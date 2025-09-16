日本秋季旅遊「掃帚草景點6選」 絕美紅色海洋還可與富士山合影

掃帚草（コキア），又叫藜草或地肤，是一種一年生草本植物，屬於藜科地膚屬。原產於歐洲和亞洲，通常生長在乾燥、貧瘠的土壤上。這種植物呈圓球狀，葉子細長，夏天是鮮綠色的，但到了秋天會變成鮮紅色或橙色，景色相當壯觀，因此在觀賞園藝中非常受歡迎。掃帚草這個名字的由來是因為它的枝條乾燥後可以用來做掃帚。這種植物生長迅速，適應性很強，不需要太多照顧，是美化庭院或景觀的好選擇。不僅如此，掃帚草還有其他用途——它的嫩葉可以當作蔬菜食用，有時甚至被用於藥用。

日本秋天的掃帚草景色一定不容錯過，每年的最佳觀賞期平均落在九下旬月至十月。整片植物變成紅色或橙色，宛如大自然的紅色海洋，非常適合拍照留念。掃帚草的季節性變化是許多旅客心中的絕美風景，無論是熱愛自然的遊客還是攝影愛好者，都能在這裡找到獨特的美景！

【千葉縣】東京德國村

東京德國村位於日本千葉縣袖浦市，是一個以德國鄉村風情為主題的主題公園。公園內有多樣化的設施，包括花卉花園、動物園區、遊樂設施、高爾夫場、和各種餐廳，適合家庭和朋友一起來此遊玩。公園每年還會舉辦各種季節性活動，特別是冬季的燈光秀，是非常受歡迎的亮點。

在秋季，東京德國村以其美麗的掃帚草景觀而廣受歡迎。掃帚草從夏季的鮮綠色逐漸轉變為秋季的鮮紅色，形成如火焰般的紅色地毯。這片壯觀的掃帚草花田成為了公園的熱門拍照打卡點，與周圍的德國風情建築相互輝映，營造出濃厚的異國風情。

園內的掃帚草大約會從九月下旬開始變色，十月中上旬則是觀賞通紅景致的最佳時期。這時的東京德國村充滿了秋日的浪漫氛圍，非常適合散步、拍照和享受戶外活動。

東京德國村（東京ドイツ村）

地址： 〒299-0204千葉県袖ケ浦市永吉419

營業時間：09:30～17:00

＊營業時間可能依季節或天氣而有所變化，詳細請在官網確認

門票：

【6月～10月】成人 1,000日圓｜孩童（4歲～小學生）500日圓｜身心障礙成人 500日圓｜身心障礙孩童 300日圓｜停車費 1,000日圓

【11月～12月】成人 1,000日圓｜孩童（4歲～小學生）500日圓｜身心障礙成人 500日圓｜身心障礙孩童 300日圓｜停車費 1,500日圓

官方網站

【茨城縣】國營常陸海濱公園

（圖片來源：国営ひたち海浜公園官方網站）

國營常陸海濱公園是一座以壯觀季節性花海聞名的公園。其中，秋季的掃帚草景觀是最受矚目的亮點之一。每年夏天起，公園內的「見晴之丘（みはらしの丘）」便會被約32,000株掃帚草覆蓋，這些掃帚草的顏色會隨著時間推移而逐漸變化：從八月中旬到九月下旬的一片鮮嫩翠綠，進入十月後逐漸轉紅，將丘陵點綴得如火焰般壯麗，並在十月下旬至十一月初化為耀眼的金黃。

從盛夏的翠綠到深秋的金黃，見晴之丘以豐富的色彩變化展現出獨一無二的季節魅力，成為吸引遊客的夢幻景觀。

► 官網提供了即時花況資訊 ，方便遊客依照狀態調整前往時間。

這片紅色的掃帚草海洋與藍天和周圍的綠地形成強烈的對比，讓遊客彷彿置身於童話世界。掃帚草的圓球狀植株排列整齊，隨風搖曳，讓整片景觀顯得生機盎然。公園內還有專門設置的步道，讓遊客可以近距離欣賞和拍攝這壯觀的景象，非常適合家庭出遊、約會和攝影愛好者。

此外，常陸海濱公園不僅有掃帚草，還以各種季節性花卉而聞名，例如春天的粉蝶花和向日葵、夏天的薰衣草等。這些豐富多樣的景觀讓公園一年四季都充滿了不同的魅力，是個適合全年造訪的旅遊景點。來訪時，不妨騎上自行車，或者搭乘公園內的遊園巴士，輕鬆地漫遊於這片大自然的花海中，享受一個美好的戶外時光！

國營常陸海濱公園（国営ひたち海浜公園）

地址： 〒312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4

營業時間：

3月1日～7月18日 09:30～17:00

7月19日～8月31日 09:30～18:00

9月1日～10月31日 09:30～17:00

11月1日～2月底 09:30～16:30

＊具體日期請見官網

公休日：週二（遇國定假日順移）、12月31日、1月1日、2月第一週的週一～週五

費用：

【一般】成人 450日圓｜敬老票（65歲以上）210日圓

【季節額外費】＋350日圓

＊在春季粉蝶花（2025年4月4日～5月6日）與秋季掃帚草（2025年10月～未定）的最佳觀賞時期，一般票價需加上季節額外費。

＊國中以下免費

＊免費入園時間請見官網

官方網站

【山梨縣】大石公園

（圖片來源：富士の国やまなし）

河口湖大石公園位於日本山梨縣富士河口湖町，是欣賞富士山與自然美景的絕佳地點。公園以其大面積的掃帚草而聞名，特別是在秋天，掃帚草由鮮綠色逐漸轉為紅色，形成壯觀的紅色地毯景觀，非常吸引遊客前來觀賞和拍照。

（圖片來源：河口湖自然生活館）

掃帚草的最佳觀賞期是每年的九月至十月，而大石公園的掃帚草紅葉觀賞期大多落在十月中下旬。鮮紅的掃帚草，與遠處的富士山相映成趣，是非常受歡迎的拍攝背景。此外，公園還有花卉步道、薰衣草花田和其他四季花卉，可以在不同季節觀賞到各種美麗的植物。

大石公園

地址： 〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石２５２５番地の１１先

營業時間：24小時

費用：免費

官方網站

【岐阜縣】蛭野高原野餐花園

郡上市的蛭野高原雖以冬季滑雪場（ひるがの高原スキー場）聞名，但在夏秋非雪季則搖身一變，化身為「蛭野高原野餐花園（ひるがの高原ピクニックガーデン）」，自每年七月上旬至十月中旬限定開園。此時園內遍布豔紅如火的秋海棠與小巧可愛的紅色掃帚草，搭乘纜車登上高原頂端，眼前便展開壯麗的火紅花海景象。雖然這裡的掃帚草田規模不及茨城的國營常陸海濱公園，但勝在悠閒自在，不必人擠人，成為夏秋限定的夢幻花海景點。

花海之上有一座景觀展望台，是集攝影、休息於一身的絕佳去處。特別的是，這裡有一隻逗趣的小綿羊陪伴遊客拍照，成為了大家必拍的到此一遊紀念照點。背景則是壯麗的大日岳與白山，配上火紅的花海，這般廣闊的美景令人心曠神怡。

蛭野高原野餐花園（ひるがの高原ピクニックガーデン）

地址： 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの4670-75

營業日期：2025年7月12日（六）～10月13日（一）

營業時間：園區 09:00～17:00｜吊椅纜車 09:00～16:00

費用：

【入園費】成人 800日圓｜孩童（4歲～小學）600日圓｜幼童 600日圓

【吊椅纜車來回票】成人 900日圓｜孩童（4歲～小學）600日圓｜幼童 600日圓

官方網站

【宮城縣】國營陸奧森林湖畔公園

（圖片來源：國營陸奧森林湖畔公園官方Instagram帳號）

國營陸奧森林湖畔公園位於日本宮城縣川崎町，是一個四季皆有美景的國營公園。公園以其豐富的自然景觀和各類花卉而聞名，特別是秋季的掃帚草，成為了許多遊客追捧的亮點。

每年十月起，公園內的掃帚草會開始從夏季的鮮綠色轉變為秋季的鮮紅色，形成壯觀的紅色波浪，與公園內的其他秋季植物、花卉相互輝映。這片紅色的掃帚草花田成為了拍照、賞景的熱門地點，與周圍的山脈和湖泊景色相得益彰，特別是在晴朗的藍天下，更顯得格外鮮豔奪目。

除了掃帚草，國營陸奧森林湖畔公園還有廣闊的花田、草坪、湖畔景觀、森林步道和各種家庭友好型的遊樂設施，如露營區、運動場地和兒童遊樂區等，非常適合家庭、朋友一起來此享受戶外活動。公園內還會舉辦各類季節性的活動和節慶，為遊客提供豐富的體驗。

國營陸奧森林湖畔公園（國營みちのく杜の湖畔公園）

地址： 〒989-1505 宮城縣柴田郡川崎町小野二本松53-9

營業時間：

【一般】3月1日～10月31日 09:30～17:00

【冬季】11月1日～2月底 09:30～16:00

休園日：每週二（若週二逢國定假日則改為隔日平日）、12月第2, 3個星期三、年末年始（12月29日～1月3日）

無休日：4, 5月、7月第3個星期一（海之日）～8月31日、10月

費用：成人 450日圓｜敬老票 210日圓｜國中以下孩童 免費

官方網站

【北海道】國營瀧野鈴蘭丘陵公園

（圖片來源：國營瀧野鈴蘭丘陵公園官方Instagram帳號）

國營滝野鈴蘭丘陵公園位於日本北海道札幌市南區，是北海道最大的國營公園，以豐富的自然景觀和四季分明的花卉而著名。其中，掃帚草是秋季的主要亮點之一。

在公園的彩虹花田區域，每年夏季，掃帚草以鮮綠色的姿態出現，為遊客帶來清新之感。到了約十月中旬開始，掃帚草逐漸變成鮮紅色，與藍天和周圍的秋景形成強烈對比，吸引眾多遊客前來欣賞和拍照。這片色彩斑斕的紅色地毯，成為了公園秋季的代表性景觀之一。

除了掃帚草，公園還有大片的薰衣草、郁金香、芝櫻等多種花卉，是一年四季都有不同花卉可觀賞的花園。此外，公園內還設有戶外運動設施、自然觀察路徑和適合家庭的遊樂區，是個集自然、美景和休閒活動於一體的公園，非常適合全家大小一起遊覽。

國營瀧野鈴蘭丘陵公園（滝野すずらん丘陵公園）

地點： 〒005-0862札幌市南区滝野２４７番地

營業時間：

4月20日～5月31日 9:00～17:00

6月1日～8月31日 9:00～18:00

9月1日～11月11日 9:00～17:00

12月23日～3月31日 9:00～16:00

費用：成人 450日圓｜敬老票 210日圓｜未滿15歲孩童 免費

＊免費入園時間詳見官網

官方網站

秋天賞楓前奏曲：一同欣賞掃帚草！

這些公園真的超美！不管是常陸海濱公園那壯觀的紅色掃帚草山丘，還是河口湖大石公園的紅色花田，背後還有富士山當背景，都讓人忍不住想多拍幾張照。北海道的滝野鈴蘭丘陵公園和宮城縣的國營陸奧森林湖畔公園也是超棒的選擇，四季都有不一樣的花卉，尤其是秋天的掃帚草真的超好看。而東京德國村則把德國風情和自然景觀完美結合起來，秋天去逛真的是很浪漫！

所以不管你在哪個地方，只要找個秋天的周末，去這些公園走走，保證能讓你心情大好！這些掃帚草就像是大自然送給我們的紅色地毯，每年只出現一次，真的很值得親自去看看！趁著秋天這麼美，不如就安排一個小旅行，去感受一下這片紅色海洋的魅力吧！

