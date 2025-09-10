搭乘商船三井向日葵暢遊北海道！開啟日本航海初體驗 免費船票抽獎

往返東京與北海道，除了搭乘飛機或新幹線，還有一種更有趣且更浪漫的移動方式喔！

乘坐商船三井向日葵（Sunflower / さんふらわあ）渡輪，開啟一段專屬於你的浪漫航程。沿著太平洋海岸，在滿天星空的陪伴下前行，次日清晨迎接從水平線升起的第一道曙光。這次推出的「高速巴士 × 傍晚渡輪」組合套票，不僅省去交通規劃的麻煩，價格更是超划算。文章最後還有專為台灣旅客準備的限量抽獎——免費船票與船內餐券等你來拿！幸運的小夥伴們可別錯過喔！🎁✨

連接東京與北海道的浪漫海上假期

好不容易能夠出國玩，只待在東京一個城市未免太單調了吧！玩遍熱鬧繁華的東京後，想要轉換一下心情，到北海道欣賞自然美景、品嚐限定美食，讓整趟旅程更加完整！

東京與北海道之間的距離遙遠，除了利用新幹線或飛機這些昂貴的移動方式外，還有一種便宜又有趣的選擇——搭乘渡輪。在渡輪上，除了可以自在活動、享受船上各項設施，還可以提前品味當地美食。最令人難忘的，就是能夠欣賞到陸地上難以見到的海上日出，讓每一秒的假期都被充分利用。

對於想讓旅程從「移動」就開始充滿樂趣的人來說，渡輪不只是交通工具，更是一段假期的起點。試試看這條特別的旅程路線，讓假期從海天交織的景色中展開吧！

東京到北海道免煩惱！「太平洋・Story」巴士＋乘船套票超划算

（圖片取自： 太平洋・Story活動官網 ）

無論是從東京還是北海道出發，想搭乘渡輪，首先都必須先前往港口。不論是選擇電車或是高速巴士，需要事先查好班次並規劃轉乘。

如果想更輕鬆開啟這段旅程，不妨試試「太平洋・Story（パシフィック・ストーリー）」組合套票！一次幫你搞定從市區到港口的所有交通，連渡輪費用都包含在內，省時又省力！

► 太平洋・Story套票官網（繁體中文）

▎套票內容

（圖片取自： 太平洋・Story傳單 ）

東京車站搭乘高速巴士 → 水戶車站 → 搭乘巴士 → 大洗港 → 向日葵傍晚渡輪 → 苫小牧港搭乘高速巴士 → 札幌車站（從札幌市中心前往東京的行程亦同，方向相反即可。）

一次幫你打點好一路上的交通，完全免去自行查詢的麻煩。更貼心的是，「東京～大洗港」與「苫小牧港～札幌」兩段的巴士乘車券各自擁有兩天有效期（可於乘船前一天及當天，或下船當天及隔天使用），讓你可以在搭船前後，自由規劃一趟港口周邊的快閃行程。

由於深夜航班沒有對應的巴士接駁，因此本套票僅適用於「傍晚班次」。大洗港出發時間為 19:45，苫小牧港出發時間為18:45，整趟旅程大約花費17（從東京出發）～18（從北海道出發）個小時。

此優惠活動只到2025年9月30日止，想省錢省力的趕快手刀規劃起來！

▎票價

（圖片取自： 太平洋・Story傳單 ）

單程成人票價為9,900日圓～23,500日圓，孩童則為4,970日圓～11,770日圓（依乘船日期及房型而有所不同）。

※ 孩童票價適用年齡為小學學童。

※ 未滿1歲的免費，每位成人可免費攜帶一名1歲以上但尚未就讀小學的幼童。若該嬰幼兒需要佔用座位或船艙床位，則需購買兒童票。

※ 上述票價的計算是以渡輪的出港日為準。

※ 其他優惠恕無法同時使用。

基本房型為經濟房型（ツーリスト）。

（圖片取自： 太平洋・Story傳單 ）

若想升級房型，可依照自己的需求選擇以下五種房型：

► 舒適房型（コンフォート）：僅限一人入住。

► 高級內艙房・洋室（スーペリアインサイド）：最多可入住三人。

► 高級海景房・洋和室・和室（スーペリアオーシャンビュー・和洋室・和室）：和室最多可入住三人，和洋室最多可入住四人。

► 尊貴房・洋室（プレミアム）：最多可入住三人。

► 套房・洋室（スイート）：最多可入住三人。

房型的價格也會因搭乘時間及入住人數而有所差異（詳細房型將於稍後介紹）。

▎如何預約

那麼，要如何開始這趟旅程呢？

【Step 1】預約船位

目前這項服務只接受電話預約，首先，請於向日葵號預約中心營業時間內完成預約，未經預約者無法使用此套票。不用擔心語言問題，這裡貼心提供外語服務（中文也可通喔～），讓溝通無障礙。

茨城大洗港：(+81)29-267-4133

北海道苫小牧港：(+81)144-34-3121

營業時間：平日 9:00～17:00｜週六 9:00～12:00｜週日、國定假日休息

※ 本聯絡套票需事先預約。

※ 預約時請務必告知為「太平洋・Story」的預約。

※ 若預訂船艙時希望升等至其他房型，請事先提出。差額運費需於乘船當日在櫃檯支付；套票的費用則須於各巴士公司窗口支付。

※ 禁止攜帶寵物。

【Step 2】購買套票

預訂好船位後，接著購買套票。你可選擇前往 東京站JR巴士聯絡窗口 或 北海道中央巴士札幌站前服務處 ，購買包含船票在內的完整套票，並完成付款。

※ 北海道中央巴士札幌站前服務處僅接受現金付款；東京JR巴士則同時支援信用卡與現金付款。

【Step 3】登船

登船前需先到港口櫃檯兌換「乘船券」。由於現場可能因人數眾多而擁擠，建議提前一個半小時到場辦理兌換手續，就能順利登船！

船上房型介紹從小資到豪華任你選

船上的房型選擇多樣，套票所包含的基本房型為經濟房（ツーリスト），可同時容納 25 人。雖然空間小巧，但棉被、枕頭等基本寢具通通都有，還配備充電插座與行李收納架，十分實用。這種房型的最大特色，是能與其他同樣喜歡這種旅行方式的旅客交流，增添旅程樂趣。

如果你是淺眠族或需要更多私人空間，也有更實惠的選擇——舒適房（コンフォート）。這種房型採用類似膠囊旅館的小巧設計，溫馨且保有隱私，非常適合想要安靜休息的旅客。

如果是家人情侶出遊，需要更多私密空間的話，還有更多房型可以選擇，像是……

高級內艙房・洋室（スーペリアインサイド）配有齊全的浴室與洗手間，非常適合兩人共度悠閒時光。不過，這種房型沒有窗戶，若想隨時欣賞海景，還有其他更合適的選擇。

高級海景房・洋和室・和室（スーペリアオーシャンビュー・和洋室・和室）同樣配備舒適的私人空間及衛浴。其中最大的亮點就是擁有海景窗，想像一下清晨被灑進房內的陽光喚醒，伴隨著陣陣海浪聲；夜晚則能在星光與海風相伴下入眠。無論是和室的溫馨，還是洋和室的氛圍，都為旅程增添一份驚喜。

尊貴房・洋室（プレミアム） 同樣擁有面向大海的寬廣視野，並配備專屬陽台。與夥伴一同坐在陽台邊，吹拂微涼的海風，享受專屬於你們的靜謐時光。

最後要介紹的是這之中最大的房型套房・洋室（スイート）。寬敞的空間與舒適的配置，非常適合一家人同行，特別是帶著小小孩的旅客，可以盡情放鬆、享受一晚緩慢而奢華的航程。

以上便是船上可升級的房型介紹，你最心動的是哪一種呢？無論是經濟實惠的共用空間，還是擁有專屬陽台的尊貴房，或是最頂級的套房，都能依照個人需求自由選擇。若想升等，只需於登船當日支付差額即可（但請記得在預約航班時事先提出申請）。挑選最適合自己的房型，讓旅程舒適度滿分，留下難忘的海上回憶！

此外，船上還有各種消磨時間的方式，不論是享用美食還是泡澡，十多個小時根本一下就過去了！歡迎參考我們的延伸閱讀攻略，讓你的船上時光更加充實，不會白白被睡掉！

從札幌開始盡情探索北海道的魅力

船隻靠岸北海道後，從苫小牧港搭乘快速巴士，就能直達札幌車站，輕鬆展開接下來的自由行程。札幌不僅是北海道的門戶城市，更以豐富的美食和四季景觀聞名：鮮甜的海鮮料理、綠意盎然的大通公園、北海道大學校園的銀杏大道，以及冬季最具代表性的札幌雪祭，每個季節散發著不同的魅力。

想要購物並體驗在地市井氛圍，那就前往擁有百年以上歷史的狸小路商店街吧！這裡匯聚了各式餐廳、藥妝店與特色小舖，是購物與覓食的天堂。入夜後，再深入札幌最熱鬧的夜生活區——薄野，酒吧與居酒屋林立，氛圍熱鬧非凡，無論是想輕鬆小酌放鬆，還是盡情享受熱鬧夜晚，都能找到理想去處。最後，記得到當地最具代表性的地標Nikka Whisky招牌前拍張打卡照留念吧！

札幌同時也是通往北海道其他地區的最佳起點。從這裡出發，你可以前往富良野，體驗壯麗的大自然風光；在白金青池欣賞隨季節變化而呈現不同色澤的夢幻池水；或在薰衣草盛開的季節，感受於一望無際的花海浪漫。別忘了到北海道知名的甜點店「Popura Farm Cafe」，品嚐將整顆哈密瓜盛上冰涼霜淇淋的特色甜點，是不可錯過的道地奢華美味。

如果你是從北海道出發前往東京，可以在最先抵達的大洗港延續行程。你可以選擇先玩遍茨城，或者直接前往東京市區，開啟時尚購物與逛街行程。搭船橫跨日本，把省下的預算留給購物，才是最聰明又划算的選擇！

海上冒險再續航 免費船票送給你

看完前面的介紹，是不是已經蠢蠢欲動、想立刻啟程了呢？現在，你有機會免費體驗這段航海之旅，開啟屬於自己的海上回憶！

現在，限定優惠活動正式開跑！只要動動手指分享我們的活動文章，就有機會帶上親朋好友，一起體驗這趟夢幻的海上之旅喔！✨

▎抽獎活動內容

► 活動對象：訪日台灣觀光客

※ 擁有Facebook或Instagram帳號的旅客方可參加抽獎

※ 每人僅能擇一平台參加，每人限參加一次

🎁 獎項內容（抽選）🎁

【頭獎】向日葵號往返船票（經濟房型）：10組 20名

【二獎】船內使用餐券（三餐份）：30名

※ 船票、餐券的使用期限為2026年4月～2027年3月底的一整年（船票有部分日期不可使用）。

※ 船票不可使用的日期，將會標示在得獎者的贈品目錄中。

► 參加方法：

1. 追蹤JAPANKURU的Facebook或Instagram官方帳號，並在該活動貼文按讚

2. 依欲參加的社群平台選擇報名方式：

【Facebook】

・分享活動貼文到個人頁面並加上「#我的向日葵航海體驗」標籤

・在原貼文留言標註2位以上好友

【Instagram】

・分享貼文到個人限時動態

・在原貼文留言「#我的向日葵航海體驗」標籤，並標註2位以上好友

► 活動期限：即日起至2026年3月31止

得獎通知將於2026年4月起陸續以私訊方式發送，未得獎者恕不另行通知。若刪除貼文或將帳號設為非公開，報名將視為無效。究竟幸運兒會是誰呢？小編我也超期待～

※ 由於航行中網路較不穩定，請在船隻停靠碼頭時再進行申請。

說走就走的浪漫太平洋物語

搭上商船三井向日葵，展開橫跨東京與北海道的廣域之旅，讓交通不只是移動的手段，而是一段浪漫的開端。乘著夜色橫越太平洋，體驗一次與眾不同的北海道旅遊方式吧！

「太平洋・Story」交通套票馬上預約起來，開啟傍晚限定的渡輪之旅，順便參加下一次航程的抽獎，說不定幸運得主就是你喔！

