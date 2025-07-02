太療癒了！豪斯登堡「米飛兔新園區」 橋本環奈也超愛
【旅奇傳媒/記者-何昕穎】位於九州長崎縣佐世保市的「豪斯登堡」，距離 JR博多車站搭乘直達車約1小時45分鐘能抵達JR豪斯登堡站，適合納入長崎商品移動的中繼站。而世界唯一以荷蘭代表性繪本角色米飛兔為主題的新園區「Miffy 夢幻小鎮」於Miffy 誕生70周年的生日06/21盛大開幕。
在06/19 的開幕典禮上，邀請了九州出生的日本演員橋本環奈擔任特別嘉賓，為新園區開幕增添光彩。特別嘉賓演員橋本環奈分享，自己從小就是 Miffy 的粉絲，這次能以工作體驗 Miffy 世界非常開心，未來想私下帶媽媽來玩！
如同繪本與動畫中～Miffy 夢幻小鎮
新園區「Miffy 夢幻小鎮」位於豪斯登堡中心「阿姆斯特丹城」內，以「Miffy 與朋友們憧憬的假期」為概念，打造出充滿 Miffy 可愛氛圍的世界。能看到 Miffy 與朋友們在歐風世界中悠閒度過假期的模樣。在被360度布魯納色彩包圍的街景中，能體驗如同繪本與動畫中的情境。
兩大遊樂設施
園區內設有兩種乘座型遊樂設施，「機長叔叔的冒險之旅」能搭乘和繪本裡一樣的紅色飛機，鳥瞰豪斯登堡的歐洲街景，體驗動畫作品中 Miffy 和飛行員叔叔一起飛上天空的故事。「Miffy 與朋友們的帆船之旅」則重現 Miffy 動畫作品中所展現的世界，能乘坐帆船造型飛船與 Miffy 和朋友們一起快速航行。
與 Miffy 合影！迎賓藝廊
場館以歐洲街角藝術畫廊風格打造的「迎賓藝廊」，是日本國內第一個能與 Miffy 近距離見面並合影留念的常設型迎賓設施。
Miffy 主題餐飲
大型餐廳「每日慶典廚房」內裝飾有氣球和花環，提供以「慶祝」為主題的美食和甜點，蛋包飯、漢堡排、咖哩飯、聖誕和蛋糕等料理中都可看見 Miffy 元素。
「假日野餐咖啡館」則販售外帶三明治餐盒、可麗餅、飲料等輕食料理。另外還有爆米花、吉拿棒的街邊攤販。
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可愛周邊商品
「My Miffy 精品店」和「跳跳兔禮物館」彙集各種風格 Miffy 商品、豪斯登堡限定飾品等，還有配合園區開幕新推出的「Miffy & Melanie 娃娃髮箍」、以遊樂設施「機長叔叔的冒險之旅」為靈感的「飛機 Miffy 玩偶」。商店「魯本斯市集」則以歐風市集為概念打造，販售歐洲選品和長崎、西九州等的食品伴手禮。
豪斯登堡官方5飯店 入住享眾多優惠
豪斯登堡共有頂級奢華「歐洲飯店」、唯一位於園區內的「阿姆斯特丹飯店」、擁有遼闊海景的「海牙飯店」、以藝術之街鹿特丹為主題的「鹿特丹飯店」、湖畔渡假屋「森林小別墅」5家直營官方飯店。入住上述飯店，在遊園的同時能享受：提早1小時入園、附贈隔日入園護照（※須出示當日票根）、園內購買商品免費運送至飯店櫃台等眾多尊榮服務（※商品運送服務不包含鹿特丹飯店）。部分飯店提供將寄放至園區入口處的行李免費運送至飯店的服務，退房後亦能協助將行李運送至出口處，方便旅客輕鬆遊園。
距離 Miffy 夢幻小鎮新園區最近的飯店「阿姆斯特丹飯店」近年更打造大人小孩都愛的 Miffy 主題客房，沙發、被單、牆飾、瓷器等房間各角落都充滿 Miffy 元素。束口袋備品、繪本造型房卡等特典還能帶回家。與配合新園區推出的新房間「Miffy 主題客房 空中冒險」皆為數量限定，持續擴增中。
隨著九州旅遊熱度持續升溫，新開幕的「Miffy 夢幻小鎮」園區成為長崎旅遊吸引親子與年輕客群的全新亮點。除了目前設施之外，徒步型室內設施預計於今年秋天登場，將帶領遊客沉浸於全球累計發行超過8,500萬冊的繪本與插畫世界中，太讓人期待啦！
◎ 「豪斯登堡」官方網站
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