快訊

REDMI Note 15 Pro+ 5G開箱！實測2億畫素鏡頭驚豔 免1.3萬續航防摔高CP

霍諾德今可望攀101？ 氣象署：早上恐有零星降雨

不只立山黑部！漫遊富山縣「東部海岸5小鎮」 山與花交織美麗絕景

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
朝日町「春之四重奏」。　圖：日本富山縣／提供
朝日町「春之四重奏」。　圖：日本富山縣／提供

【旅奇傳媒／日本部報導】富山縣的魅力，並非只有立山黑部阿爾卑斯山路線。沿著東部的海岸線，串連著五座風情獨具的小城鎮。春天有鬱金香與櫻花爭豔，海邊翡翠閃耀，山間的峽谷裡小火車載著季節前行。在多彩自然、獨特文化與在地美味交織而成的富山縣，每次造訪都能帶來新的發現與動人的故事。

◉ 朝日町：壯麗山脈與多彩花景交織出絕景

朝日町舟川「春之四重奏」，指的是沿舟川河畔約600公尺綿延的櫻花大道，加上周邊盛開的鬱金香、油菜花，以及仍覆著殘雪的北阿爾卑斯山脈共同交織出的美景。這幅奇蹟般的景色是每年4月上旬至中旬的限定美景。

翡翠海岸。　圖：日本富山縣／提供
翡翠海岸。　圖：日本富山縣／提供

位於朝日町最東端的「翡翠海岸」寬約100公尺、東西綿延約4公里，是一片美麗翡翠綠色澤的天然海岸，並榮獲「日本百大海岸」、「優良海水浴場百選」等殊榮。

日本的翡翠產地大多位於險峻的山區，但在此卻能體驗海邊撿拾被浪潮帶來的翡翠，為世界罕見、且安全又有趣的環境。一旁的「翡翠露台」提供翡翠導覽服務，協助辨識撿到的石頭，與翡翠和各式可愛的小石子相遇。

◉ 入善町：日本最大級鬱金香花海與高品質深層水牡蠣

▲入善花之路。　圖：日本富山縣／提供
▲入善花之路。　圖：日本富山縣／提供

入善町的「入善花之路」以雄偉的北阿爾卑斯山脈為背景，是日本規模最大的鬱金香花海活動之一。

期間為4月上旬至下旬，共有約80品種、約200萬株鬱金香與油菜花爭相綻放。不僅免費入場，周邊停車也免費。4月中旬的週末並會舉辦迎賓活動，包含各式美食與舞台表演，十分熱鬧。歡迎前往入善町，欣賞這片壯麗的花田。

▲深層水養殖牡蠣擁有極高品質。　圖：日本富山縣／提供
▲深層水養殖牡蠣擁有極高品質。　圖：日本富山縣／提供

入善町的「深層水養殖牡蠣」使用入善海洋深層水、經過24小時以上蓄養與淨化牡蠣。與一般以表層海水蓄養的牡蠣相比，安全性更高且富含礦物質。當當地的海洋深層水牡蠣中心從日本各地收集當季牡蠣，每年以深層海水淨化約700萬顆牡蠣，供應給全日本的生蠔吧以及當地的餐飲店等。

◉ 黑部市：穿越Ｖ字峽谷的小火車體驗自然魅力

▲冬季被銀白覆蓋的黑部峽谷，小火車特別運行。　圖：日本富山縣／提供
▲冬季被銀白覆蓋的黑部峽谷，小火車特別運行。　圖：日本富山縣／提供

黑部峽谷鐵道與宇奈月溫泉，是日本極具人氣的景點。鐵道觀光小火車能讓旅客盡情欣賞日本屈指可數的Ｖ字型峽谷－黑部峽谷的雄偉大自然。以往冬季不營運的黑部峽谷鐵道，現在推出特別行程，可從小火車上眺望被白雪覆蓋的峽谷美景。

冬天的宇奈月溫泉則能一邊浸泡在露天溫泉中，一邊眺望雪景，是享受冬季的奢華體驗。

▲冬季的宇奈月溫泉。　圖：日本富山縣／提供
▲冬季的宇奈月溫泉。　圖：日本富山縣／提供

◉ 魚津市：遇見千年埋沒林與海市蜃樓

▲魚津埋沒林<a href='/search/tagging/1013/博物館' rel='博物館' data-rel='/1013/89445' class='tag'><strong>博物館</strong></a>。　圖：日本富山縣／提供
▲魚津埋沒林博物館。　圖：日本富山縣／提供

在「魚津埋沒林博物館」能遇見富山灣的兩大奇觀。其一是約2,000年前因河川氾濫與海面上升而被掩埋的「魚津埋沒林」，為反映環境變遷的寶貴資料，被指定為國家天然紀念物。其二是「海市蜃樓」，透過影像展示可了解因大氣溫差造成光線折射的自然現象。在博物館內附設的咖啡廳「KININAL」，可享用造型優雅的美味甜點。

▲魚津埋沒林博物館附設咖啡廳「KININAL」的美麗甜點。　圖：日本富山縣／提供
▲魚津埋沒林博物館附設咖啡廳「KININAL」的美麗甜點。　圖：日本富山縣／提供

◉ 滑川市：探尋棲息富山灣的神秘螢烏賊藍光

▲螢烏賊海上觀光。　圖：日本富山縣／提供
▲螢烏賊海上觀光。　圖：日本富山縣／提供

富山灣的春日被「螢烏賊」點亮。春天期間限定的「螢烏賊海上觀光」可近距離欣賞散發淡藍光芒的奇幻景象，以及震撼的漁撈過程，體驗極為難得的場面。

另外，「螢烏賊博物館」則介紹富山灣的神秘海域與螢烏賊的生態，2樓餐廳「光彩」提供絕品螢烏賊料理。滑川市充滿富山灣魅力與難忘的感動時刻。

▲螢烏賊海上觀光。　圖：日本富山縣／提供
▲螢烏賊海上觀光。　圖：日本富山縣／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美景 博物館 溫泉

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

蔥油牡蠣麵、爐烤羊排必吃！PASTAIO冬季菜單登場 北高同步開賣

這「蚵」不一樣！越南牡蠣假冒嘉義東石產 高檔食材行受害

營養師揭讓手腳不冰冷「黃金食物組合」改善血液循環、預防貧血

9塊雞現省316！拿坡里「6塊雞199」　吉豚屋「牡蠣海老丼」限時登場

相關新聞

不只立山黑部！漫遊富山縣「東部海岸5小鎮」 山與花交織美麗絕景

【旅奇傳媒／日本部報導】富山縣的魅力，並非只有立山黑部阿爾卑斯山路線。沿著東部的海岸線，串連著五座風情獨具的小城鎮。春天有鬱金香與櫻花爭豔，海邊翡翠閃耀，山間的峽谷裡小火車載著季節前行。在多彩自然、獨

神明比人還多！ 日本「出雲市」唯一神話ING、8百萬神祇集會之地，日本最神秘能量場全攻略

日本出雲市就像一座仍在運作的「神話現場」！每年農曆十月，八百萬神祇會從稻佐之濱登陸開會。旅遊達人MEGUMI老師形容，出雲是「神比人多、氣場強到自動被充電」，信仰在這裡不是觀光而是日常。從全國聞名的良

冬日光影魔法！和歌山「FeStA LuCe」18公尺巨型聖誕樹 打造夢幻歐風聖誕樂園

【旅奇傳媒／責任編輯-游琮玄】和歌山冬季最具代表性的燈光慶典「FeStA LuCe」將於今年11/01在和歌山遊艇城再度登場。今年邁入第9年，以「Winter Light Magic～令人心醉的冬日光

「西之京都」山口縣新玩法！海景、溫泉旅宿與特色文化一次蒐集

【旅奇傳媒/日本部報導】位於本州最西端的山口縣，被譽為「西之京都」，融合壯麗自然與悠久文化，近年更被《紐約時報》選為「全球必遊地點」。從廣島、福岡或北九州出發都能輕鬆抵達，無論自由行或家庭旅遊，都能找

超巨大皇冠冰淇淋！ 日本鳥取「Cafe MOTHER咖啡廳」 電影風格裝潢超特別、花瓣冰淇淋值得品嘗

udn走跳美食／小佳的幻想世界 位於鳥取縣倉吉市大正町的 Cafe MOTHER，坐落於歷史悠久的白壁町老街中，是一間兼具咖啡與餐酒館風格的特色店家。店內的紅牆設計搭配電影元素風格，絕對讓你一進

岐阜縣小京都「郡上八幡」這樣玩！享受古城與高原花海

【旅奇傳媒/日本部報導】如果你喜歡平靜的日本小城，觀賞屋瓦與溪流交錯，那麼岐阜郡上市會是讓你一眼著迷的地方。從名古屋出發可搭乘 JR高山本線至美濃太田站（約1小時），再轉乘長良川鐵道前往郡上八幡站（約

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。