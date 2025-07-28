從你的國回四國！「一張回憶照」抽免費日本來回機票再重遊

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】曾經在日本四國拍過一張你最難忘的照片嗎？現在，只要在 Instagram 上分享你的回憶，就有機會抽中從你所在國家來回四國的機票！

為吸引更多國際旅客關注四國，四國觀光推進機構也於即日起正式展開「我所看見的美麗四國〜分享四國新體驗〜＃my_shikoku」，邀請海外旅客上傳自己拍攝的四國旅遊照片，參加抽獎。活動自即日起持續至10/15止，共分三階段舉行，每期都將送出往返四國的來回機票1名、以及電子禮品卡25名。只要你曾經去過四國，或是正要去四國遊玩，這次都別錯過把你眼中的四國之美傳遞出去的機會！

▲連接本州與四國的明石海峽大橋正推出塔頂體驗活動。 圖：本州四国連絡高速道路株式会社／提供

高知縣濵田知事於07/08訪台參加「JTB 旅館飯店連盟商談會」時提到，四國正推動「ONE SHIKOKU」品牌形象，透過『串遊四縣』的方式讓海外旅客能周遊深度體驗四國多樣文化與自然資源。與會的本四高速道路橋樑株式會社則熱情邀請台灣旅客，可以參加明石海峽大橋等多座橋樑的塔頂體驗活動。

▲德島－大步危的四國版藍皮解憂號「藍吉野川小火車」，採鏤空車窗設計，可直接看到自然景色。 圖：徳島県観光協会／提供

會中提到，台灣市場持續是四國最重要的海外客源地之一。根據統計，2024年赴四國旅遊的海外旅客中，有高達 31% 來自台灣，總人數突破43萬人。四縣中以香川最受歡迎，其次為愛媛、高知與德島，旅客多從定期航線的高松、松山等機場入境後延伸周遊，成為串遊四縣的核心動線。同樣與會的四國旅客鐵道株式會社（JR四國）除人氣的觀光列車之外，更推薦觀光小火車，特別是德島的四國版藍皮解憂號「藍吉野川小火車」。

▲以高知縣為背景舞台的 NHK 晨間劇「紅豆麵包。」 圖：ユニバーサル ミュージック合同会社／提供

四國觀光推進機構事業推進本部長桑村琢在接受旅奇傳媒專訪時提到，2025瀨戶內國際藝術祭話題持續延燒，讓瀨戶內海沿岸成為國際旅遊焦點，像直島、豐島這些藝術小島，不只是拍照打卡地，更結合了在地風土與文化，讓旅程充滿探索感。還有高知縣因 NHK 晨間劇《紅豆麵包》的播出，引發戲迷朝聖熱潮，從劇中拍攝地到在地街景，都成了粉絲的熱門景點，也展現出影視行銷對觀光的推動力。

同時，德島縣也把握2025大阪關西世博的國際熱度，特別在關西館內設立展區，希望透過世博讓更多國際旅客將目光延伸到緊鄰關西的四國，進一步認識這塊結合自然與文化的寶地。愛媛縣則在08/27～08/31期間也將於世博 Wasse 展館中設立活動攤位，展出期間每日將舉辦不同主題的特別活動。

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