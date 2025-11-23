福岡旅遊全攻略：從岩田屋、福岡三越到在地美食與觀光景點一次搞定

福岡的中心地區「天神」匯集了各種購物地標，其中最具代表性的兩大百貨——「岩田屋」與「福岡三越」，不僅能滿足你的購物慾，還能一次享到受美食x觀光的多重體驗。接下來，就讓我們一起探索這座融合了現代都市氣息與在地人情的魅力城市吧！

福岡是一座兼具便利與時尚氛圍的城市，不僅充滿都會活力，也蘊含著日本特有的細膩與人情味。從機場搭乘地鐵約10分鐘即可抵達的市中心「天神」，是福岡最具代表性的觀光熱點，同時也是購物愛好者的天堂。一路上可以看到許多大型百貨公司與風格獨特的選物店，而其中最不能錯過的，非這兩座地標級百貨——「岩田屋」與「福岡三越」莫屬。

這次的旅遊行程將以這兩間百貨為中心展開，除了介紹必逛樓層與超值優惠資訊外，還會帶你深入探索最能體驗福岡魅力的熱門景點與隱藏版在地美食。這份完整的福岡旅遊攻略，正是為了滿足想一次網羅購物、觀光與感性體驗的你而設計的！那就事不宜遲，立刻啟程吧！

從「岩田屋」開始你的福岡購物之旅

作為九州代表性的老字號高級百貨，「岩田屋」完美融合了日本最新潮流與典雅氛圍。館內除了大家熟悉的高端精品外，還網羅了時尚單品、廚房用品、生活雜貨，以及充滿日本風情的傳統工藝伴手禮等，種類可說是相當豐富。

岩田屋由本館與新館兩棟建築構成，本館樓層從地下2樓～7樓，新館則從地下2樓～8樓，規模之大，可能從早逛到打烊都還逛不完。那麼，該從哪裡開始逛起呢？就讓JAPANKURU團隊帶大家一起探索，岩田屋絕對不能錯過的必逛樓層與亮點品牌吧！

岩田屋

地址：福岡市中央区天神2-5-35

營業時間：10:00～20:00

※ 公休日：1月1日

交通：

🚆 從博多車站出發：

地下鐵機場線：博多站 → 天神站，步行約5分鐘

地下鐵七隈線：博多站 → 天神南站，步行約5分鐘

西鐵巴士：博多站前A乘車處 → 天神巴士中心前（150日圓）

✈️ 從福岡機場出發：

地下鐵機場線：福岡機場站 → 天神站，步行約5分鐘

岩田屋必逛！購物動線一次告訴你

①【本館】B2 食品區

首先，就從匯集了福岡各式美味的岩田屋本館地下2樓「食品區」逛起吧！這裡聚集了各種人氣品牌與在地名物，其中最具代表性的，就是知名明太子仙貝「めんべい（MENBEI）」品牌——福太郎。口味除了經典的原味明太子外，還能買到岩田屋限定的牡蠣、牛腸鍋等創意風味「and めんべい（and MENBEI）」系列。此外，他們以獨家配方烘烤的「明太子法國麵包（明太フランスパン）」也非常值得一試，這可是連在地人也願意排隊的超人氣美食，不跟風買一下感覺福岡就白來了！

除此之外，還有日本定番伴手禮品牌「YOKU MOKU（ヨックモック）」，酥脆可口的雪茄蛋捲與多款精緻餅乾禮盒，無論自己留著吃或送禮都十分合適。而最令人驚喜的是，這裡竟然也能買到東京青山本店限定販售的「南青山生乳捲」！甜點控的你絕對要帶一條回飯店慢慢享用～

※販售的商品可能依來店時間或季節而有所變動。

除了各式甜點與小零食，這裡還有日本知名清酒品牌「獺祭」的直營櫃位。排列整齊的酒架上陳列著各式清酒，有店鋪限定的高級酒款及無酒精甜酒等，以及以日本酒為基底製成的甜點、面膜、香皂等創意商品，每一樣都是極具特色、令人印象深刻的伴手禮之選。

這邊要特別推薦來自九州的調味料名店「久原本家（くばらほんけ）」。他們推出的人氣「高湯包系列（だしパック）」，讓人在家也能輕鬆煮出道地的日式風味料理，不僅實用又體面，如果捨不得送人，自己留下來煮湯也很可以。

②【本館】1樓 美妝區

接下來要介紹的岩田屋本館1樓「美妝區」，在西日本地區的規模也算是數一數二的大。這裡匯聚了眾多日本人氣美妝品牌，讓你能一次逛遍所有話題商品。

如果你喜歡香氛，那就一定要逛逛自然系香氛品牌「SHIRO」。店內瀰漫著令人心動的香氣，從香水、身體保養、居家香氛到護膚產品應有盡有。SHIRO的魅力，不僅來自自然且令人感到舒適的香氣，那簡約卻不失高雅的包裝設計，也深深打動人心。或許，你也能在這裡找到屬於自己的那份帶有福岡回憶的香氣。

「SK-II」這個知名品牌大家應該都不陌生吧！從經典熱銷的「青春露」到頂級系列「LXP晶鑽極緻奢華再生精華」，這裡都找得到。若是不確定自己適合哪一款產品，不妨體驗看看店內的AI肌齡檢測服務，它能精準分析膚況，並根據結果推薦最適合的保養品，讓你的保養選擇更聰明更高效。

另一個同樣家喻戶曉的品牌還有「資生堂（SHISEIDO）」。人氣商品包括能打造出如泉水般透明潤澤肌的「超聚光活膚粉底精華」，以及能增添高雅光澤感的「Aura Dew Prism 亮采蜜粉」。其他還有多款能實現近年流行的「輕盈透明水光肌」妝感產品，不妨親自到櫃上體驗看看，享受專櫃級的光采魅力！

③【本館】2樓 女裝雜貨區

從絲巾、襪子、帽子、太陽眼鏡、手帕、雨傘，到飾品與髮飾，岩田屋本館2樓匯集了各式充滿時尚感與品味的女性服飾配件，讓人逛到停不下來、荷包大開也心甘情願！

目光快速掃視，一眼就注意到帽子區，可愛的貓咪造型帽絕對讓貓奴無法抗拒！此外，這裡還能找到日本超人氣品牌「a-jolie」所推出的經典「珍珠墨鏡角色包」，可愛又充滿個性👀。

這個樓層的商品會隨著季節變化而調整，每次造訪都能發現不同的新款與流行趨勢。想第一時間感受日本最新、最細膩的時尚變化，這裡絕對是必逛的時尚購物熱點！

④【本館】3樓 時尚服飾區

從女裝雜貨樓層再往上一層，就能來到匯集眾多男女皆愛的高端時尚品牌服飾樓層，其中最值得關注的是位於中央的選品概念店「Re-Style（リスタイル）」。此外，這裡還有Vivienne Westwood、Acne Studios等知名時尚品牌進駐。整個三樓宛如一座大型伸展台衣櫃，對於追求個性、想在穿搭上展現獨特風格的時尚愛好者而言，這裡絕對是不可錯過的潮流聚點。

⑤【新館】6樓 生活工藝區

如果你正想尋找近年流行的「日系感性設計生活器皿」，那就一定要到岩田屋新館6樓的「和洋食器區」看看🍽️！這個樓層匯集了從日式到西式的各式餐具與生活家居，包含以白木製成、尺寸齊全的曲木便當盒、融入日本美學的富士山造型餐盤與杯具，以及能長時間維持飲品溫度的雙層鈦製高級保溫杯等，讓人忍不住想通通帶回家。

在這裡，你能找到兼具設計美感與實用性的日用品，讓自家的廚房也能充滿日系生活品味。

展現出福岡高雅品味的「福岡三越」

繼融合福岡最新潮流的岩田屋百貨之後，接下來要介紹的，是另一座代表性的購物地標——福岡三越。它與天神車站直接相連，3樓更可通往高速巴士總站，交通這麼便利，不逛真的對不起自己。

整棟百貨從地下2樓～9樓共有多個樓層，館內除了各種高端精品、彩妝、美妝、時尚服飾與配飾，還分布著多間風格各異的咖啡館與茶坊，讓人在購物途中也能享受一段悠閒時光。此外，4樓還設有藝術畫廊，讓你在盡情購物的同時，也不忘感受福岡獨特的文化氣息與藝術魅力。

福岡三越

地址：福岡市中央区天神2-1-1

營業時間：10:00～20:00

※ 公休日：1月1日

交通：

🚆 從博多車站出發：

地下鐵機場線：博多站 → 天神站

地下鐵七隈線：博多站 → 天神南站

西鐵巴士：博多站前A乘車處 或 博多巴士總站 → 天神（約150日圓）

✈️ 從福岡機場出發：

地下鐵機場線：福岡機場站 → 天神站

福岡三越必逛！購物重點總整理

① 地下2樓 美食區

讓我們先前往地下2樓的美食區。首先要推薦的，是結合「美味」、「樂趣」與「健康生活方式」、以水果為主題的品牌「hanafru（ハナフル）」。除了販售新鮮水果外，還有姊妹品牌「BAKED hanafru（ベイクド ハナフル）」，能品嚐到充分展現水果原味、外觀吸睛的精緻甜點。

在「NORTHSHORE CAFÉ & DINING」，則可以吃到鋪滿新鮮草莓與頂級巧克力的「草莓杯」，以及口感獨特、顆粒感十足的「石榴巧克力」等創意甜點。這些甜點不僅美味可口，拍照起來更是超級上鏡！在旅途中邊品嚐、邊留下充滿感性的照片，你的相簿裡又要多好幾張美照了 📸✨

若想挑選伴手禮，推薦一定要逛逛高級超市「北野ACE」。店內陳列架上擺滿了嚴選自日本各地的頂級食材，商品排列地整整齊齊，讓人有種置身圖書館的錯覺。其中最受歡迎的，就是集合了各地限定咖哩、拉麵與醬油的專區，不僅口味講究，包裝設計也相當時尚精緻，絕對值得加入你的伴手禮清單。

中央區域設有「菓遊庵（かゆうあん）」，匯集全日本知名和菓子品牌，且每個月都會推出新款推薦點心。同樣位於地下2樓的和洋菓子區，也能找到如「桂新堂」（蝦煎餅名店）與「福砂屋」（長崎蜂蜜蛋糕老舖）等人氣甜點。

此外，這裡的酒類專區也相當豐富，從日本各地的葡萄酒、燒酎、日本清酒到啤酒應有盡有。再加上新鮮食材、熟食與麵包專櫃，不知不覺間就變得像日常採買一樣自然又愜意（伴手禮不要忘記拿啊XD）。

最後，別錯過福岡的經典名物——以博多傳統藝能「博多仁和加（博多にわか）」為靈感設計的眼形仙貝「二○加煎餅（にわか煎餅）」。可愛逗趣的造型搭配酥脆口感，不僅讓人會心一笑，更是深受喜愛的福岡代表性伴手禮。

② 8樓生活用品區

接著來到福岡三越8樓的廚房用品與食器專區，這裡以「上質豐富生活」為主題，展售各式融合日本傳統美學與實用設計的器物，從廚具、室內裝飾到和服相關用品應有盡有。其中最受歡迎的商品之一，是工藝精緻、造型典雅的茶壺（日文寫作：急須）與日本刀具系列，每一件都展現出日本職人對細節的極致追求。

此外，這裡還能找到近年在海外名人之間掀起話題的高級指甲剪、以柔軟、可自由彎折成形為特色的「能作（Nousaku）」KAGO金屬編籃，以及充滿古典韻味的筷架等，每件商品都兼具感性設計與實用價值。

如果你正在尋找兼具美感與實用性的日本紀念品或禮物，這一層絕對是不可錯過的理想購物地點！

③ 6樓 茶房「古蓮」

逛累了，不妨到福岡三越6樓的茶房 古蓮（これん）休息片刻。這間店以「用甜點為人們帶來小小幸福與療癒」為理念，從1949年創立至今，依然延續著這份溫暖初衷。店內的招牌甜點包括香氣濃郁、抹茶風味十足的抹茶冰沙（抹茶フラッペ），以及融合紅豆、白玉與寒天、完美平衡甜度與口感的正統日式甜點「餡蜜（あんみつ）」。

坐在窗邊，一邊欣賞福岡市街的美麗景色，一邊品嚐帶有懷舊氣息的和風甜品，不論是味覺還是心靈，都能獲得滿滿的療癒與滿足。

>給外國遊客的購物小撇步

⚫️ 免稅櫃台：岩田屋新館7樓 / 福岡三越地下2樓

想讓福岡購物之旅更加盡興嗎？這裡有你絕對不能錯過的購物優惠情報！

岩田屋與福岡三越皆設有專為外國旅客提供的免稅與購物服務櫃檯，沈浸於購物樂趣的同時，也能輕鬆享受免稅優惠，讓各位買得更聰明、更划算。

在岩田屋新館7樓設有自助免稅機台，旅客可輕鬆完成免稅手續，若在操作上遇到困難，也有親切的工作人員提供協助說明，即使是第一次來訪的旅客也能安心使用；福岡三越地下2樓也設有專為外國旅客設立的免稅櫃檯，讓你在購物後即可快速完成退稅手續，省時又便利。

※在岩田屋購買的商品，請至岩田屋的免稅櫃檯辦理退稅手續；在福岡三越購買的商品，則請至福岡三越的免稅櫃檯辦理。兩者互不相通。

若想在旅行中同時兼顧「便利性」與「優惠性」，這兩家百貨的免稅服務絕對得善加利用！另外，只要下載可同時使用於兩家百貨的官方App——「MITSUKOSHI ISETAN JAPAN（三越伊勢丹）」，即可一目了然查詢最新品牌資訊、活動行程、樓層導覽與餐廳指南。完成護照註冊與短期停留認證後，還能獲得包含5％折扣在內的優惠券，讓你的購物體驗更加划算又聰明🛍️。

不只是購物！福岡感性體驗景點總整理

⚫️ 福岡旅遊必訪人氣景點

在盡情享受完福岡代表性的兩大購物天堂後，接下來就讓我們轉換一下心情，深入體驗這座城市獨有的魅力吧！

其中絕對不能錯過的定番景點，就是「中洲屋台街（中洲屋台通り）」。沿著那珂川，一間間傳統屋台攤位熱鬧林立，你可以在這裡一次品嚐到各式日本經典美食，如烤雞串、關東煮、拉麵等。再加上緩緩行駛於河面的屋形船，在五彩霓虹燈的倒映下，構成了福岡最具代表性的夜景，讓整個夜晚更添浪漫氣息。

中洲屋台街（中洲屋台通り）

地址：福岡県福岡市博多区中洲8 中川通り

營業時間：18:00～24:00

※各店舖營業時間略有不同

若想感受福岡的歷史與傳統，就到博多最古老的神社——「櫛田神社」散散步吧！這裡矗立著一棵擁有超過千年歷史的銀杏神木，且每年夏季更是福岡著名祭典「博多祇園山笠」的主舞台，能讓人深刻體驗到這座城市獨有的文化與熱情。

神社境內展示著華麗壯觀的山笠花車，還設有能實際體驗抬石頭、測試臂力的「力石（ちからいし）」，御神籤也有提供多語言版本，讓外國旅客能輕鬆體驗日本傳統的占卜文化。

神社旁則是擁有逾130年歷史的「川端商店街」，復古懷舊的街景中，傳統與現代的交織，沿途可造訪各種歷史悠久的老字號店鋪，一邊散步、一邊感受博多在地的生活節奏與人情風味。

櫛田神社

地址：福岡県福岡市博多区上川端町1-41

川端商店街

地址：福岡県福岡市博多区上川端町6-135

在剛介紹的櫛田神社與川端商店街正前方，矗立著福岡的代表性地標之一——「博多運河城」。這裡集結了時尚購物、美食餐飲與娛樂體驗於一體，是一座能一次滿足多種樂趣的綜合型購物娛樂中心。以運河為核心打造的曲線建築外觀極具設計感，不僅是購物天堂，作為拍照打卡熱點也是極具人氣✨。

其中最吸引人的亮點，莫過於中央運河旁的音樂噴泉秀。白天洋溢著清爽愉悅的氛圍，夜晚則在絢爛燈光的映襯下變得華麗夢幻，無論何時造訪，都能感受到截然不同的迷人風貌。

博多運河城（キャナルシティ博多）

地址：福岡県福岡市博多区住吉1丁目2

營業時間：

【購物】10:00〜21:00

【餐廳】11:00〜23:00

官方網站

⚫️ 在城市中心小憩片刻

福岡的魅力之一，就是即使身處繁華的市中心，也能輕鬆找到讓人放鬆身心的療癒空間。其中最具代表性的景點之一，便是這座充滿日本傳統之美的典雅庭園——「樂水園」。庭園採用池泉回遊式設計，四季皆能欣賞到截然不同的自然風景，無論是春櫻、夏綠、秋楓還是冬雪，都展現出各自的迷人姿態。

園內設有傳統茶室，能在寧靜的氛圍中品嚐抹茶與和菓子，同時感受日本特有的「水琴窟」。當水滴落入地面產生清脆共鳴時，彷彿被自然的聲音包圍，讓人放鬆身心，沈浸在悠然愜意的時光。

樂水園（楽水園）

地址：福岡県福岡市博多区住吉2丁目10-7

開園時間：9:00〜17:00

入園費：大人 100日圓｜國中以下 50日圓

官方網站

福岡最具代表性的療癒景點——大濠公園，是一座以寬闊湖泊為中心所建造的水景公園，不論是當地居民還是旅客，都非常喜愛來這裡散步放鬆。其中，湖中央那座有著紅色屋頂的涼亭小島，更是福岡旅行中最受歡迎的打卡拍照景點之一。沿著湖畔漫步時，還能看到鴨子與小動物悠閒活動的可愛身影，整個氛圍愜意又療癒。

公園內同時設有福岡市美術館，館藏多達1萬6千件以上的世界級藝術作品。展覽空間融合了傳統與現代藝術的美感，戶外的雕塑庭園更是知名的拍照打卡點。

此外，美術館旁還有一間氣氛絕佳的咖啡館，推薦可以點一杯抹茶拿鐵，在綠意與藝術環繞的環境中享受片刻悠閒，為旅程增添一份寧靜與溫度。

大濠公園（おおほりこうえん）

地址：福岡県福岡市中央区大濠公園 公園管理事務所

官方網站

福岡市美術館

地址：福岡県福岡市中央区大濠公園1-6

營業時間：9:30～17:30

※公休日：每週一及12月28日～1月4日

官方網站

福岡必吃美食清單

說到福岡美食，那就一定要提到明太子料理啦！其中絕對不能錯過的名店，就是位於西中洲的「元祖博多明太重（元祖博多めんたい重）」。這家店不僅是當地人也會去排隊的超人氣餐廳，更吸引了無數被明太子魅力征服的海外遊客。

店內的招牌「明太重®（めんたい重）」，是將整條精心熟成的昆布卷明太子，放在鋪有海苔的熱騰騰白飯上的一道經典代表料理，醬汁的辣度共有四種等級可選，能依個人口味調整出最完美的平衡。另一道超人氣餐點「明太煮沾麵（めんたい煮こみつけ麺）」，以超過十種蔬菜與明太子熬煮出的濃郁湯汁為特色，份量十足，是能大大滿足味蕾的主餐選擇。還有外觀繽紛的「明太彩色沙拉（めんたい彩りサラダ）」，以及壓軸甜點「西中洲料亭布丁（西中洲料亭プリン）」，口感細緻綿密、香氣濃郁，為整套餐點畫下完美句點。

這裡從前菜到甜點，一次就能盡情品味福岡的經典美味，絕對是美食愛好者不可錯過的必訪名店！

元祖博多明太重（元祖博多めんたい重 西中洲本店）

地點：福岡県福岡市中央区西中洲6-15

營業時間：7:00〜22:30（最後點餐時間 22:00）

官方網站

延續明太子的魅力，福岡另一道絕對不能錯過的名物，就是「牛腸內臟鍋（もつ鍋／ホルモン鍋）」！這是一間能品嚐到最道地福岡風味的名店，特色在於彈嫩多汁的牛內臟、濃郁香醇的湯底，以及堆得像小山般高的韭菜配料。入口瞬間，鮮美的旨味在口中綻放，湯頭清爽卻層次豐富，讓人一試成主顧。

特別推薦加入豆腐配料，外層微微焦香、內裡滑嫩Q彈，與鍋物完美融合，是隱藏版的必點美味（點選套餐就能一併享用）。此外，還能一次享受到明太子料理、醋拌牛雜（すもつ）等福岡在地小菜。只需一餐，就能完整體驗福岡經典的美食魅力！

元祖牛腸鍋 樂天地西中州店（もつ鍋専門店 元祖もつ鍋 楽天地 西中洲店）

地址：福岡県福岡市中央区春吉3丁目11-14 的野ビル2階

營業時間：17:00〜24:00（最後點餐時間 23:30）

官方網站

讓人想一去再去的城市——福岡

本次以福岡代表性的兩大購物地標「岩田屋」與「福岡三越」為主軸所打造的福岡旅遊全攻略，不僅能一次滿足你的購物慾望，還能同時盡情享受美食與觀光樂趣。實際走訪一圈後，你一定會忍不住想趕快安排下一回的福岡之旅：「這充滿魅力的城市真的來幾次都不會膩啊啊啊！」

若想了解更多最新、最道地的福岡旅遊情報，歡迎參考我們的其他福岡相關內容，讓你的旅程更加充實又精彩！

