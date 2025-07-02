太療癒了！豪斯登堡「米飛兔新園區」　橋本環奈也超愛

【旅奇傳媒/記者-何昕穎】位於九州長崎縣佐世保市的「豪斯登堡」，距離 JR博多車站搭乘直達車約1小時45分鐘能抵達JR豪斯登堡站，適合納入長崎商品移動的中繼站。而世界唯一以荷蘭代表性繪本角色米飛兔為主題的新園區「Miffy 夢幻小鎮」於Miffy 誕生70周年的生日06/21盛大開幕。

在06/19 的開幕典禮上，邀請了九州出生的日本演員橋本環奈擔任特別嘉賓，為新園區開幕增添光彩。特別嘉賓演員橋本環奈分享，自己從小就是 Miffy 的粉絲，這次能以工作體驗 Miffy 世界非常開心，未來想私下帶媽媽來玩！

如同繪本與動畫中～Miffy 夢幻小鎮

新園區「Miffy 夢幻小鎮」位於豪斯登堡中心「阿姆斯特丹城」內，以「Miffy 與朋友們憧憬的假期」為概念，打造出充滿 Miffy 可愛氛圍的世界。能看到 Miffy 與朋友們在歐風世界中悠閒度過假期的模樣。在被360度布魯納色彩包圍的街景中，能體驗如同繪本與動畫中的情境。

「Miffy 夢幻小鎮」充滿布魯納色彩。 記者-何昕穎／攝影

兩大遊樂設施

園區內設有兩種乘座型遊樂設施，「機長叔叔的冒險之旅」能搭乘和繪本裡一樣的紅色飛機，鳥瞰豪斯登堡的歐洲街景，體驗動畫作品中 Miffy 和飛行員叔叔一起飛上天空的故事。「Miffy 與朋友們的帆船之旅」則重現 Miffy 動畫作品中所展現的世界，能乘坐帆船造型飛船與 Miffy 和朋友們一起快速航行。

▲機長叔叔的冒險之旅。 記者-何昕穎／攝影

Miffy 與朋友們的帆船之旅。 記者-何昕穎／攝影

與 Miffy 合影！迎賓藝廊

場館以歐洲街角藝術畫廊風格打造的「迎賓藝廊」，是日本國內第一個能與 Miffy 近距離見面並合影留念的常設型迎賓設施。

能與 Miffy 本尊互動的「迎賓藝廊」。 記者-何昕穎／攝影

Miffy 主題餐飲

大型餐廳「每日慶典廚房」內裝飾有氣球和花環，提供以「慶祝」為主題的美食和甜點，蛋包飯、漢堡排、咖哩飯、聖誕和蛋糕等料理中都可看見 Miffy 元素。

「每日慶典廚房」充滿氣球和花環。 記者-何昕穎／攝影

▲「每日慶典廚房」料理中充滿 Miffy 元素。 記者-何昕穎／攝影

「假日野餐咖啡館」則販售外帶三明治餐盒、可麗餅、飲料等輕食料理。另外還有爆米花、吉拿棒的街邊攤販。

「假日野餐咖啡館」外帶輕食。 記者-何昕穎／攝影 /p>

可愛周邊商品

「My Miffy 精品店」和「跳跳兔禮物館」彙集各種風格 Miffy 商品、豪斯登堡限定飾品等，還有配合園區開幕新推出的「Miffy & Melanie 娃娃髮箍」、以遊樂設施「機長叔叔的冒險之旅」為靈感的「飛機 Miffy 玩偶」。商店「魯本斯市集」則以歐風市集為概念打造，販售歐洲選品和長崎、西九州等的食品伴手禮。

「My Miffy 精品店」和「跳跳兔禮物館」彙集各種風格 Miffy 商品。 記者-何昕穎／攝影

配合園區開幕新推出的「Miffy & Melanie 娃娃髮箍」、「飛機 Miffy 玩偶」。 記者-何昕穎／攝影

豪斯登堡官方5飯店 入住享眾多優惠

豪斯登堡共有頂級奢華「歐洲飯店」、唯一位於園區內的「阿姆斯特丹飯店」、擁有遼闊海景的「海牙飯店」、以藝術之街鹿特丹為主題的「鹿特丹飯店」、湖畔渡假屋「森林小別墅」5家直營官方飯店。入住上述飯店，在遊園的同時能享受：提早1小時入園、附贈隔日入園護照（※須出示當日票根）、園內購買商品免費運送至飯店櫃台等眾多尊榮服務（※商品運送服務不包含鹿特丹飯店）。部分飯店提供將寄放至園區入口處的行李免費運送至飯店的服務，退房後亦能協助將行李運送至出口處，方便旅客輕鬆遊園。

位於園區中心「阿姆斯特丹飯店」的Miffy主題客房。 記者-何昕穎／攝影

距離 Miffy 夢幻小鎮新園區最近的飯店「阿姆斯特丹飯店」近年更打造大人小孩都愛的 Miffy 主題客房，沙發、被單、牆飾、瓷器等房間各角落都充滿 Miffy 元素。束口袋備品、繪本造型房卡等特典還能帶回家。與配合新園區推出的新房間「Miffy 主題客房 空中冒險」皆為數量限定，持續擴增中。

隨著九州旅遊熱度持續升溫，新開幕的「Miffy 夢幻小鎮」園區成為長崎旅遊吸引親子與年輕客群的全新亮點。除了目前設施之外，徒步型室內設施預計於今年秋天登場，將帶領遊客沉浸於全球累計發行超過8,500萬冊的繪本與插畫世界中，太讓人期待啦！

◎ 「豪斯登堡」官方網站

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▲預計於今年秋天登場的徒步型室內設施將帶領遊客沉浸於繪本與插畫世界（示意圖）。 圖：豪斯登堡／提供

豪斯登堡米飛兔新園區！橋本環奈也超愛【圖 / 旅奇傳媒】

豪斯登堡米飛兔新園區！橋本環奈也超愛【圖 / 旅奇傳媒】

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