾分鐘就可以到飯店，真的是省時又省力！

湯布院歡迎回家旅館｜供咖啡果汁茶水ｘ腳踏車免費借

湯布院歡迎回家旅館。 圖／Agoda

湯布院歡迎回家旅館。 圖／Agoda

湯布院歡迎回家旅館(Yufuin Ryokan Okaeri)是間老屋改造的傳統日式旅館，房間地舖皆為日式榻榻米，冬天還會提供電暖桌。旅館設有5間私人湯屋及1間露天風呂(需預約)，公共休息室則是有提供微波爐、免費咖啡、果汁及茶水，全都24小時無限供應。附近生活機能良好，走路10分鐘就有超市，還能免費租借腳踏車，隔天一早更是有專人送早餐至客房內，超級貼心～

小編偷偷說：這邊的泡湯浴池分為露天和室內，所以害羞的朋友們可以不用擔心，能放輕鬆地好好享受。對了～這裡還有提供各式的浴衣可以選擇哦！

訂房網評價︰9.4/10(agoda)

交通︰由布院站步行6分鐘

附近景點︰由布院彩色玻璃美術館、由布院溫泉、宇奈岐日女神社

湯布院Lamp之宿｜設備應有盡有ｘ近超商郵局

湯布院Lamp之宿。 圖／Agoda

湯布院Lamp之宿。 圖／Agoda

湯布院Lamp之宿 (Yufuin Lamp No Yado)同樣位於車站附近，只要5分鐘就能到由布院最熱鬧的地方－湯之坪街道。一進飯店就是超有氛圍感的日式庭園！而這裡的房間雖然不多但每間都寬敞舒適、設備應有盡有，溫泉部分也有提供5間私人湯屋及足湯可以免費泡！隱私性高泡起來更享受！

小編偷偷說：這間由布院住宿有養貓咪哦～喜歡貓咪的朋友可以來排隊預約了！飯店隔壁還有lawson超商和郵局，不管你是半夜肚子餓了，還是買了明信片想寄給朋友都很方便！

訂房網評價︰9/10(agoda)

交通︰由布院站步行7分鐘

附近景點︰湯之坪街道、昭和懷舊公園-湯布院昭和館

由布院花由旅館｜超寬敞房型ｘ壯觀山景

由布院花由旅館。 圖／Agoda

由布院花由旅館。 圖／Agoda

由布院花由旅館(Yufuin Hanayoshi)離車站距離較遠，不過因為地處較高，所以可以看到整個由布岳山景、景觀超讚！館內設有溫泉大浴場、露天溫泉及室內溫泉，一樓大廳則是有咖啡廳和伴手禮商店，客房部分為和式榻榻米搭配西式木地板，空間相當寬敞，部分房型除了有陽台外，還有按摩椅、蒸臉機、私人湯屋等設備，相當齊全。

訂房網評價︰9.1/10(agoda)

交通︰提供免費接駁車服務(需預約)

附近景點︰道之站湯布院

由布院溫泉飯店｜金麟湖畔溫泉住宿

金麟湖距離由布院車站約為步行20分鐘的距離，景色美不勝收，除了秋冬可以賞楓外、最出名的就是這裡的晨霧！因為湖水與空氣溫差大所以煙霧繚繞、彷彿仙境般超級漂亮！不過通常晨霧只會在清晨時出現，所以可以考慮直接住在這附近，能多睡一點是一點～而且湯之坪街道、超有名的釜飯心本店也在這附近，不只氛圍好、美食也不能少！

溫柔之鄉Yadoya｜設施豐富ｘ半自助式早餐

溫柔之鄉Yadoya。 圖／Agoda

溫柔之鄉Yadoya。 圖／Agoda

溫柔之鄉Yadoya(Yawaraginosato Yadoya)館內設有三種溫泉浴池，有大眾湯池、家庭湯屋及私人湯屋(需預約)，客房部分，部分房型含有露天或室內浴池、私人岩盤浴，甚至還能看到由布岳的景色。旅館大廳為休閒娛樂區，有販售伴手禮、免費按摩椅、兒童遊戲室、桌球等休閒設施。最後，以在地食材為主的餐點部分評價也是非常高，尤其是早餐！有機會一定要來吃吃看。

小編偷偷說：幸運的話，有時候在門口看得到螢火蟲哦！從這裡走到金鱗湖更是只要5、6分鐘，非常適合想到金鱗湖的朋友～

訂房網評價︰9.3/10(agoda)

交通︰由布院站步行15分鐘

附近景點︰九州湯布院民藝村、湯布院3D幻視美術館、金鱗湖

由布院草庵秋櫻旅館｜西式日式結合ｘ精緻懷石料理

由布院草庵秋櫻旅館。 圖／Agoda

由布院草庵秋櫻旅館。 圖／Agoda

由布院草庵秋櫻旅館(Soan Kosumosu)同樣位於金鱗湖附近，溫泉和料理都相當著名。整體風格結合西式與日式，讓你在享有舒適的睡眠環境中還能體驗滿滿的日式風情。館內溫泉分別有室內浴池、露天浴池和私人湯屋，且都無需預約，只要沒人就可自由使用。另外，他們家最著名的就是草庵秋櫻懷石料理，以當季食材作為基底創造出精緻的美味料理，是許多在地老饕的口袋名單呢！

訂房網評價︰9.4/10(agoda)

交通︰由布院站步行15分鐘

附近景點︰金鱗湖、由布岳 、昭和懷舊公園湯布-院昭和館

看完這幾間由布院住宿旅店有你喜歡的嗎？不管挑中哪一間，來由布院住宿的時候，一定不要錯過由布院最熱鬧的街道─湯之坪，常常可以看到像玻璃之森、音樂盒之森，以之森為名的店鋪，裡面其實都販售了許多特色商品，不管你是想買小吃還是禮物都很合適，非常值得一逛！選擇在由布院住宿不僅能泡湯、看美景還能逛街買東西，真的非常愜意輕鬆！

延伸閱讀>>【2025由布院住宿推薦】9間由布院/湯布院好評溫泉飯店大公開

想知道更多實用由布院旅遊攻略，請看「由布院旅遊全攻略」