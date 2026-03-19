夏天看薰衣草、冬天來滑雪！來去北海道四季都好玩的富良野住一晚

【FunTime小編群】提到北海道，那絕對不能錯過夏季限定的紫色花海，大片的薰衣草園，其極盛地就位於北海道的富良野。6-8月是北海道花卉的開花時節，如果想要看到浪漫的紫色花海，那一定要選7月中來富良野，如果想來滑雪的話，11月底到5月初是最佳滑雪季節！小編在這裡要推薦大家幾間富良野的優質住宿飯店，住上一晚，讓你輕鬆享受紫色國度與滑雪勝地，不必來回奔波！

富良野飯店

富良野Natulux飯店 (Furano Natulux Hotel)

富良野Natulux飯店。圖／Agoda

富良野Natulux飯店。圖／Agoda

富良野Natulux飯店就在富良野車站旁，對行李很多，或是沒有自己開車的旅客來說，都是很方便的選擇！從這裡不管要去富田農場或是葡萄酒工廠，甚至搭火車到其他城市都非常方便。飯店裝潢簡約大方，以黑白為基礎色調，沒有過多擺設，非常清爽。這家飯店也有提供男女浴場，還有岩盤浴以及spa可讓房客放鬆身心~飯店有多種房型可供選擇，房間裝潢簡約，空間沒有特別大但也很乾淨，浴室明亮、黑白的設計相當時尚。飯店餐廳料理種類豐富，特別是日式早餐味道一級棒，深受房客喜愛。

小編偷偷說：飯店早餐很好吃，還會附當地牧場的生乳呢！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：距JR富良野站步行約1分鐘

新富良野王子飯店 (Shin Furano Prince Hotel)

新富良野王子飯店。圖／Agoda

新富良野王子飯店就在富良野滑雪場旁邊，離JR富良野站約17分鐘車程，要去富良野奶酪場也只有5分鐘車程，交通位置還算便利。屬於王子集團連鎖飯店，飯店的裝潢、服務都有一定品質，1樓的商店可以幾乎可以買齊北海道的伴手禮。新富良野王子大飯店也是不少知名日劇的拍攝地點，絕對要朝聖！房間走典雅風格，空間大又乾淨，備品應有盡有，這裡當然也有大浴場及露天風呂供房客免費使用。從飯店步行3分鐘就能抵達夢幻的森林精靈露台，是非去不可的景點！許多非新富良野王子大飯店房客的人也會特地來這裡逛逛、喝咖啡，沿途的小木屋特色商店都很值得一逛呢！

小編偷偷說：旭川機場距離新富良野王子大飯店只要80分鐘車程哦！

訂房網評價：8.4/10 (agoda)

交通：距JR富良野站約17分鐘車程

富良野高地飯店 (Highland Furano)

富良野高地飯店。圖／Booking

富良野高地飯店。圖／Booking

富良野高地飯店四周被蒼翠的森林及大片的薰衣草田圍繞，每天醒來都可看到紫色花海，超級浪漫。Highland Furano的天然溫泉也吸引很多人專程來泡湯，在露天風呂泡湯還能欣賞連綿的薰衣草田，也太享受了吧！從這間飯店的裝潢風格來看，不難發現是間有年紀的飯店，但是房間依舊整潔乾淨，基本備品都沒有少，還有和式房可以選擇。不過浴室是共用設施，要注意喔！飯店也有提供加購早餐，餐點都相當精緻可口！

小編偷偷說：早餐餐點有素食選項喔！

訂房網評價：8.4/10 (booking)

交通：距JR富良野站約15分鐘車程

一花酒莊公寓飯店 (Winery Hotel & Condominium HITOHANA)

一花酒莊公寓飯店。圖／Agoda

一花酒莊公寓飯店。圖／Agoda

如果你喜歡品酒和質感生活，這間一花酒莊公寓飯店絕對是小編心中的富良野口袋名單！ 這間飯店隱身在靜謐的北之峰町，完全沒有市區的喧囂，最適合想徹底放鬆的朋友。大廳到晚上10點前有供應無限暢飲的葡萄酒與果汁，飯店設計走現代簡約風，部分房型還有私人陽台能獨覽富良野美景。不只這樣，他們的吃到飽早餐也是一大亮點！他們有三種不同的牧場的鮮乳讓大家品嘗，每一口都能喝到純粹的乳香，從食材的挑選到烹煮都能吃到食材的新鮮與美味，不管你是想要放空還是品酒，這裡絕對是富良野首選！

小編偷偷說：這裡的預約制晚餐也很有特色，大約5,000-5,999元日幣

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：距JR富良野站約8分鐘車程

富良野民宿/旅館

托馬爾旅館 (Hostel Tomar)

托馬爾旅館。圖／Agoda

托馬爾旅館。圖／Agoda

如果你是預算有限的小資族，或者是喜歡溫暖木質調、想認識各國旅人的背包客，托瑪爾旅館絕對是你的首選！雖然是價格實惠的青年旅館，FunTime比價後一晚房價約在2千5~4千，但裝潢走的是木材結合水泥牆的現代工業風，非常乾淨整潔，公用空間寬敞明亮，給人一種溫馨的感覺。青旅的床位空間比一般青旅大，還有隱私遮簾、專屬插座和小燈。每個人會有一個置物櫃，而且旅館會提供鎖給房客，獨旅的朋友來這裡一定可以讓你住得很舒服！

小編偷偷說：吧檯旁有自取的免費刮鬍刀、梳子與耳塞，還有幾台可帶回房內使用的加濕器喔！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：距JR富良野站步行約6分鐘

富良野包棟民宿

富遊里小木屋 (Chalet Fuyuri)

富遊里小木屋。圖／Booking

富遊里小木屋。圖／Booking

如果你是帶著全家人一起到富良野深度旅遊，想要那種「像住在日本人家裡」的溫馨感，那麼這家富遊里小木屋就太適合你們啦！這裡一共有5棟包棟民宿，房型有雙人房、雙床房與可以容納4-6人的房型。走進去真的有一種家的感覺，屋內的每個角落都打掃得一塵不染，廚房裡的各種用具都應有盡有，屋主很貼心的還準備了調味料呢！而且走到民宿二樓陽台就能看到一望無際的富良野景色，非常療癒~富遊里小木屋離JR富良野車站也只要10分鐘車程，從飯店到葡萄酒廠也只要15分鐘車程，前往各個景點都超便利的啦！

小編偷偷說：屋主也可為房客安排各種室外活動，如漂流、釣魚和乘坐熱氣球等，房客參加熱氣球活動還能享有優惠折扣！

訂房網評價：9.1/10 (booking)

交通：距JR富良野站約8分鐘車程

富良野Brick House

富良野Brick House。圖／Booking

富良野Brick House。圖／Booking

另一間包棟民宿是一共只有4間小木屋的富良野Brick House，房型有雙人房與可以容納4人的家庭房。這裡設有私人停車場，很適合自駕的旅客，此外，房間空間大，還附有微波爐、電磁爐和流理台，非常方便呢！富良野Brick House整體設計帶有歐風的味道，房間內使用原木地板和家具，讓人感到放鬆愜意！且房東親切熱情，還會提供旅客不少詳細的旅遊資訊哦！

小編偷偷說：訂房時可以透過訂房網站加老闆的Line，在溝通上會更有效率喔！

訂房網評價：9.2/10 (booking)

交通：距JR富良野站約7分鐘車程

北海道富良野的常見問題

Q1. 薰衣草什麼時候最美？

富良野市主要的薰衣草品種有4種，花期略有不同，小編幫大家整理出了不同品種薰衣草的最佳觀賞期

濃紫早咲：6月下旬-7月中旬

羊蹄：7月上旬-7月下旬

丘紫：7月中旬-8月上旬

花藻岩：7月下旬-8月上旬

Q2. 富良野有哪些必看的薰衣草田嗎？

最熱門的5個薰衣草田：富田農場、Flower Land上富良野、日出公園薰衣草花田、北星山薰衣草園、菅野農場。

Q3.除了薰衣草花田，富良野地區還有什麼觀光魅力呢？

壯觀的十勝連峰和遼闊的田園風景等，與四季皆不同的自然景色也是富良野地區的魅力之一。

Q4. 什麼時候是最佳滑雪時機？

開放時間： 通常從11月底開放到5月初。

最佳粉雪季：1月至2月。這段時間雪質最穩、厚度最足，能體驗到傳說中的「香檳粉雪」。

春季滑雪：3月後天氣轉暖，晴天率更高，雖然雪質較硬，但穿薄外套滑雪非常舒服。

Q5. 富良野住宿價格大約是多少？

依據淡旺季及飯店等級有所差異，如果是背包客棧或青旅約1千5～3千/晚，三星飯店約5千～7千/晚，最新價格可以上FunTime訂房比價查詢，一次比完Agoda、Booking各大訂房網相當便利！

富良野一年四季都很值得來逛逛，冬天滑雪、春天賞櫻、夏天有薰衣草花海、秋天還能賞楓，此外更有長駐型的戶外活動可以參加，例如：熱氣球、飛行傘、泛舟等。各位還不快趁寒暑假期間飛一趟富良野，享受被浪漫的紫色花海與雪白粉雪包圍的滋味！