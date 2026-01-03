神明比人還多！ 日本「出雲市」唯一神話ING、8百萬神祇集會之地，日本最神秘能量場全攻略

日本出雲市就像一座仍在運作的「神話現場」！每年農曆十月，八百萬神祇會從稻佐之濱登陸開會。旅遊達人MEGUMI老師形容，出雲是「神比人多、氣場強到自動被充電」，信仰在這裡不是觀光而是日常。從全國聞名的良緣聖地「出雲大社」、雨天也像神明將現身，到割子蕎麥麵與粉紅良緣甜點，出雲是座把神話、信仰、美食與日常深度交織的城市。

「出雲市是一座神明比人還多、充滿『粉紅能量』的神秘城市」！深受旅日愛好者追蹤的臉書專頁「日本旅人塾」主理人Megumi這麼形容出雲。走進出雲，你會發現這裡的旅行方式與日本其他地方截然不同。它不是那種走馬看花「景點打勾」式的旅遊，而是透過神話、儀式、美食、步行路線，慢慢讓旅人理解與感受：對當地人來說，神明不是傳說，而是生活的一部分。

每年農曆十月，八百萬神祇會從稻佐之濱登陸開會。圖片來源｜MEGUMI

神話的核心：「神在月」與八百萬神明的都市日常

MEGUMI老師表示，在日本，大多數地區會將農曆十月稱為「神無月」，因為傳說這段期間，全國的神明都會離開各自的神社，前往出雲參加一年一度的神議大會，使地方神社在短暫的時間內「沒有神明鎮守」。但在出雲，農曆十月反而被視為「神在月」，意指八百萬神祇皆會回到這座城市，在出雲大社聚集、商討人間的緣份與未來的命運。

每年農曆十月有八百萬神祇皆會回到這座城市，在出雲大社聚集、商討人間的緣份與未來的命運。照片來源｜高安翔子、出雲市

神明們抵達出雲後會像準時赴會的貴賓般，被迎入出雲大社境內東、西兩側的兩棟「十九社」（每棟設有19扇門，共兩棟），作為祂們在農曆十月停留與開會時的「宿舍」。照片來源｜高安翔子、出雲市

在日本，大多數地區會將農曆十月稱為「神無月」，因為傳說這段期間，全國的神明都會離開各自的神社，前往出雲大社參加一年一度的神議大會。圖片來源｜MEGUMI

出雲大社一景。照片來源｜高安翔子、出雲市

有趣的是，抵達出雲後，神明們會像準時赴會的貴賓般，被迎入出雲大社境內的東西「十九社」作為祂們在農曆十月停留與開會時的「宿舍」。MEGUMI 老師笑著分享，她第一次查資料時看見「十九社」的記載，意外發現神明竟然還有固定的住宿空間，覺得既可愛又有人味，讓原本遙遠的神話，突然變得貼近日常生活。

旅遊達人MEGUMI老師形容，出雲是「神比人多、氣場強到自動被充電」的地方。圖為出雲大社一一景。照片來源｜高安翔子、出雲市

根據古文獻記載，八百萬神祇會從日本海側的稻佐之濱登陸，因此這片海岸始終被視為神明踏入人間的入口。每年「神迎祭」時，神職人員會沿著稻佐之濱點燈迎接眾神，而旅人則常在黃昏時佇立此處，看著太陽將海面染成金紅色。當海風拂過、浪聲緩緩拍打岸邊，那一刻彷彿能想像神明成群降臨的景象——讓人即使只是靜靜站著，也會感到一股深沉而神祕的力量在身旁流動。

每年農曆十月，八百萬神祇會從稻佐之濱登陸開會。照片來源｜高安翔子、出雲市

當海風拂過、浪聲緩緩拍打岸邊，那一刻彷彿能想像神明成群降臨的景象——讓人即使只是靜靜站著，也會感到一股深沉而神祕的力量在身旁流動。照片來源｜高安翔子、出雲市

每年「神迎祭」時，神職人員會沿著稻佐之濱點燈迎接眾神，而旅人則常在黃昏時佇立此處，看著太陽將海面染成金紅色。照片來源｜高安翔子、出雲市

一年一度的「神議」（Kamuhakari）被視為神明們的重大會議，會議內容據說包括安排來年人間的緣份、戀愛婚姻、人際關係與各地社稷的守護，因此也奠定了出雲作為日本最重要「結緣聖地」的地位。MEGUMI指出，很多台灣旅客常以為結緣就是求桃花，但在出雲，是向生活祈求更好的方向！包括全方位好緣份，如合作順利、人際和諧、找到志同道合的夥伴等，都屬於良緣範圍。

出雲大社是祈求「結緣」的聖地。照片來源｜高安翔子、出雲市

粉紅能量的城市：從蕎麥麵到良緣甜點

出雲的文化並不只存在於神話故事中，而是細緻地滲透在飲食、街道與日常生活裡。出雲大社前方有一條約 700 公尺長的參道，如果從靠近海邊的方向沿著軸線一路走來，會明顯感受到街道氛圍、空間尺度與生活節奏的變化，也能看見出雲最貼近生活的一面。

出雲大社主要參道，從宇迦橋（Uga-bashi）的大鳥居一直延伸至出雲大社的正面。由於位於出雲大社的門前，因此被稱為「神門通」，沿途有許多餐廳、特產店和紀念品店，非常熱鬧。 照片來源｜高安翔子、出雲市

最具代表性的美食非「割子蕎麥麵」莫屬。紅色漆盒一層層堆疊，看起來像迷你便當塔，旅客通常吃三層就已非常有飽足感，但也有人挑戰七層甚至更多。MEGUMI 老師笑說：「每吃掉一層，都像在完成一個小小的儀式。」

出雲市最具代表性的美食非「割子蕎麥麵」莫屬。紅色漆盒一層層堆疊，看起來像迷你便當塔，旅客通常吃三層就已非常有飽足感，但也有人挑戰七層甚至更多。圖片來源｜MEGUMI

出雲市最具代表性的美食非「割子蕎麥麵」莫屬，紅色漆盒一層層堆疊。照片來源｜高安翔子、出雲市

因為出雲大社以求良緣聞名，參道上也處處洋溢象徵結緣的粉紅甜點：心型麻糬、愛心紅豆湯、粉嫩系和菓子……外型可愛、滋味溫暖，彷彿讓人從味覺到心情都被粉紅能量輕輕包圍。就連全球知名的 Starbucks，在出雲也特別融入神話元素。店內以勾玉意象與神話風格插畫打造空間，並推出限定城市杯，讓旅人即使喝一杯咖啡，也能體驗出雲獨有的文化魅力。

出雲大社以求良緣聞名，參道上也處處洋溢象徵結緣的甜點，如麻糬或紅豆湯。照片來源｜高安翔子、出雲市

神話系旅人必收！出雲三大神域巡禮

如果要挑選出雲市三個最值得造訪的景點，MEGUMI 老師首推的，便是前面提到的出雲大社與稻佐之濱——前者是神話核心、結緣聖地，也是整趟旅程的靈魂；後者則是八百萬神明的登陸之地，夕陽景色震撼人心。第三個必去之處，則非日御碕神社（Hinomisaki Jinja Shrine）莫屬。

日御碕神社（Hinomisaki Jinja Shrine）是位於日本島根縣出雲市的一座歷史悠久的神社，以其鮮豔的朱紅色漆面建築和重要的神話地位而聞名。照片來源｜高安翔子、出雲市

日御碕神社供奉天照大神、同時結合神話與海岸風景的絕美神社，在陽光照耀下格外耀眼，氣場強烈。照片來源｜高安翔子、出雲市

日御碕神社供奉天照大神，同時結合神話與海岸風景的絕美神社。其鮮豔的朱紅色社殿被指定為日本重要文化財，在陽光照耀下格外耀眼，氣場強烈、景致壯麗。無論是想體驗神話場景、欣賞海天一線的光影，或是尋找攝影絕景的旅人，日御碕神社都名列出雲必訪清單之中。如果再有時間，不妨走訪鱷淵寺，這裡以秋季壯觀的紅葉景緻而聞名。

鱷淵寺（Gakuenji Temple）是一座位於日本島根縣出雲市的古老佛教寺廟，以其悠久的歷史和秋季壯觀的紅葉景緻而聞名，同樣也是許多旅人來到出雲神話巡禮的清單之一。照片來源｜高安翔子、出雲市

寺廟名稱「鰐淵」的由來有個有趣的傳說：開山祖師智春上人在修行時不慎將法器掉入瀑布深潭中，一條鯊魚（鰐）用鰭將法器歸還給他，故得此名。照片來源｜高安翔子、出雲市

除了神話！出雲還有三座特色車站＋江戶風貌木綿街道

除了三大必訪的神話景點外，MEGUMI 老師也特別推薦旅人一定要留意沿線的三座特色車站。這三個車站風格迥異，從和式、洋式到宗教式樣，各自展現不同時代與文化的痕跡，彷彿以建築語彙訴說著出雲的歷史與多樣性，非常值得建築迷與攝影愛好者前往取景。

一畑電車列車行駛在花海旁，風景如畫。一畑電車是目前唯一能搭乘火車前往出雲大社的鐵路路線，旅客可以在「出雲大社前站」下車前往參拜。圖片來源｜MEGUMI

首先是 JR 舊大社站，以典雅的日式和風建築呈現早期鐵道的風貌，木造結構與黑色屋頂充滿懷舊氛圍，是著名的歷史車站。第二座一畑電車的出雲大社前站，外觀帶有濃厚的洋式風格，黃牆與尖塔造型讓整個車站看起來宛如一座小教堂，內部更設有彩色玻璃，散發出西式建築的細膩魅力。而第三座為 JR 出雲市站北口站體，雖以出雲大社為設計意象，但並非傳統的宗教建築形式，而是營造出莊嚴且富有儀式感的氛圍，其中最令人印象深刻的便是宏偉的大型屋頂。

出雲大社前站於1930年以西式風格建造，擁有彩色玻璃窗，現已被指定為日本的有形文化財產，它是一畑電車大社線的終點站，也是前往著名的出雲大社最近的車站。圖片來源｜MEGUMI

三座車站彼此風格截然不同，並排形成難得一見的文化景觀，讓旅人能在短短距離內，看見日式、洋式與宗教式樣三種建築語言的交會，也是許多人來到出雲時意外發現的驚喜亮點。或是可以來到出雲市平田町的木綿街道（Cotton Road / Momen Kaidō），這是一條至今仍保留著江戶時代風貌的歷史老街，過去因棉花產業而蓬勃發展，街道兩旁的日式老宅與商家至今仍散發百年前的質樸氣息。漫步其間，木造建築、格子窗、老商家倉庫交織出濃厚的懷舊氛圍，彷彿回到 18 世紀棉花市集最興盛的時代。

木綿街道過去因棉花產業而蓬勃發展，街道兩旁的日式老宅與商家至今仍散發百年前的質樸氣息。照片來源｜高安翔子、出雲市

木綿街道上日式老宅與商家至今仍散發百年前的質樸氣息。漫步其間，木造建築、格子窗、老商家倉庫交織出濃厚的懷舊氛圍，彷彿回到 18 世紀棉花市集最興盛的時代。照片來源｜高安翔子、出雲市

出雲市平田町的木綿街道（Cotton Road / Momen Kaidō），這是一條至今仍保留著江戶時代風貌的歷史老街。照片來源｜高安翔子、出雲市

不擔心壞天氣：在雨中更像神明會現身

MEGUMI 老師建議，若時間允許，預留 2–3 天在出雲慢慢旅行：參拜出雲大社、稻佐之濱與日御碕神社三大神話場景，品嚐割子蕎麥麵，在 700 公尺參道散步，並順道欣賞沿線三座風格迥異的車站——從和式、洋式到宗教式樣，都展現出雲豐富的文化層次。若行程緊湊，也能從松江搭電鐵安排一天往返的神社巡禮，依然能感受到出雲濃厚的神話氣息。

一畑電車是目前唯一能搭乘火車前往出雲大社的鐵路路線，旅客可以在「出雲大社前駅」下車前往參拜。照片來源｜高安翔子、出雲市

一畑電車內裝體現了復古懷舊的氛圍。照片來源｜高安翔子、出雲市

至於天氣，MEGUMI 老師認為完全不必擔心。她分享過一次雨天造訪出雲的經驗：雲霧繚繞的神社、被雨氣包覆的樹林與砂石地，讓整座神域多了幾分神秘感，彷彿神明會隨時從霧中現身。「出雲大社在任何天氣裡，都適合參拜。」她笑著說。最重要的是放慢腳步，去感受出雲如何把神話融入日常——這正是這座城市最迷人的魅力。

出雲市不老橋和立久惠峽也是著名景點。立久惠峽是由神戸川（かんどがわ）的侵蝕與風化作用形成的峽谷，擁有奇岩怪石，不老橋則是位於立久惠峽谷內的一座吊橋，景緻優美。照片來源｜高安翔子、出雲市

走在出雲，你會發現這裡最大的魅力，不在於「看了多少景點」，而是那種不經意之間被神話包圍的感受。或許是在海風吹拂的稻佐之濱、或是朱紅色神殿倒映陽光的日御碕神社，又或是在雨霧瀰漫的參道上，那些在光影與霧氣中流動的細節，都像神明留給旅人的訊息。出雲不是用腳步丈量的城市，而是用心去感受的地方。只要願意放慢節奏，你會發現這座看似安靜的小城，其實處處都在悄悄上演著屬於自己的神話。

【出雲觀光協會官方網站】

https://izumo-kankou.gr.jp/

【Megumi / 日本旅人塾】

https://www.facebook.com/japantabi/?locale=zh_TW

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

BY許家禎