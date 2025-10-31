旭川住宿全攻略！冷冷的冬天泡暖暖的湯、花小錢也可以超享受

旭川是北海道第二大的城市，鄰近風景優美的富良野和美瑛，加上有便利的旭川機場、鐵路與公車，常作為自由行旅客的中繼站，但其實旭川也有很多特別的景點，像是能近距離看企鵝走路的旭山動物園、景色超壯觀的就實之丘和神居古潭，以及不能錯過的美食旭川拉麵。本篇FunTime小編將介紹幾間離旭川車站超近的飯店，有的也有附設停車場，不管有沒有開車都方便！

快速導覽｜旭川住宿特色

作為北海道的中繼站，最熱門的住宿區域就是旭川車站周遭， 對於第一次來旭川自由行，有計劃前往美瑛、富良野、層雲峽等地區的旅客都十分友善！並且距離市中心步行只要5到10分鐘，便能抵達買物公園通、平和通商店街，無論是想逛街購物、吃美食都很方便，晚上也不怕無聊，還能感受到當地的生活氣息喔～

旭川景點、美食推薦：

1.旭川景點

說到旭川景點，最具代表性的便是旭川動物園、就實之丘、旭岳和神居古潭，以及較遠的層雲峽溫泉。若是想在市區逛逛的話，小編也很推薦旭川北彩都花園、常磐公園、平和通商店街等地點。

2.旭川美食

旭川美食必吃的一定是北海道三大拉麵之一的旭川拉麵青葉本店、頗有名氣的天金拉麵，以及鄉土料理成吉思汗烤羊肉，還有許多壽司、生魚片和海膽料理，隨意逛逛都能在巷弄中遇見不同的美味。

旭川住宿推薦｜旭川車站飯店

若是第一次去北海道自由行，想找一個交通便利的地點，輕鬆往返機場、札幌、富良野等周遭城市和市區景點，那小編最推薦旭川車站住宿！這裡生活機能超便利，車站旁就是大型AEON和Feeeal購物中心，以及著名的旭川拉麵村、美術館都在附近，一站解決吃喝玩樂的需求。

旭川JR飯店｜枕頭可挑軟硬ｘ超市在樓下

旭川JR飯店。 圖／Agoda

旭川JR飯店。 圖／Agoda

旭川JR飯店(JR Inn Asahikawa)與Aeno超市共構，緊鄰著旭川車站，同時在門口就有公車站，無論是出行或是購物都很方便，若是開車前往也有停車場喔！提供二十種不同軟硬度的枕頭，不用擔心枕頭不舒服而睡不好的問題。房間的採光明亮，有大片窗戶能看到窗外美景，整體沒有到很寬敞，但打開29吋的行李箱沒問題。浴室是乾濕分離的設計，雖然沒有浴缸，但有大浴場可以泡澡喔～

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：JR旭川站步行1分鐘

附近景點：Feeeal旭川、Aeno超市

停車場：收費提供，每日800日圓

旭川HOTEL AMANEK｜房間智能遙控ｘ特色早餐

旭川HOTEL AMANEK。 圖／Agoda

旭川HOTEL AMANEK。 圖／Agoda

旭川HOTEL AMANEK(HOTEL AMANEK Asahikawa)距離旭川車站步行3分鐘，附近的Aeno超市和平和通買物公園都是走路就能抵達。最大的特色是17樓的露天泡湯池，泡湯的同時還能享受旭川的夜景！房型的人數規定對親子友善，12歲以下皆能免費同住，而且房間不僅寬敞還十分智能，從平板就能操控電器，以及看浴池、餐廳、洗衣機的使用狀況。另外一大特色是充滿北海道特色的自助式早餐，像是鮭魚卵湯咖哩、螃蟹味噌湯、北海道牛奶，非常值得加購品嘗！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：JR旭川站步行3分鐘

附近景點：Feeeal旭川、Aeno超市、平和通買物公園

停車場：收費提供，每日1000日圓

旭川住宿推薦｜旭川平價飯店

每到冬天總是想去北海道看一場初雪，卻又被高昂的費用勸退嗎？其實北海道自由行也不一定都很貴，除了搶便宜機票之外，身為小資族當然要在住宿費用上省一筆！這次小編介紹的旭川平價飯店，從單人到家庭都能輕鬆住下，在價格便宜的同時保有一定的住宿品質。

旭川站前永安國際飯店｜自製海鮮丼飯ｘ備品充足

旭川站前永安國際飯店。 圖／Agoda

旭川站前永安國際飯店。 圖／Agoda

旭川站前永安國際飯店(Hotel Wing International Asahikawa Ekima)距離旭川車站步行5分鐘，附近有Feeeal旭川百貨公司和平和通買物公園。最大的特色是超豐盛的自助式早餐，可以自製海鮮丼飯，放上鮭魚卵、干貝和甜蝦，所有的食材都不限量！房間的大小適中，很貼心的是每層樓都有放置多台空氣清淨機、加濕器、熨斗，需要時再拿進去房間使用，一點都不佔空間～

小編偷偷說：開車前往的人可以停在隔壁停車場，每日800日圓～

訂房網評價：8.3/10 (agoda)

交通：JR旭川站步行5分鐘

附近景點：Feeeal旭川、永旺夢樂城、平和通買物公園

停車場：未提供，需自行找車位

旭川9C飯店｜上下舖床位ｘ男女獨立衛浴

旭川9C飯店。 圖／Agoda

旭川9C飯店。 圖／Agoda

旭川9C飯店(9C Hotel Asahikawa)是車站附近的青年旅館，所有房型都是上下舖的床位，並且配有電視和冰箱，很適合獨旅或是和朋友出遊的旅客！雖然需要跟他人共用衛浴設施，但是有做男女分開的設計，女性盥洗區設有獨立的密碼鎖，不用太擔心安全和隱私的問題喔～每天早上提供日式早餐，簡單卻美味的生雞蛋拌飯，受到許多旅客的喜愛！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：JR旭川站步行5分鐘

附近景點：旭川拉麵村、旭川市博物館

停車場：收費提供，每日1,100 日圓

旭川住宿推薦｜旭川親子飯店

帶著孩子去北海道旅遊，在住宿的選擇上格外重要，挑對飯店才能讓孩子玩得開心，爸媽輕鬆渡假不煩惱！小編推薦可以從車站周遭去尋找，以寬敞的家庭房型為主，最好是有提供大浴場、兒童用品租借、孩子同住不加價等服務的飯店，不僅能省下一些費用，也能解放行李箱的空間。

旭川OMO7星野集團飯店｜動物主題ｘ免費接駁巴士

旭川OMO7星野集團飯店。 圖／Agoda

旭川OMO7星野集團飯店。 圖／Agoda

旭川OMO7星野集團飯店(OMO7 Asahikawa by Hoshino Resortss)是星野集團旗下的度假村，從旭川車站步行13分鐘，開車過來也有付費停車場。整體設計結合旭山動物園的元素，很適合作為親子出遊的首選！不僅有超受歡迎的可愛動物主題房型，可以跟北極熊和企鵝一起入睡，連在溫泉區中都有動物造型的桑拿房。對於喜歡滑雪或非自駕的旅客，冬天時提供免費接駁車接送旅客至旭山動物園或旭川各大滑雪場，不用擔心下雪的出行不便喔～

訂房網評價：8.5/10 (agoda)

交通：JR旭川站步行13分鐘

附近景點：新久寺、旭川平和通買物公園

停車場：收費提供，每日1000日圓

