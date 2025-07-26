玩福岡別住錯！ 高CP值九州福岡住宿 博多、天神熱門飯店地點全攻略

【FunTime小編群】挑選福岡住宿，交通方便絕對是重要的考量之一。如果到九州福岡旅行，那福岡博多車站附近和天神地區的飯店就相當符合交通方便的需求，不僅離機場超近，也是到各景點的交通樞紐喔！因此小編整理了11間高評價、高CP值的九州福岡住宿，距離車站都是步行10分鐘以內的距離喔！

快速導覽｜福岡住宿區域

福岡是近幾年很熱門的日本城市，機場距離市區非常近，下飛機後不到10分鐘就能抵達博多車站，交通十分便利！並且福岡的市區不大，包含博多、天神、中洲等都能步行抵達，因此許多旅客會住在博多車站周遭或天神地區。同時小編也整理出福岡便宜住宿，讓大家可以依照自己的需求去挑選。

福岡住宿區域的特色：

1.博多住宿：機場附近、交通非常方便、平價飯店多

2.天神住宿：熱鬧商圈、逛街購物便利、美食選擇多

福岡住宿推薦｜博多住宿：車站周遭最便利

博多車站最大的優勢就是交通便利，匯集多條地鐵線、新幹線和巴士，無論是想在市區探索，或是去湯布院、熊本、太宰府都省時又快速！同時生活機能也十分強大，從逛街購物到吃美食都沒問題，連必吃的明太子麵包在這，因此小編很推薦第一次去福岡自由行的旅客住在博多車站附近喔～

博多中央JR九州Blossom酒店｜地鐵站附近ｘ房間寬敞舒適

博多中央JR九州Blossom酒店。 圖／Agoda

博多中央JR九州Blossom酒店。 圖／Agoda

博多中央JR九州Blossom酒店(JR Kyushu Hotel Blossom Hakata Central)飯店設備齊全且乾淨，重點是交通位置超級好！從JR博多駅往博多口方向出來後，走路只需要2分鐘就可以到達，不管到哪玩都非常方便！飯店設有電梯，不用扛著行李搬來搬去。房間比一般的商務旅館寬敞很多，兩個行李箱完全打開都還很寬敞喔！房間內還提供加濕器和清淨機，該有的設備應有盡有，難怪是許多網友強力推薦的飯店呀！

小編偷偷說：每次出國都要帶大行李箱的人有福啦！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：JR博多站博多口，步行約2分鐘、地鐵機場線博多站西13號出口徒歩1分鐘

附近景點：櫛田神社、博多Canal City購物中心

博多站安巢飯店｜逛街購物便利ｘ鬧中取靜

博多站安巢飯店。 圖／Agoda

博多站安巢飯店。 圖／Agoda

博多站安巢飯店(Nest Hotel Hakata Station)位處交通便利的博多站附近，飯店附近有數個大型商場，可供旅客大肆血拚也不怕累，購物十分方便，且位置鬧中取靜，夜晚入睡時不用擔心吵雜聲。住過的旅客都表示飯店接待大廳服務人員親切有禮，提供很貼心的服務呢～

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

交通：JR博多站步行約5分鐘

附近景點：藤田公園、櫛田神社

福岡日航飯店｜大浴場泡湯ｘ美食超多

福岡日航飯店。 圖／Agoda

福岡日航飯店。 圖／Agoda

福岡日航飯店(Hotel Nikko Fukuoka)和博多車站相連接，步行只要5分鐘就可以抵達，完全不用走到地面上！飯店附近有許多超商、百貨，還有知名的一蘭拉麵，晚上肚子餓除了可以在附近吃飯，還能採購餅乾、點心帶回去吃呢！福岡日航飯店的網路評價超高，房間寬敞、舒適，很適合親子來住，可以讓小孩在房間跑跑跳跳，浴室附有浴缸及沐浴用品應有盡有，飯店還有提供游泳池和大浴場可以泡湯！

小編偷偷說：有大浴場就+100分！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：地下鐵博多站，步行約5分鐘

附近景點：櫛田神社、博多Canal City購物中心

博多東急REI飯店｜提供洗衣機ｘ連鎖飯店

博多東急REI飯店。 圖／Agoda

博多東急REI飯店。 圖／Agoda

東急是日本本土知名品牌飯店，位於博多前站的這間博多東急REI飯店(Hakata Tokyu REI Hotel)，房間內的設備應有盡有，浴室則是採乾溼分離，公共區域還有洗衣機、微波爐可以使用。大廳有自動Check in的機器，有小朋友的話，還可以事先寫信給飯店加裝護欄呢！整棟都有免費WiFi，完全不用擔心沒有網路。雖然是連鎖飯店但一點都不馬虎，每個細節都面面俱到，讓旅客賓至如歸。

訂房網評價：8.6/10 (agoda)

交通：博多站博多口，歩行6分鐘

附近景點：櫛田神社、博多Canal City購物中心

福岡住宿推薦｜天神住宿：逛街購物的首選

若是你喜歡在地的生活氣息，想要從早逛到晚的話，天神住宿是最佳選擇！這裡被稱作福岡的購物天堂，從大型百貨、雜貨藥妝、潮牌服飾、特色小店都應有盡有，還有必逛的天神地下街，以及明太子飯、大名燒肉等各式各樣的美食，一站搞定吃喝玩樂的需求！

福岡索拉利亞西鐵酒店｜購物天堂ｘ房型寬敞

福岡索拉利亞西鐵酒店。 圖／Agoda

福岡索拉利亞西鐵酒店。 圖／Agoda

福岡索拉利亞西鐵酒店(Solaria Nishitetsu Hotel Fukuoka)的地理位置便利，周遭有百貨公司、藥妝店和天神地下街，可以盡情購物一整天，買完立刻放回房間很方便！同時在步行範圍內，也有很多餐廳、美食小吃能選擇，生活機能非常好。整體房間大小也很寬敞，打開兩個29吋行李箱都沒問題喔～

訂房網評價：9.0/10 (agoda)

交通：地鐵機場線天神站西6號出口徒歩2分鐘

附近景點：天神地下街、大丸百貨、警固公園

博多天神十字生活飯店｜免費泡湯ｘ周遭有唐吉訶德

博多天神十字生活飯店。 圖／Agoda

博多天神十字生活飯店。 圖／Agoda

博多天神十字生活飯店(CROSS life Hakata Tenjin)有能免費泡湯的大浴場，彩色的光影設計很繽紛，最適合逛街一天後緩解滿身的疲勞！雖然離地鐵站稍微有些距離，但是沿途有不少餐廳、超市、便利商店，還有一間唐吉訶德可以逛，真的會讓人不知不覺就走到門口了呢～

訂房網評價：8.7/10 (agoda)

交通：七隈線天神南站徒歩8分鐘

附近景點：天神地下街、中洲屋台街、警固公園

延伸閱讀>>【2025福岡住宿】天神、博多住宿！精選11間福岡飯店推薦

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