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2026年日本東北賞櫻！岩手縣內「賞櫻名所8選」4月接力綻放

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圖：岩手縣、奧州市／提供
圖：岩手縣、奧州市／提供

石割櫻位於盛岡市區，交通非常便捷，非常推薦給初次到訪岩手賞櫻旅人作為旅程首站。　圖：岩手縣／提供
石割櫻位於盛岡市區，交通非常便捷，非常推薦給初次到訪岩手賞櫻旅人作為旅程首站。　圖：岩手縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣位於日本東北地區，根據根據日本氣象網站「weather news」的預測，今年東北地區櫻花會比往年較早盛開，4月中上旬起，岩手縣內各處櫻花景點將接力綻放，從人盡皆知的必訪名所到當地人才知道的私房景點，一次整理8處報你知！

【盛岡市】石割櫻

▲「石割櫻」的名稱由來顧名思義，巨大的櫻花樹從岩縫當中生長而出。　圖：岩手縣／提供
▲「石割櫻」的名稱由來顧名思義，巨大的櫻花樹從岩縫當中生長而出。　圖：岩手縣／提供

聳立於周長21公尺巨大花岡岩縫當中的「石割櫻」是岩手櫻花開花指標，石割櫻開花了，就表示各地櫻花將陸續盛開。樹齡超過360年、入列為國家指定天然紀念物，抬頭眺望超壯觀景象，讓人感受到滿滿生命力，如果是首次來岩手賞櫻，絕不能錯過到訪此處。

・最佳賞櫻期：4月中旬

・地址：盛岡市内丸9-1（盛岡地方裁判所）

【盛岡市】龍谷寺盛岡枝垂櫻

▲龍谷寺「盛岡枝垂櫻」雖是小規模的櫻花景點，但卻擁有不輸給整片櫻花的特色之美。　圖：岩手縣／提供
▲龍谷寺「盛岡枝垂櫻」雖是小規模的櫻花景點，但卻擁有不輸給整片櫻花的特色之美。　圖：岩手縣／提供

宛如瀑布般的櫻花景象！「龍谷寺」境內的「盛岡枝垂櫻」是1920年由日本知名植物學者三好學發現並命名的特殊品種。這種櫻花外觀看似枝垂櫻，但樹幹、樹葉或花型卻與染井吉野櫻相似，盛開時純白花瓣從6公尺樹頂傾瀉而下的景色超美，現入列為國家指定天然紀念物。

・最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

・地址：盛岡市名須川町7-2

【花卷市】花卷溫泉

▲花卷溫泉不僅以玫瑰園聞名，春櫻盛開時節更有一番風味。　圖：花卷溫泉／提供
▲花卷溫泉不僅以玫瑰園聞名，春櫻盛開時節更有一番風味。　圖：花卷溫泉／提供

距離花卷機場車程僅10分鐘的「花卷溫泉」，是東北首屈一指溫泉鄉，涵蓋食住購娛樂各方面需求，境內約有500株櫻花樹，包含染井吉野櫻與枝垂櫻等品種，春櫻盛開時整座溫泉鄉就像穿上一件粉色衣裳！官網每年都會更新即時花況，方便大家隨時掌握。

・最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

・地址：花卷市湯本1-125

【奧州市】水澤競馬場

▲2026年度櫻花隧道開放期間尚未敲定，但根據往年慣例將會落在4月上旬前後宣布。　圖：岩手縣、奧州市／提供
▲2026年度櫻花隧道開放期間尚未敲定，但根據往年慣例將會落在4月上旬前後宣布。　圖：岩手縣、奧州市／提供

「水澤競馬場」壯觀的櫻花隧道，每年只在花季期間限定開放一般遊客前往！放眼望去沒有任何建築物與電線杆遮蔽，只有最純粹的櫻花美景。今年度的春季賽事已在03/08開跑，能夠看到馬匹們在櫻花陪襯下競速奔馳的美麗景象，超適合安排為馬年遊岩手的行程。

・最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

・地址：奥州市水澤姉体町字阿久戶1-2

【奧州市】水澤公園

▲奧州市是美國職棒大聯盟 MLB 棒球好手大谷翔平的故鄉，近年來成為岩手縣內十分熱門的觀光景點。　圖：岩手縣、奧州市／提供
▲奧州市是美國職棒大聯盟 MLB 棒球好手大谷翔平的故鄉，近年來成為岩手縣內十分熱門的觀光景點。　圖：岩手縣、奧州市／提供

「水澤公園」內栽種了超過500株櫻花樹，其中又以樹齡約300年的彼岸櫻最為知名，被指定為岩手縣天然紀念物。搭配花季會同步舉辦的「水澤公園櫻花祭」今年將在04/03~04/26登場，美食攤販進駐外，還有可愛的紅白燈籠與夜間點燈可欣賞。

・最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

・地址：奥州市水澤中上野町1-1

【奧州市】歷史公園江刺藤原之鄉

▲「歷史公園江刺藤原之鄉」緊接著要進入春櫻時節，櫻花季結束後還有紫藤花美景接力盛開。　圖：岩手縣、奧州市、歷史公園江刺藤原之鄉／提供
▲「歷史公園江刺藤原之鄉」緊接著要進入春櫻時節，櫻花季結束後還有紫藤花美景接力盛開。　圖：岩手縣、奧州市、歷史公園江刺藤原之鄉／提供

來體驗穿越時空的賞櫻之旅吧！重現出日本平安時代建築的「歷史公園江刺藤原之鄉」腹地約20公頃，是多部電影與 NHK 大河劇的拍攝地，250株櫻花襯托百棟歷史建築風韻十足，賞櫻同時還能體驗古代變裝。

・最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

・地址：奥州市江刺岩谷堂小名丸86−1

【一關市】猊鼻溪船舟停靠處一本櫻

▲猊鼻溪春季雖以紫藤花美景聞名，但船舟停靠處的櫻花也相當值得一見。　圖：一關市／提供
▲猊鼻溪春季雖以紫藤花美景聞名，但船舟停靠處的櫻花也相當值得一見。　圖：一關市／提供

「猊鼻溪「船舟停靠處旁邊就有一株大櫻花樹！當地人將它命名為「小夜一本櫻」，就像守護著來來去去的猊鼻溪遊船般，只要取好角度就能拍攝到遊船與櫻花同框。

・最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

・地址：一關市東山町長坂字町467

【一關市】嚴美溪

▲嚴美溪與猊鼻溪的特色截然不同，此處雖無法乘船漫船，但能體驗眺望奇岩怪石與大自然相襯之美。　圖：一關市／提供
▲嚴美溪與猊鼻溪的特色截然不同，此處雖無法乘船漫船，但能體驗眺望奇岩怪石與大自然相襯之美。　圖：一關市／提供

「嚴美溪」沿岸擁有約200株染井吉野櫻與江戶彼岸櫻，下方則是奇岩怪石地形造成的湍急溪流，相襯在一起成為絕美佳景，漫步欣賞之外，別忘了在此稍作停留品嚐會飛天的郭公糰子。

・最佳賞櫻期：4月中旬～4月下旬

・地址：一關市嚴美町字瀧上地內

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