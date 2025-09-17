日本東北溫泉旅宿新推薦：「奧州・平泉溫泉旅館ITSUMU」世界遺產與岩手田園療癒時光

2025年4月在日本東北著名的世界文化遺產——平泉一帶，新開幕了一間和風時尚的溫泉旅館「奧州・平泉溫泉旅館ITSUMU」，讓到岩手的奥州・平泉・一關地區，走訪中尊寺、毛越寺等世界遺產，嚴美溪和猊鼻溪等日本名勝，走讀日本平安歷史文化的朋友，提供了住宿及旅遊新選擇。

藏在岩手的平安時代物語及世界遺產

說起日本古典文化中的「風雅」感，總會讓人想起平安時代——無論是日本海內外聞名的經典長篇小說《源氏物語》，還是日本最古老的故事《竹取物語》，都是誕生在平安時代。且當時由於日本停止派遣遣唐使到中國學習，並開始發展出屬於自己的「國風文化」，亦可說是日本文化建立的重要時期。

喜歡平安文化或對日本歷史有興趣的朋友，除了到平安京所在的京都旅行外，也少不了走訪岩手的奥州・平泉一帶——因為這裡完好保留了一些自平安時代建造的佛堂古剎及古文物，不僅能走讀有關平安時代的建築與文化，還有奧州藤原氏的精彩歷史故事。正因為如此，平泉亦在2011年正式被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，全名為「 平泉——佛國淨土之建築・庭園及考古學遺跡群 」。

此外，在平泉地區南邊的一關一帶，更有猊鼻溪、嚴美溪兩大風格迥異的溪谷名勝，可以感受岩手特有的自然野趣。

在這樣的擁有歷史底藴和自然風情的奥州・平泉・一關地區，亦坐落有開湯於 2001年的「年輕」的溫泉地 ，讓當地旅遊起來更加豐富，不管是安排兩天一夜或三天兩夜的慢遊都很合適。而今年（2025）4月開幕的的新溫泉旅宿「奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU」，成為許多拜訪這地區的朋友們的住宿好選擇——在走讀歷史文化和自然風光的同時，也能享受十分有質感的溫泉和食宿，無疑讓旅程的療癒感和滿足感全面升級。

田園小丘上的設計感溫泉旅宿

坐落在距離JR平泉站約8分鐘車程的小山丘上，奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU是一間頗有老屋之風的溫泉旅館，能眺望松尾芭蕉到訪平泉時亦眺望過的古戰場田園景色。雖然建築外觀古色古香，走入飯店後映入眼簾的，是以明亮的木質裝璜的現代和風空間，搭配大面積的落地玻璃窗，採光極佳，更讓寬敞的大廳空間顯得格外溫馨舒適。

大廳中的休息空間中，有西式沙發座椅，也有日式風格的和室空間。且座位與座位之間的間距適中，即便是在公共空間中，也能有屬於自己的空間感。休息空間中設有飲水機和免費的咖啡機，無論何時，在這兒坐下來喝杯咖啡、看一會兒書、發個呆等，想必都是一種享受。

舒適溫馨的公共空間中，也能見到許多精巧細緻的日式設計。像是大廳中能見到的日式盆栽、和室空間上的木格子等。

除了室內空間的裝潢和擺設之外，奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU在館內不時能見到許多可愛且具有設計感的小圖標，例如在樓層指示上、廁所的標示、在溫泉浴場空間中的暖簾上等，搭配溫馨的和風室內空間，更顯得有質感。

⚫️ 房型多樣 客房窗外好景緻

奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU的客房房型多，且房間空間十分寬敞。就以最基本的房型「和式摩登雙人床房」來說，房間面積也有36平方公尺，最多可住3人。同時也有適合家庭或團體入住的「上下舖房」，在一樣寬敞的房內空間中，設有兩組大床上下舖，最多可入住6人。這兩種房型的衛浴設備為淋浴間，若想要泡湯，則可前往位於1樓的大浴場。

此外，和式摩登雙人床房更分「平泉町眺望」和「山側眺望」兩種，能從窗外看到的景色不一樣。

我們這次入住的，是最多可入住4人、有平泉町眺望窗景，且附展望美肌溫泉的「高級雙床房」。面積達54平方公尺的房間內，不僅能舖最多4組寢具，並設有兩個洗臉台，且洗漱空間也非常寬敞舒適。

如此寬敞的房間，適合親友一起入住自然不用說，亦特別適合閨蜜女子出遊——即便不去公共大浴場，也能在房內享受美肌溫泉，並一邊洗漱一邊聊天。

若要說到奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU館內最高級的房間，當屬位於旅館頂樓的「豪華套房」了。面積達82平方公尺的房間中，既有以木地板為主的客廳，也有鋪著榻榻米的和室空間，同時備有展望溫泉及兩個洗臉台的寬敞洗漱空間，最多可入住5人。

豪華套房中的展望溫泉浴池，和前面介紹的高級豪華雙床房內的展望溫泉浴池不同——高級豪華雙床房的是採西式浴缸設計，而豪華套房則走和大浴場中一樣的日式風格。

作為奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU館內最大的房間，這豪華套房所擁有的窗外景觀，更是絕無僅有。整個房間採用大面積的玻璃窗，擁有幾乎可說是超過180度的超廣角絕佳視野，一覽平泉的山野風光。值得一提的是，房內設置了King Size的舒適大床——這張床可是日本著名寢具品牌「France Bed」旗下的商品，擁有絕佳的支撐力，能讓人睡得更香更舒服。

⚫️ 質感型備品與房內細節設備

右上圖片提供：奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU

為響應環保，奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU的房間內基本不放置一次性備品，全面採取讓旅客自行在大廳裡按需取用的方式。而作為溫泉旅館，館內有提供各種不同尺寸及孩童的舒適浴衣，且每個尺寸都有兩種款式可以選擇。

進入房間內，留意一下吹風機和洗護髮產品和沐浴乳備品，想必也是不少朋友的在外住宿的樂趣之一。奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU的房內配備的是日本美髮品牌mod‘s hair的吹風機，以及KOSE近年新開發的商業設施用的植物系洗浴系列——洗起來的香味頗療癒。

除了備品之外，房間內的硬件設施也很新。例如，房內設有多處插座，且大多都有配置USB和C Type插孔。

就連以往常常是一大本的WiFi帳密、旅館詳細使用說明、周邊旅遊指南等，也採用數位平板的方式整合在一起。

⚫️ 舒心的溫泉洗浴空間

奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU內的溫泉大浴場，以半露天的浴池為主，無論晴雨，都能好好享受室外的庭園景色，一邊感受自然一邊泡湯。而奧州・平泉溫泉主要是透明無色的鹽化泉，能暖身暖心，十分療癒。

開始泡湯前的大浴場與更衣處亦十分寬敞，雖然是公共設施，但每個人依然能擁有屬於自己的空間感。大浴場內配備的洗浴用品和房間內一樣，都是KOSE植物性的洗浴系列，香味很療癒。

大浴場

位置：1F

開放時間：15:00〜24:00 / 5:00〜10:00

當然，如果不適應在公共浴場洗浴，但自己沒能預約到有附溫泉的房間，旅館內也有稱為「家族風呂」的溫泉包廂可以加價選擇。家族風呂的使用以單次50分鐘為基本，一次1100日圓含稅。若有想要使用，記得要先到前台預約。

家族風呂

位置：1F

開放時間：15:00〜24:00 / 5:00〜10:00

就在溫泉空間入口旁，設有自動販賣機處，裡面不僅能找到一般的飲料自動販賣機，還有泡完溫泉少不了的牛奶和冰淇淋等，種類很多樣。

有趣的是，裡面還有一台可愛的泡麵自動販賣機。晚上泡完溫泉後，來一杯泡麵作為宵夜特很過癮。

此外，自動販賣機裡也能找到有岩手特色的銀河鐵道999精釀啤酒。如果你旅行在外時，常樂於品嚐當地的精釀啤酒，那把握在旅館內的機會也是不錯唷。

當然，如果自動販賣機不能滿足你，也可以到大廳旁的販售處覓食。關於販售處有什麼好吃好買的，我們稍後會介紹。

⚫️ 岩手山珍與海味 吃出滿心的感覺

入住溫泉旅館，期待旅館的晚餐和早餐是不容錯過的樂趣。奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU晚餐是精緻的懷石料理，品項豐富多樣不說，並以岩手和日本東北的食材名產為主，且擺盤、所用的餐具也都經過精心設計。

說到岩手名產，當然不能不提到岩手當地的黑毛和牛「前澤牛」。其以細緻的霜降油花、滋潤的口感與優質香氣為特徵，值得喜歡品嚐和牛的朋友細品。如果你更偏好海鮮水產，旅館內的懷石料理中也能嚐到來自岩手三陸的海鮮、用岩手山的伏流水養殖的盛岡鮭魚等。

新鮮美味的食材，搭配職業料理人的專業的料理方式及精心設計，一道一道上桌時，總能帶來一次又一次的驚喜，也是一場味覺藝術饗宴。

而奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU的早餐，也延續了日式溫泉旅館的傳統，採用套餐式為主，搭配自助式的飲品吧為輔。

其菜餚餐點是日式與西式相結合，採用當地小農生產的雞蛋、無農藥水培的生菜、來自盛岡的鮭魚等當地食材料理而成，豐富且營養滿點。

值得一提的是，奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU的早餐套餐中，還有大谷翔平心目中「世界第一的優格」——岩泉優格。喜歡棒球的朋友或許知道，大谷翔平是岩手縣水澤市（※）人，也就是現在的岩手縣奧州市人。2023年他在某次訪問中，被問到推薦的岩手名物有什麼時，說到了岩泉優格，讓它成為全日本皆知的人氣優格。

※ 水澤市於2006年（平成18年）與岩手縣的江刺市、胆沢郡前沢町、胆沢町、衣川村合併成奥州市。

旅館不僅在早餐中提供了香濃的岩泉優格，並附上3種新鮮果醬來搭配，可說是大人和小孩「通吃」的一品。

旅館內的用餐空間也寬敞而明亮，大片的落地窗能看到戶外的自然景色，一邊沐浴早上的陽光，一邊吃早餐，感覺格外有活力。

⚫️ 奧州・平泉特色伴手禮 藝文特色紀念品不錯過

在旅館大廳旁的伴手禮販售處中，可以找到許多有當地特色的伴手禮、零食、飲品等。就像我們前面在介紹自動販賣機空間時有提到，如果泡完溫泉想要來點零食配酒的話，到這裡找找是不會錯的。

像是日本全國知名的岩手名產「岩谷堂羊羹」，在這裡就能找到很多種類。岩谷堂羊羹據說誕生在西元1637〜1681年的江戶時代，當時是伊達藩岩谷堂城主唯一的甜點，是在城主的保護和支持下傳承下來的岩手名菓，特色是Q彈紮實的口感和香濃的滋味。

販售處中也能找到平泉當地有名的日式傳統零食「皿花林糖（かわらけかりんとう）」。不管是買回房間吃，或是帶回家送人都很合適。

相比食品，如果你對更特別的藝術商品有興趣的話，不妨看看旅館與當地藝術家合作販售的藝術作品及周邊商品。像是印有藝術家作品的濾掛式咖啡，就很適合買回家分送給喜歡喝咖啡的親友或同事，同時也能間接展現自己的好品味。當然，如果想要送給特定對象的話，那印有作品的T恤也會是不錯的選擇。

⚫️ 交通方式

以搭乘大眾交通的方式前往奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU，可以選擇搭乘東北新幹線或JR東北本線、大船渡線到JR一之關站，轉搭公車「一關・平泉線」，到「瀨原」下車，公車車程約35分鐘。下車後，步行約8分鐘即可抵達。當然，如果班次接得上的話，也可以選擇搭電車到JR平泉站，再轉搭公車「一關・平泉線」前往。如果是從JR平泉站搭計程車的話，車程約7分鐘。

另外，從旅館出發到周邊一帶的旅遊時，也蠻推薦可以預約「一關平泉計程車」的觀光計程車。在他們的「平泉史跡巡遊方案」中，可以選擇2小時、3小時和4小時的巡遊方案，以計程車代步。如果是從岩手的花卷機場前往平泉的話，也可以考慮他們的機場接機方案，一併解決觀光和前往旅館的交通。有需要的話，可以參考一關平泉計程車的 日文官方網站 。

至於租車自駕的朋友，可以走「東北自動車道」，到「平泉前澤交流道」下來後，大概再開個3分鐘就能抵達奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU。

周邊景點

⚫️ 奧州衣川歷史交流館

從奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU步行兩三分鐘就能抵達的當地歷史交流館。前面已經有和大家提到，奧州・平泉地區擁有非常悠久的歷史底蘊，雖然說最有名的是在平安時代讓這一帶繁榮百年的奧州藤原氏，但早在奧州藤原氏掌權之前，這裡就有豪族安倍氏統領。後來安倍氏因為不服平安京，引發東北地區長達9年的「前九年之戰」，而最終兵敗滅亡。

在奧州衣川歷史交流館中，就能見到從繩文時代到平安時代，包括安倍氏的滅亡到奧州藤原氏的崛起等一系列精彩的當地歷史及文物的展示。其中包括前九年之戰中，代表安倍氏的「安倍貞任」與代表平安京的「源義家」相鬥的真人比例蠟像場景。館內的解說員十分熱情，且把從安倍氏到奧州藤原氏的歷史故事講得非常精彩生動，值得對歷史有興趣的朋友參訪。

奥州衣川歷史交流館（奥州衣川歴史ふれあい館）

地址： 岩手縣奥州市衣川日向60‑18

營業時間：09:00～16:30（最後入場時間可能略提前）

公休日：每週一（若遇國定假日則順延至隔日）、年末年始（12月28日～1月4日）

門票：一般票 350日圓、學生兒童票 200日圓

交通方式：

從旅館步行2～3分鐘抵達。

JR「一之關」站，轉搭公車「一關・平泉線」，到「瀨原」下車，公車車程約35分鐘。下車後步行約5分鐘抵達。

官方網站

⚫️ 中尊寺

與旅館相去約5分鐘車程的中尊寺，是世界遺產 平泉中首當其衝的代表寺院。雖然名為「中尊寺」，但它其實有17個天台宗寺院組成，山號為「關山」，傳說最初是由日本名僧慈覺大師・圓仁在平安時代的西元850年開山。後來，隨著第一代奧州藤原氏的首領——藤原清衡將根據地遷到平泉，他也著手在關山這裡興建中尊寺。

日本東北地方前後戰亂長達12年，藤原清衡也因戰爭失去了自己的父親和妻兒。戰亂結束後，他想在被稱為「陸奧」的邊境地帶，打造一片佛土，將因戰爭而亡的人們，不分敵我都葬在此地以慰靈，亦表示自己的非戰之心。而包括藤原清衡在內的奧州藤原氏4代首領的大體或首級，也都保存在寺院的佛壇中。

中尊寺全盛時期時，境內的佛塔和佛堂據說有多達40座，而今依然保留了不少，其中最具代表性的建築，莫過於國寶「金色堂」。它是一座內外都貼滿金箔的阿彌陀佛堂，內部也用了大量珠玉、金貝、夜光貝等珍稀素材裝飾，同時還有精細的金工、漆與蒔繪等工藝雕琢，無疑是欣賞平安時代後期建築工藝之美的完美藝術品。

中尊寺境內古木參天，十分有靈氣，在裡面漫步，感受其悠久的歷史感，遇見一個個大小不同的寺院古剎，是蠻療癒的。中尊寺深處有能夠用餐歇腳的咖啡餐廳，參道旁和境內也有餐廳和一關和菓子老舖「松榮堂」的分店，花個小半天在裡面度過也是不錯的選擇。

中尊寺

地址： 岩手県西磐井郡平泉町平泉字衣関202

參拜時間：

>>3月1日～11月3日

8:30～17:00

>>1月4日～2月末日

8:30～16:30

交通方式：

從旅館出發約5分鐘車程。

JR 東北本線「平泉」站下車，轉搭公車「一關平泉線」或巡迴公車「るんるん」，到「中尊寺」下車即達，詳細班次可參考 岩手縣交通株式會社的網站

官方網站

⚫️ 毛越寺

毛越寺，是和中尊寺一樣的世界遺產 平泉的代表寺院，且開山年份和開山僧人據說也和中尊寺一樣。不同的是，寺院的興建是由奧州藤原氏第二代的藤原基衡開始著手，並到第三代的藤原秀衡時期才完建。毛越寺當時的規模不亞於中尊寺，境內有40座以上的佛堂與佛塔，還有高達500棟以上的僧侶住屋，有著「吾朝無雙（全國無可匹敵）」之稱。

只可惜，在奧州藤原氏政權倒台後，毛越寺幾次遭受災禍，境內建築全為大火吞沒，蕩然無存。如今在寺院境內能見到的佛堂，已經是江戶時代中期建造的建築了。好在境內依然能見到保存良好的平安時代的遺跡及以大泉池為中心的淨土庭園，所以毛越寺這一帶依然被日本雙重認定為「國家特別史跡」和「國家特別名勝」。據說，日本全國被這樣雙重認證的景點，只有9個地方，而毛越寺就是其中之一。

從奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU到毛越寺，車程約8分鐘。如果是從JR平泉站前往的話，步行約7分鐘。

毛越寺

地址： 岩手県西磐井郡平泉町平泉字大沢58

營業時間／拝観時間：

>>3月5日～11月4日

08:30～17:00

>>11月5日～3月4日

08:30～16:30

交通方式：

從旅館出發車程約8分鐘。

JR東北本線「平泉」站下車，步行約7分鐘。亦可在車站外轉搭巡迴公車巡迴公車「るんるん」，到「毛越寺」下車即達，詳細班次可參考 岩手縣交通株式會社的網站

官方網站

⚫️ 達谷窟毘沙門堂

在遊覽日本的佛寺和神社時，常聽到關於「神佛分離」的政策——在日本近代的江戶中後期、明治時代之前，日本會將神道教神與佛放在一起祭祀，後來由於政策關係，才將其分開，將祭祀神的稱為「神社」，供奉佛的則為「佛寺」。有趣的是，平泉的達谷窟毘沙門堂，是如今依然維持著古代「神佛同居」的古剎。

擁有約1200多年歷史的達谷窟毘沙門堂，據說最早由日本平安時代著名的征夷大將軍「坂上 田村麻呂」為祭祀毘沙門天而在谷窟建造的佛堂。如今在谷窟上的寺院建築，是後來在火災後重建的，造型景觀很令人印象深刻。境內能見到平安時代造的丈六不動明王像，以及日本最北的岩面大佛等文物，同時也有供奉弁財天的弁天堂，是現代日本蠻少見的神佛之地。

不僅如此，達谷窟毘沙門堂也被認為是日本信奉坂上 田村麻呂的「田村信仰」的發源地，因而全境都被指定為日本國家級的歷史遺跡。

達谷窟毘沙門堂

地址： 岩手縣西磐井郡平泉町平泉字北澤16番地

參拜時間：

4月1日～11月23日 8:00～17:00

11月24日～3月31日 8:00～16:30

交通方式：

自旅館出發約15分鐘車程。

JR「平泉站」搭計程車約10分鐘抵達。

官方網站

⚫️ 嚴美溪

嚴美溪溪谷以怪石嶙峋、巨岩峭立著稱，綿延約2公里的溪谷之中分布多處瀑布景觀，有著說「四十八瀑布」之稱。不僅如此，溪谷中也能見到岩石表面因水流沖刷而形成的壺穴奇景，地貌十分多樣，可是集各式大自然鬼斧神工於一身的「地貌美術館」。也正因為如此，嚴美溪被選定為日本國家天然記念物，同時也是日本國家特別名勝， 連仙台藩藩主伊達政宗，都對嚴美溪的景色都讚譽有加，說嚴美溪和松島是他自己領地中最美的兩個地方 。同時，伊達政宗在嚴美溪沿岸種下了許多「貞山櫻」，使之成為當地的賞櫻名所之一。

除了能美景之外，嚴美溪還有一個非常有名且特別的體驗——那就是有著「飛天糰子」服務的「郭公糰子」。郭公糰子是一家位於溪谷一側岸上的糰子店，而他們提供一個非常新奇有創意的美食服務叫「飛天糰子」，主要是利用吊索和竹籃，讓遊客體驗隔岸點餐後，再將糰子跨過溪谷，送到遊客手中。

你可以在點餐處的小涼亭旁看到空竹籃，然後將想要的糰子份數的錢投入竹籃中，然後敲幾下吊索旁的木板，店家就會拉動繩索，將竹籃收回，再放上糰子和茶水，「咻」地送下來。

郭公糰子很有人氣，糰子賣完營業就結束了。如果有意前往建議在中午之前到訪比較保險。此外，他們一般在冬天會公休，營業季節是在每年的3月中旬到11月末。

值得一提的是，嚴美溪旁邊近年來很紅的打卡聖地「撒哈拉玻璃公園」。它的建築繽紛並有些異國風，有點古早年代的遊樂園的風格，其實是個玻璃工藝美術館。館內展示了來自世界各地約10萬件的玻璃工藝品，既可以參觀欣賞，也可以購買展品。如果想要體驗製作玻璃工藝，在館內也有體驗工坊，可以親自挑戰吹製玻璃。

除此之外，公園內也有小小的甜點咖啡座，若拜訪嚴美溪時想休息一下，也可以去看看。

嚴美溪（厳美渓）

地址： 岩手県一関市厳美町滝ノ上地内 。

交通方式：

從旅館出發車程約18分鐘

東北新幹線、JR東北本線「一之關」站，轉搭岩手縣交通（株）的公車「嚴美溪線」，或「瑞山線」和「須川溫泉線」，到「嚴美溪」站下車，公車車程約20分鐘，下車後步行約1分鐘即可抵達。詳細的公車班次，請查閱 岩手縣交通（株）官方網站 。

官方網站

⚫️ 猊鼻溪

猊鼻溪，是日本百景之一，且今年（2025）正是它被指定為日本國家特別名勝的一百週年。這條狹長的溪谷長達兩公里，兩岸是高達數十至百米的絕壁斷崖，能見得許多奇石怪岩，以及生長與岩壁和周遭上的赤松等植物植被，於是春、夏、秋、冬又各自呈現出不一樣的秀麗風光。

遊覽猊鼻溪，少不了乘舟體驗，且猊鼻溪上的船是頗古意的木舟，並由船夫以木棹撐船，帶著乘客慢慢遊覽溪谷沿線風光。

猊鼻溪・乘舟遊（猊鼻溪・舟下り）

地址： 岩手県一関市東山町長坂字町467

營業時間：8:30～15:00（視季節或天候略有變動）

公休日：無（惡劣天候時可能暫停運航）

交通方式：

從旅館出發約27分鐘車程。

東北新幹線、JR東北本線「一之關」站，轉搭JR大船渡線至「猊鼻溪」站，下車後步行約5分鐘可抵達乘船處。

官方網站

到奧州・平泉走訪世界遺產泡溫泉

有以世界文化遺產為首的深厚的歷史底蘊，奧州・平泉一帶無疑是值得喜歡日本文化和歷史的朋友一訪的好地方。再加上遼闊的田野與連山之景，以及舒適的溫泉旅宿，亦特別適合規劃一趟能遠離喧囂的自我充電之旅。

外觀古色古香，內部溫馨且足具現代和風感的奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU，會是造訪奧州・平泉一帶的質感溫泉住宿之選，從五感上療癒你的身心。

奧州・平泉溫泉旅館 ITSUMU（いつむ）

地址： 岩手縣奧州市衣川日向60‑2

Check in / Check out：15:00～23:00 / ～10:00

交通方式：

電車>>JR「平泉站」搭乘計程車約7分鐘。

電車>>JR「一之關」站，轉搭公車「一關・平泉線」，到「瀨原」下車，公車車程約35分鐘。下車後步行約8分鐘抵達。自駕>>走「東北自動車道」，到「平泉前澤交流道」下來，再開個3分鐘便可抵達。

官方網站

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」