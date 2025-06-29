地獄巡禮ｘ砂湯體驗！ 直飛九州大分別府 感受蒸氣升騰的奇景之城

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】日本各地都有溫泉，但能同時看到鮮紅如血和鈷藍大海的溫泉地熱奇景，還能躺進溫熱砂床中來一場天然地熱沙砂蒸，就只有大分縣別府市。今年4月，台灣虎航已開通桃園直飛大分的定期航班，每週兩班（三、六）往返，讓旅客從台灣出發前往大分縣僅需兩小時，再從大分機場轉乘巴士約50分鐘即可抵達別府，展開一場結合地獄溫泉與砂湯療癒的獨特旅行，體驗與眾不同的日本自由行。

▲海地獄，泉色呈夢幻寶石藍，是所有地獄中面積最大的一處。 圖：Photo AC／來源

別府市位於大分縣東部，是日本最具代表性的溫泉城市之一。這裡不僅湧泉量居全國之冠，溫泉類型也極為多樣，其中最具特色的便是「地獄溫泉巡禮」。所謂「地獄」，並非負面意象，而是指那些因地熱活動劇烈、泉水色澤特殊、噴氣翻騰等自然現象而得名的觀賞型溫泉景點。七座風貌各異的地獄散落在市區與鐵輪溫泉一帶，包括擁有深邃鈷藍色泉水的「海地獄」、泉水鮮紅如血的「血池地獄」、會定時噴發的間歇泉「龍卷地獄」、充滿熱泥池泡泡聲響的「鬼石坊主地獄」等。

▲體驗砂浴之後可以進入一般澡堂洗淨。 圖：別府画像ライブラリー／提供

別府另一人氣體驗便是「砂湯」，目前別府市內提供砂湯體驗的代表設施為歷史悠久的「竹瓦溫泉」。這座建於昭和初期的木造溫泉建築不僅外觀復古迷人，更是少數仍保有傳統砂湯設施的公共溫泉。旅客可在館內換上浴衣後，躺入溫熱的淺色海砂中，由工作人員覆蓋全身，僅露出頭部，體驗約10至15分鐘的熱砂療癒。整個過程中，沙子的重量與地熱溫度漸漸滲透身體，有助排汗與放鬆肌肉，結束後再沐浴沖洗，清爽感倍增。不同於觀光化設施，竹瓦溫泉保有濃厚的在地氛圍與低廉價格，是想深度體驗別府生活感的最佳選擇之一。

▲透過溫泉地熱蒸氣來加熱食材。 圖：別府画像ライブラリー／提供

除了地獄與砂湯，別府市區內處處洋溢溫泉城市的生活節奏。鐵輪地區保留大量昭和風情與在地住民的日常場景，巷弄間白煙繚繞，地熱蒸氣口隨處可見。當地獨有的「地獄蒸料理」以溫泉蒸氣烹調食材，最具代表性的如地獄蒸蛋、蒸玉米與海鮮拼盤等，是一種連味蕾也能感受到地熱魅力的享受。

無論是初次踏上九州、或是尋求與眾不同的日本旅行體驗，別府都能帶來視覺與感官的雙重驚喜。這裡不只是泡湯，而是一場關於地熱與蒸氣、自然與人共生的故事。

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