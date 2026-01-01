真的能住人！北海道星野TOMAMU度假村打造「全冰塊房型」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】每年冬季北海道真正開始冷起來之後，必須再等氣溫穩定落在零下，星野 TOMAMU 度假村裡才會出現一座冬季限定的設施「愛絲冰城」。

「愛絲冰城」通常在每年12月至3月之間對外開放（依冰況而定），並且只在夜間營業。走進村內，腳下是被踏實的雪路，四周則是用冰磚堆砌起來的小屋與牆面。燈光透過冰層折射出淡淡的藍白色，沒有過多裝飾，反而更能讓人意識到「自己正站在零下的世界裡」。在這裡可以體驗各式冰上活動、喝著裝在冰杯裡的飲品，還能在冰之教堂舉行儀式，甚至是住在由冰磚蓋成的房間裡。

▲由冰塊砌成的冰之酒店。 圖：星野度假村／提供

在這座「愛絲冰城」裡，最讓人期待的設施就是「冰之酒店」。這並不是只展示用空間，自2026/01/20~02/20期間每天晚上還會接待一組旅客、實際提供過夜的冰雪客房。冰之酒店的客房採圓頂造型，天花板、牆面到床鋪還有家具全由冰塊製成。推開門的瞬間，一片冰晶映入眼簾，美麗的外表下不禁讓人想到「這裡真的可以住人嗎？」，但裡面並不像站在戶外那樣刺骨。雖然室內溫度同樣在零下，但因為結構設計，體感上比室外約暖5～7度。

▲房間內的迷你 Bar。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：星野度假村／提供

入住時會提供可對應零下30度的專用睡袋與保暖套裝，即使睡在冰製床鋪上，也不會像「在冰中撐著過一晚」的感覺，而是確確實實舒適地過夜體驗。房內還設有冰製迷你吧，簡單的飲品與小點心，雖然除了酒精飲料之外基本上都是半結冰的狀態。戶外還有露天浴池，讓人一邊入浴、一邊感受雪夜的寧靜，在極寒的環境中好好把身子暖起來。

▲被冰雪環繞的露天浴池。 圖：星野度假村／提供

「冰之酒店」每天限一組每人28,000日幣入住，且僅開放給已入住度假村內其他飯店的房客預約，若是真的受不了寒冷的氣候，也可以選擇回到原本的飯店房間休息。在晚上21:00前也有開放預約參觀，對多數人來說即使只是進去看看，也已經足夠留下深刻印象；但如果有機會在這裡過夜，那會是一段真正「零下生存過」的住宿經驗。

