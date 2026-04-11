日本青森避暑勝地！星野集團奧入瀨溪流飯店推「早晨溪邊香檳」體驗

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】夏季前往日本旅遊，避暑行程是許多台灣旅客的考量重點。位於青森縣的奧入瀨溪流，夏季平均氣溫僅約21度，是知名的避暑勝地。唯一坐落於該溪流畔的度假飯店「星野集團 奧入瀨溪流飯店」，宣布將於今年07/01～08/31期間，推出暑期限定的「奧入瀨晨涼香檳」體驗活動，讓旅客在清涼的自然環境中享受專屬的早晨時光。

▲嚮導會帶領旅客前往如「下馬門澤」等秘境，近距離感受充滿綠意與沁涼湧水的自然景觀。 圖：星野集團／提供

這項全新活動主打在清晨時分，由熟知當地環境的「溪流禮賓員」帶領旅客前往特別涼爽的秘境景點。導覽路線可能包含水溫常年維持在10度左右的「下馬門澤」、落差達20公尺的「雲井之瀑」，以及水勢磅礡、能感受滿滿水花與負離子的「銚子大瀑布」。旅客能在遠離酷暑的環境中，近距離感受森林的微風與溪流的涼意。

▲可以依個人喜好，將香檳直接倒入以蘋果等新鮮水果製成的「法式水果果凍」中一同享用。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：星野集團／提供

除了自然景觀，活動的另一亮點是結合了美酒與甜點的早晨饗宴。飯店的侍酒師會根據當天的氣溫，挑選最適合的清爽香檳供旅客品嚐。餐點部分則提供特製的「法式水果果凍（Gelée de Fruits）」，以蘋果等新鮮水果搭配帶有香檳香氣的果凍，旅客還可依個人喜好將香檳直接倒入果凍中一同享用，體驗獨特的早晨風味。

此體驗活動每天僅限1組（2名）報名，確保了行程的隱私與品質。有意參與的旅客，須於活動日7天前透過官方系統完成預約。

▲星野集團奧入瀨溪流飯店的大廳空間，設有由藝術家岡本太郎所創作的巨大暖爐，並能透過落地窗欣賞森林景致。 圖：星野集團／提供

DATA／おいらせ朝涼みシャンパーニュ

・活動期間：07/01~08/31

・活動時間：05:50~08:00

・費用：每人8,800日圓（含稅）

・人數限制：每天限定1組2名（最少成行人數2名）

・交通資訊：前往星野集團奧入瀨溪流飯店，可從 JR 八戶站搭乘免費接駁巴士（須事前預約），車程約90分鐘即可抵達。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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