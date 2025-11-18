東京住宿推薦三選 最能體驗日本傳統風情的日式旅館

每次規劃東京旅行時，總是難以決定該住哪裡嗎？如果你嚮往傳統日式旅館的魅力，不妨到「日本旅館協會東京都支部」的網站尋找住宿靈感吧！想親身體驗日本獨有的待客之道，那麼就別錯過我們今天的東京旅館推薦指南！

東京住宿的另類選擇

決定好日本旅遊的目的地——「東京」後，接下來要開始規劃詳細行程啦！要去哪些景點觀光？有哪些必吃的美食？又有哪些是不買會後悔的伴手禮？這些都得仔細列入清單中才行。但！是！在那之前，還有一件更重要的事要先處理，那就是找到理想的住宿地點。雖然待在飯店內的時間可能不長，只是睡上一晚，但住宿的品質往往會影響整趟旅程的心情，因此「選對飯店」真的非常重要。不過，即使只看東京市中心，民宿、飯店就多達上千家，要在眾多選項中做出決定，真的是一時半刻也拿不定主意啊！

那麼，要如何找到最適合的東京住宿呢？與其在成千上萬張照片和無數住客評價間猶豫不決，或許可以試試看從「日本旅館協會東京都支部」的官方網站上尋找答案喔！這個協會由全日本各地的飯店與傳統日式旅館設施所組成，會員業者致力於向來自世界各地的旅客提供日本引以為傲的待客之道——おもてなし（omotenashi）。

在東京，各種類型的住宿應有盡有，從知名的連鎖飯店到家庭經營的傳統旅館，選擇可說是相當豐富。對於想在出發前就開始感受日本文化魅力的旅客而言，「日本旅館協會東京都支部」的網站或許能讓你挖掘出許多意想不到的住宿選擇。為了讓大家能夠更快了解日本有哪些值得期待的住宿體驗，JAPANKURU團隊特別邀請旅館協會，精選出三家最適合海外旅客的東京特色旅館。一起來看看這些旅館是否正好符合你的需求吧！

① 江戶屋飯店：在東京體驗日式傳統旅館風情

位於三組坂一隅的「江戶屋飯店（ホテル江戸屋）」所在之地，曾是江戶時代（1603〜1868年）將軍賞賜給三組家臣的土地。這間旅館建於昭和1967年，至今仍保留著溫馨懷舊的氣息。在現代化的東京市中心，竟然還有能讓人感受到濃厚日本傳統風情的旅館，真的是非常難得。館內有多種不同大小與格局的傳統和室可供選擇，旅客可以在榻榻米上鋪上被褥，體驗傳統的休息方式，也可以在休憩區邊放鬆邊欣賞小巧山水造景。樓下餐廳「古拙」則供應手打蕎麥麵與自助式早餐，讓人從早到晚都能細細品味日式風情。

「江戶屋飯店」絕對是出發探索東京前，讓人沉浸於懷舊日式文化的絕佳起點。

「三組坂」這個地名或許對多數旅客來說有點陌生，但這裡其實是個地理位置極為便利的地區。江戶屋飯店距離秋葉原與上野都相當近，步行即可抵達這兩處東京最具代表性的觀光地。對於計畫前往秋葉原購買動漫、遊戲周邊，或想漫步上野公園的旅客而言，這裡可說是絕佳的落腳處。

若想順道探索周邊景點，附近的湯島天神（湯島天滿宮）也非常值得一訪。這座神社供奉著被神格化的古代學者菅原道真，是許多東京居民祈求學業進步的信仰中心。每逢考試季，總能看到許多學生排隊祈願；而在早春時節，更能欣賞到湯島天滿宮盛開的梅花美景。

結束一天充實的東京觀光後，該回到江戶屋飯店好好放鬆一下身心了。館內設有室內與露天兩種大浴場，還配有小巧的木質桑拿房，讓旅人能在熱氣中釋放一整天的疲勞。泡完湯後，不妨到中庭露台小憩，感受夕暮時分的微風與寧靜。最後退房完，別忘了到櫃檯旁的地圖前，留下屬於自己的旅途印記📌。

江戶屋飯店讓人同時感受到了「舊時日本的懷舊氣息」與「現代東京的都會風景」，是一處兼具傳統與現代魅力的理想住宿選擇。

江戶屋飯店（ホテル江戸屋）

地址：東京都文京区湯島3-20-3

官方網站 | 日本旅館協會東京都支部網站

② 行燈旅館：融合日本傳統與現代設計的藝術旅宿

「行燈旅館」是一間融合了日本骨董風情與現代藝術魅力的時尚旅館，有「設計師旅館」之稱。整體空間巧妙結合了藝術畫廊、背包客棧與日式旅館的特色，營造出獨特又溫馨的小宅氛圍。一踏進旅館，映入眼簾的是女將悉心收藏的骨董與精心擺設的小物，讓人彷彿回到老家般倍感親切。旅人可以在這個充滿個性的空間中放鬆身心，並與其他住客自在交流。早晚時分，大廳會搖身一變成為餐廳，提供以當季食材烹調的樸實美味的日式家常料理，同時也貼心準備了適合素食者的選項。

接著來到樓上，客房為榻榻米和室，每房備有一至三床柔軟的日式被褥與電視，嚮往日本日常氛圍的人一定會非常喜歡這個空間，一邊欣賞日本綜藝節目，一邊悠閒地享受片刻時光。每間房的窗邊都擺放著一盞日本傳統紙燈籠「行燈」，這也是旅館名（日文讀作andon）的由來。入夜後，整棟建築在柔和燈光的映照下，搖身一變成為一盞巨大的「行燈」，散發著溫暖的光暈，陪伴旅人，一同度過每個靜謐的東京之夜。

客房小巧未設置私人浴室，但每層樓都設有數間公共浴室，內部以彩色馬賽克磚與鮮豔壁畫裝飾，大部分浴室牆面上都有由漫畫家越野涼（こしのりょう）繪製的連環漫畫，要想看完整個故事，就得逐層拜訪所有浴室才行！

喔！對了～每間客房外都擺放了幾雙草鞋供住客使用，不論是穿著去洗澡泡湯，還是到共用吧台泡茶小坐，都讓人覺得像在家一樣自在。

這間旅館的驚喜還不止於此，最上層有一座被各式吉祥飾物環繞的巨大按摩浴池，這正是行燈旅館的代表性特色之一。據說，只要在這裡泡湯，你的東京之旅將會迎來滿滿好運！

最後，讓我們來到頂樓的露天休憩空間，旅客可以在長桌前與三五好友邊享用餐點、邊閒聊談笑，同時俯瞰周圍寧靜的東京住宅街景，度過一晚悠然時刻。

行燈旅館坐落於靜謐的街區，距離日比谷線「三之輪站」步行約5分鐘，周邊也有多條巴士路線可輕鬆前往上野與淺草等知名景點。對想在東京體驗結合傳統風情與現代設計魅力的旅人而言，這裡無疑是理想的住宿選擇。

行燈旅館

地址：東京都台東区日本堤2-34-10

官方網站 | 日本旅館協會東京都支部網站

③ hotel MONday Premium TOYOSU 豐洲：以現代風格呈現日本的傳統待客之道

現代感十足又時尚的「hotel MONday Premium TOYOSU 豐洲（hotel MONday Premium 豊洲）」地理位置非常便利，鄰近台場與豐洲等熱門的購物與娛樂區。這間飯店以「打造旅客在東京的第二個家」為理念，提供了各項旅途中所需的便利設施。

飯店房型選擇豐富，無論是獨旅或親子同行的旅客，都能找到最適合的空間。其中，非常推薦「現代日式」房型，日式氛圍兼具時尚美感，尤其適合親子旅客，孩子可以在榻榻米上自在遊玩，既安全又舒適。

這家飯店最受歡迎的亮點之一，就是寬敞舒適的大浴場，且開放至凌晨 1 點，即使晚歸的旅客也能放心使用。泡完湯後，不妨到漫畫角窩著看幾本漫畫冷卻一下，其中還能找到不少人氣作品，不論你是否看的懂日語，光看插圖也能樂在其中。

早晨時分，飯店餐廳會提供豐盛的自助早餐吧，從日式料理到西式餐點一應俱全。飽餐一頓後，就讓我們帶著滿滿的元氣，展開嶄新的東京觀光之旅吧！

hotel MONday Premium TOYOSU 豐洲顧名思義，位於東京的豐洲地區，前往各大觀光景點都十分方便。飯店門口正前方就有公車站，可直達東京車站、台場等熱門區域。台場的巨大鋼彈與迷你版自由女神像，都是旅客必訪的地標之一。此外，飯店也貼心提供往返豐洲車站的接駁巴士，讓前往沉浸式美術館「teamLab Planets」或知名的「豐洲市場」都變得更加輕鬆。

若只想在附近散步逛逛，飯店對街就是一間 24 小時營業的永旺購物中心（AEON Mall），裡面有都心少見的超大型超市以及各式各樣的商店，非常適合安排個半日爆買行程。

不論是想欣賞台場閃耀的夜景，還是想大肆採買伴手禮，「hotel MONday Premium TOYOSU 豐洲」都會是讓旅程更完美的住宿選擇。

hotel MONday Premium TOYOSU 豐洲（ホテルマンデープレミアム豊洲）

地址：東京都江東区東雲1-2-11

官方網站 | 日本旅館協會東京都支部網站

為你的日本之旅找到最理想的住宿

無論你嚮往的是懷舊風、現代風，還是融合多種風格的特色旅館，都能透過「日本旅館協會東京都支部」輕鬆找到最適合自己的理想住宿。除了能體驗榻榻米、抹茶等日本日常風情外，旅館內附設的大浴場、麻將室、屋頂露台等設施，更是為旅程增添樂趣的驚喜亮點。

無論是計畫前往東京旅行，還是探索日本其他地區，下次安排行程時，不妨先「造訪」日本旅館協會東京都支部的網站。那間你選中的完美住宿，將為你的旅程拉開精彩序幕……。

