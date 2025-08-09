快訊

秋季夜間夢幻點燈！ 日本佐賀「祐德稻荷神社」還能參加傳說狐狸嫁女兒儀式

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：一般社団法人祐徳奉賛会／提供
神社內將充滿奇幻風格的異世界感。　圖：一般社団法人祐徳奉賛会／提供
【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】你是否曾幻想過在神社舉辦一場如傳說般的日本婚禮？這樣的體驗就在今年秋天的日本佐賀等你參加。日本三大稻荷之一的祐德稻荷神社將於09/20～11/30舉辦限定活動「夜間遊行 狐狸嫁女兒」，以傳說為主題，打造燈光交織的奇幻參拜體驗。

▲本次活動以日本民間傳說「狐狸嫁女兒」為主題。　圖：一般社団法人祐徳奉賛会／提供
活動靈感來自日本民間故事中「狐狸出嫁」的意象。入夜後，神社境內將以燈光與影像演出變身為夜遊舞台，參道、日本庭園與主殿在光影中展現神秘氣息。主殿更有原創動畫投影，以狐狸婚禮為主題，搭配佐賀在地傳統工藝「能古見玩偶」，讓整體參拜體驗更具在地文化風格。

最受矚目的亮點，是週末與假日限定舉辦的「狐狸嫁女兒行列」。新人穿上白無垢與紋付袴，由雅樂隊伴奏引領，從門前街走向神社本殿。這不只是表演，而是一場開放報名、真實可參加的婚禮儀式。旅客只要事前預約並支付50,000日圓，即可親自成為主角，體驗神社夜色中的浪漫婚禮，留下深刻旅遊紀念。

▲夜間的婚禮遊行非常吸引人。　圖：一般社団法人祐徳奉賛会／提供
即使不參與行列，一般旅客也能購票入場，自由參觀神社點燈與動畫演出。夜間門票為成人1,500日圓、中高生1,000日圓、小學生500日圓，未滿學齡兒童免費。入場還會贈送可愛的狐狸面具（數量有限，贈完為止），是拍照與收藏兩相宜的限定紀念。

想更融入氛圍的旅客，也可選擇現場提供的和服體驗（每人6,000日圓）。建議事先預約，但若名額尚有，活動當天也可現場報名參加。

▲穿著和服在神社內可以拍出很漂亮的照片。　圖：一般社団法人祐徳奉賛会／提供
祐德稻荷神社本身就是絕美的參拜地點。朱紅色的樓門與山腹建築構成莊嚴壯觀的空間感，是祈福、攝影與漫步的熱門場所。從博多出發，可搭JR至「肥前鹿島站」，再轉接駁車或巴士約10分鐘即可抵達。

▲佐賀「祐德稻荷神社」。　圖：一般社団法人祐徳奉賛会／提供
更多佐賀情報請上「元氣佐賀」粉絲團👉 https://www.facebook.com/asobosaga.tw

秋季夜間夢幻點燈！ 日本佐賀「祐德稻荷神社」還能參加傳說狐狸嫁女兒儀式

