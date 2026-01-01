快訊

喜迎元旦寶寶！ 名醫示警：2026恐面臨「10萬人保衛戰」

故宮百年／傅斯年從美國買方搶回 「夨令方尊」大有來頭

台中跨年夜機車3貼遭貨車撞倒 2孫目睹阿嬤捲入車底身亡

真的能住人！北海道星野TOMAMU度假村打造「全冰塊房型」

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「愛絲冰城」是一區全部由冰塊和冰磚打造的設施。　圖：星野度假村／提供
「愛絲冰城」是一區全部由冰塊和冰磚打造的設施。　圖：星野度假村／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】每年冬季北海道真正開始冷起來之後，必須再等氣溫穩定落在零下，星野 TOMAMU 度假村裡才會出現一座冬季限定的設施「愛絲冰城」。

「愛絲冰城」通常在每年12月至3月之間對外開放（依冰況而定），並且只在夜間營業。走進村內，腳下是被踏實的雪路，四周則是用冰磚堆砌起來的小屋與牆面。燈光透過冰層折射出淡淡的藍白色，沒有過多裝飾，反而更能讓人意識到「自己正站在零下的世界裡」。在這裡可以體驗各式冰上活動、喝著裝在冰杯裡的飲品，還能在冰之教堂舉行儀式，甚至是住在由冰磚蓋成的房間裡。

 ▲由冰塊砌成的冰之<a href='/search/tagging/1013/酒店' rel='酒店' data-rel='/1013/89480' class='tag'><strong>酒店</strong></a>。　圖：星野度假村／提供
 ▲由冰塊砌成的冰之酒店。　圖：星野度假村／提供

在這座「愛絲冰城」裡，最讓人期待的設施就是「冰之酒店」。這並不是只展示用空間，自2026/01/20~02/20期間每天晚上還會接待一組旅客、實際提供過夜的冰雪客房。冰之酒店的客房採圓頂造型，天花板、牆面到床鋪還有家具全由冰塊製成。推開門的瞬間，一片冰晶映入眼簾，美麗的外表下不禁讓人想到「這裡真的可以住人嗎？」，但裡面並不像站在戶外那樣刺骨。雖然室內溫度同樣在零下，但因為結構設計，體感上比室外約暖5～7度。

▲房間內的迷你 Bar。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：星野度假村／提供
▲房間內的迷你 Bar。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】　圖：星野度假村／提供

入住時會提供可對應零下30度的專用睡袋與保暖套裝，即使睡在冰製床鋪上，也不會像「在冰中撐著過一晚」的感覺，而是確確實實舒適地過夜體驗。房內還設有冰製迷你吧，簡單的飲品與小點心，雖然除了酒精飲料之外基本上都是半結冰的狀態。戶外還有露天浴池，讓人一邊入浴、一邊感受雪夜的寧靜，在極寒的環境中好好把身子暖起來。

 ▲被冰雪環繞的露天浴池。　圖：星野度假村／提供
 ▲被冰雪環繞的露天浴池。　圖：星野度假村／提供

「冰之酒店」每天限一組每人28,000日幣入住，且僅開放給已入住度假村內其他飯店的房客預約，若是真的受不了寒冷的氣候，也可以選擇回到原本的飯店房間休息。在晚上21:00前也有開放預約參觀，對多數人來說即使只是進去看看，也已經足夠留下深刻印象；但如果有機會在這裡過夜，那會是一段真正「零下生存過」的住宿經驗。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

酒店 度假村 北海道

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

2026奢華旅行提案／杜拜購物、義大利放空、曼谷Long Stay

台日高中棒球賽／日教頭讚劉任右爆發力 稱台灣青棒水準極高

前進北海道知名「粉雪」聖地二世谷！Swatch Nines Snow 2026四月登場

北海道暴風雪！遊客滑雪完全看不見 誤入高級道「躺平移動」脫困

相關新聞

真的能住人！北海道星野TOMAMU度假村打造「全冰塊房型」

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】每年冬季北海道真正開始冷起來之後，必須再等氣溫穩定落在零下，星野 TOMAMU 度假村裡才會出現一座冬季限定的設施「愛絲冰城」。 「愛絲冰城」通常在每年12月至3月之

一生必去「北海道破冰船」流冰奇景！ 「破冰船」種類／景點懶人包

每年冬季，鄂霍次克海的流冰從北方漂至北海道海岸，形成世界極少見、也是日本唯一能體驗破冰的冬季自然奇觀。無論是網走的 Aurora ，還是紋別的 Garinko 破冰船，都是親近流冰最直接且震撼的方式，本篇帶你認識網走與紋別破冰船、旅遊攻略、推薦三條精選行程，這個冬天就揪家人好友，一起至北海道搭乘破冰船吧！

「世界三大夕陽」之一 北海道釧路「冬季冰上SUP」浪漫新玩法

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】位於北海道道東的釧路市，因夕陽落入太平洋前，在釧路川、港灣與幣舞橋一帶染出鮮明橘紅光芒，而被譽為「世界三大夕陽」之一。冬季氣候乾冷、空氣透明度高，使夕陽色彩更加濃烈。從札

北海道旅遊｜道央秋冬必去行程：札幌燈海＋小樽美景＋美食＋購物全攻略

北海道道央（札幌、小樽）行程全攻略：從市區必遊、美食清單、雪燈活動到自然景觀，一篇掌握包車優勢與行程安排。

旭川住宿全攻略！冷冷的冬天泡暖暖的湯、花小錢也可以超享受

旭川是北海道第二大的城市，鄰近風景優美的富良野和美瑛，加上有便利的旭川機場、鐵路與公車，常作為自由行旅客的中繼站，但其實旭川也有很多特別的景點，像是能近距離看企鵝走路的旭山動物園、景色超壯觀的就實之丘和神居古潭，以及不能錯過的美食旭川拉麵。本篇FunTime小編將介紹幾間離旭川車站超近的飯店，有的也有附設停車場，不管有沒有開車都方便！

說到冬天就是北海道～CP值超高的札幌飯店都在這裡！

【FunTime小編群】札幌住宿的交通相當方便，從新千歳機場就有直達札幌、小樽的JR快捷線，每15分一班，約1小時10分就能抵達札幌市中心，對於不喜歡轉車的朋友，札幌住宿絕對是首選！本期小編為大家整理了幾間價格便宜、距離又近的札幌高CP住宿，從飯店到青年旅館都有，快來筆記！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。