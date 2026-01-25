不只立山黑部！漫遊富山縣「東部海岸5小鎮」 山與花交織美麗絕景

【旅奇傳媒／日本部報導】富山縣的魅力，並非只有立山黑部阿爾卑斯山路線。沿著東部的海岸線，串連著五座風情獨具的小城鎮。春天有鬱金香與櫻花爭豔，海邊翡翠閃耀，山間的峽谷裡小火車載著季節前行。在多彩自然、獨特文化與在地美味交織而成的富山縣，每次造訪都能帶來新的發現與動人的故事。

◉ 朝日町：壯麗山脈與多彩花景交織出絕景

朝日町舟川「春之四重奏」，指的是沿舟川河畔約600公尺綿延的櫻花大道，加上周邊盛開的鬱金香、油菜花，以及仍覆著殘雪的北阿爾卑斯山脈共同交織出的美景。這幅奇蹟般的景色是每年4月上旬至中旬的限定美景。

翡翠海岸。 圖：日本富山縣／提供

位於朝日町最東端的「翡翠海岸」寬約100公尺、東西綿延約4公里，是一片美麗翡翠綠色澤的天然海岸，並榮獲「日本百大海岸」、「優良海水浴場百選」等殊榮。

日本的翡翠產地大多位於險峻的山區，但在此卻能體驗海邊撿拾被浪潮帶來的翡翠，為世界罕見、且安全又有趣的環境。一旁的「翡翠露台」提供翡翠導覽服務，協助辨識撿到的石頭，與翡翠和各式可愛的小石子相遇。

◉ 入善町：日本最大級鬱金香花海與高品質深層水牡蠣

▲入善花之路。 圖：日本富山縣／提供

入善町的「入善花之路」以雄偉的北阿爾卑斯山脈為背景，是日本規模最大的鬱金香花海活動之一。

期間為4月上旬至下旬，共有約80品種、約200萬株鬱金香與油菜花爭相綻放。不僅免費入場，周邊停車也免費。4月中旬的週末並會舉辦迎賓活動，包含各式美食與舞台表演，十分熱鬧。歡迎前往入善町，欣賞這片壯麗的花田。

▲深層水養殖牡蠣擁有極高品質。 圖：日本富山縣／提供

入善町的「深層水養殖牡蠣」使用入善海洋深層水、經過24小時以上蓄養與淨化牡蠣。與一般以表層海水蓄養的牡蠣相比，安全性更高且富含礦物質。當當地的海洋深層水牡蠣中心從日本各地收集當季牡蠣，每年以深層海水淨化約700萬顆牡蠣，供應給全日本的生蠔吧以及當地的餐飲店等。

◉ 黑部市：穿越Ｖ字峽谷的小火車體驗自然魅力

▲冬季被銀白覆蓋的黑部峽谷，小火車特別運行。 圖：日本富山縣／提供

黑部峽谷鐵道與宇奈月溫泉，是日本極具人氣的景點。鐵道觀光小火車能讓旅客盡情欣賞日本屈指可數的Ｖ字型峽谷－黑部峽谷的雄偉大自然。以往冬季不營運的黑部峽谷鐵道，現在推出特別行程，可從小火車上眺望被白雪覆蓋的峽谷美景。

冬天的宇奈月溫泉則能一邊浸泡在露天溫泉中，一邊眺望雪景，是享受冬季的奢華體驗。

▲冬季的宇奈月溫泉。 圖：日本富山縣／提供

◉ 魚津市：遇見千年埋沒林與海市蜃樓

▲魚津埋沒林博物館。 圖：日本富山縣／提供

在「魚津埋沒林博物館」能遇見富山灣的兩大奇觀。其一是約2,000年前因河川氾濫與海面上升而被掩埋的「魚津埋沒林」，為反映環境變遷的寶貴資料，被指定為國家天然紀念物。其二是「海市蜃樓」，透過影像展示可了解因大氣溫差造成光線折射的自然現象。在博物館內附設的咖啡廳「KININAL」，可享用造型優雅的美味甜點。

▲魚津埋沒林博物館附設咖啡廳「KININAL」的美麗甜點。 圖：日本富山縣／提供

◉ 滑川市：探尋棲息富山灣的神秘螢烏賊藍光

▲螢烏賊海上觀光。 圖：日本富山縣／提供

富山灣的春日被「螢烏賊」點亮。春天期間限定的「螢烏賊海上觀光」可近距離欣賞散發淡藍光芒的奇幻景象，以及震撼的漁撈過程，體驗極為難得的場面。

另外，「螢烏賊博物館」則介紹富山灣的神秘海域與螢烏賊的生態，2樓餐廳「光彩」提供絕品螢烏賊料理。滑川市充滿富山灣魅力與難忘的感動時刻。

▲螢烏賊海上觀光。 圖：日本富山縣／提供

