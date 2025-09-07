2025日本大阪環球影城萬聖節活動總整理：拋開你的理智吧！King Gnu新主題曲登場 鏈鋸人×殭屍大軍全面來襲

環球影城的萬聖節活動，一向是每年最受矚目的重頭戲！不只每次都有新主題，再搭配上萬聖節限定主題曲與演出氛圍，就算是平常對遊樂園興趣不大的人，也一定會被這獨特的節慶魅力吸引，想親自體驗一次夜晚的萬聖節環球影城！

全新萬聖節主題曲登場！

日本環球影城官方於7月11日在推特上公開了一張萬聖節殭屍的視覺圖，並宣布將在7月14日公布本次萬聖節的新合作對象。然而不少粉絲光靠這麼一張圖就猜出答案，只能說考察力真的相當驚人！！

這次日本環球影城與日本搖滾樂團「King Gnu」合作，由King Gnu所創作的萬聖節主題曲〈SO BAD〉可以在官方所釋出的CM上聽到一小部分，完整版則是會在9月5日正式公開。

2025日本環球影城「萬聖驚魂夜」活動總整理

本次萬聖驚魂夜活動以「拋開理智吧！（正気なんて、失え！）」為主題，進入夜晚後，環球影城將陷入一場瘋狂的混亂之中，遊客們必須想辦法逃開極端兇暴的殭屍群！

環球影城官方網站 ｜ 萬聖節活動頁面

▎街頭殭屍

圖片取自：日本環球影城官網

當夜晚降臨，街頭將出現大量的殭屍大軍，你能夠順利逃脫嗎？

殭屍活動區域地圖，圖片取自：日本環球影城官網

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動時間：18:00～園區關閉

※不建議學齡前兒童體驗

※12歲以下需有監護人同意

▎殭屍群舞

圖片取自：日本環球影城官網

當King Gnu的〈SO BAD〉歌曲響起，成為無法地帶的街頭瞬間轉變爲狂熱舞池！

殭屍活動區域地圖，圖片取自：日本環球影城官網

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動時間：依日期有所不同，請至 官網確認時間表

※不建議學齡前兒童體驗

※12歲以下需有監護人同意

▎恐怖工廠～絕望的殭屍之旅～

圖片取自：日本環球影城官網

在這座老朽的工廠裡，藏著環球影城最大的秘密……！

逃離逼近的殭屍後，在前方等著的究竟是逃脫的希望，還是恐怖歷史一部分的絕望呢？

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動時間：10:00～園區關閉

※14歲以下不可體驗

▎恐怖熊的甜蜜慘叫派對！

圖片取自：日本環球影城官網

今年的恐怖熊派對將加入新成員「恐怖熊糖果」，準備好沉浸在狂熱的宴會中，和四隻恐怖熊一起狂歡了嗎？

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動時間：依日期有所不同，請至 官網確認時間表

※不建議學齡前兒童體驗

※12歲以下需有監護人同意

▎18號街的魔女～玩弄感情的魔女之館【需持有設施整理券】

圖片取自：日本環球影城官網

環球影城與日本彩妝品牌「KATE」聯名合作的全新萬聖節限定活動！

在萬聖節期間相當熱鬧的日本環球影城裡，有著一座棲息著四位魔女的神秘之館。魔女們可以看穿人們隱藏的情感，在他們的引導下，你將展現自己從未見過的姿態。若是順利完成魔女的指示，就可以獲得「秘藥」。

詳細活動介紹可以參考以下文章我們另一篇文章《日本彩妝品牌「KATE」首度攜手日本環球影城 一場屬於你的「情感挑戰」即將展開》。

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動時間：09:00～園區關閉

※12歲以下不可體驗

※本活動需持有設施整理券或抽籤券（需從官方APP上取得）

▎Resident Evil™英雄之夜【需持有設施整理券】

圖片取自：日本環球影城官網

在惡靈古堡的恐怖氛圍中，你將與歷代英雄們一起戰鬥，打倒最兇狠的怪物！

※本遊樂設施號碼券有【日文語音版】與【英文語音版】

活動地點：好萊塢區域

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動時間：18:00～園區關閉

【園區關閉時間為21:30】

日文語音版 18:00～20:20 / 英文語音版 20:30～21:30

【園區關閉時間為22:00】

日文語音版 18:00～20:50 / 英文語音版 21:00～22:00

※12歲以下不可體驗

※本活動需持有設施整理券或抽籤券（需從官方APP上取得）

▎恰吉的混亂嘉年華

圖片取自：日本環球影城官網

帶上專用眼鏡後，你的視界將開始扭曲、色彩錯亂，就連平衡感都漸漸消失……而鬼娃恰吉將會在這樣的恐怖空間裡從各個角落襲來！15歲以下禁止遊玩的超恐怖設施，踏進這裡，等待著你的只有驚悚的地獄。

活動地點：好萊塢區域

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動時間：10:00～園區關閉

※14歲以下不可體驗

▎鏈鋸人 The Chaos 4-D

圖片取自：日本環球影城官網

傳說，這座劇場「每年都有來賓下落不明」……。

和淀治等人一同在園區特有的鏈鋸人世界，展開刺激且無法預測的對戰吧！

活動地點：好萊塢區域

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

※12歲以下需有監護人同意

▎好萊塢美夢‧乘車遊

► 鏈鋸人×好萊塢美夢‧乘車遊～KICK BACK：日本刀VS鏈鋸～

圖片取自：日本環球影城官網

在豪邁地響起主題曲「KICK BACK」中，出現鏈鋸人和武士刀之間緊張的交鋒！

親身體驗充滿疾馳感，期間限定的合作吧！

活動地點：好萊塢區域

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

► 鏈鋸人×好萊塢美夢‧乘車遊～KICK BACK～

圖片取自：日本環球影城官網

超人氣乘車遊「好萊塢美夢‧乘車遊～逆轉世界～」，將播放動畫《鏈鋸人》的片頭主題曲《KICK BACK》，更添驚險氣氛！

活動地點：好萊塢區域

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

► King Gnu《SO BAD》×好萊塢美夢‧乘車遊

圖片取自：日本環球影城官網

King Gnu的新曲〈SO BAD〉結合好萊塢美夢‧乘車遊的奔馳感，讓你體驗充滿驚悚刺激的極致感受！

活動地點：好萊塢區域

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

▎死了也要拍的death！恐怖熊迎賓攝影

圖片取自：日本環球影城官網

與傳說中的恐怖熊合影，將最「特別」的萬聖節回憶帶回家吧！

活動日期：2025年9月5日（五）～11月3日（一）

活動時間：9:00～18:00

哈哈哈！萬聖節派對 就算是白天也很好玩！！

除了遊樂設施外，萬聖節期間，日本環球影城也有不少是白天限定的活動，讓你從踏進環球影城開始就能盡情享受節日氛圍！如果想痛快的「哈哈哈」放聲大笑，那就到白天的萬聖節集合吧！園區內的夥伴們也將換上搞怪又可愛的萬聖節裝扮，徹底大變身！

▎寶可夢勢不可擋萬聖節派對

圖片取自：日本環球影城官網

一起來參加由DJ耿鬼與DJ皮卡丘等人一起舉辦的萬聖節派對吧！

搭配上DECO*27的樂曲，派對究竟會掀起怎樣的結局呢！？

活動日期：2025年9月4日（四）～11月3日（一）

活動時間：依日期有所不同，請至 官網確認時間表

▎小小兵怪物迎賓秀

圖片取自：日本環球影城官網

萬聖節變裝版小小兵登場！別忘了來找小小兵互動，與節日限定的特別夥伴們一起狂歡吧！

活動日期：2025年9月4日（四）～11月3日（一）

活動時間：依日期有所不同，請至 官網確認時間表

▎不給糖就搗蛋！

圖片取自：日本環球影城官網

在園區內，只要找到帶著指定包包的工作人員說一聲「不給糖就搗蛋！（Trick or Treat!）」，就可以獲得可愛小糖果～！

活動日期：2025年9月4日（四）～11月3日（一）

活動時間：開園～17:00

活動地點：園區整體（「哈利波特魔法世界™」與「超級任天堂世界™」除外）

僅此一夜！萬聖驚魂夜～All Night～

圖片取自：日本環球影城官網

去年初次舉行的「萬聖驚魂夜～All Night～」今年也盛大登場，想要體驗真正的萬聖夜以及在環球影城嗨到通宵的難忘回憶，那就不能錯過這個精彩的萬聖慶典！

活動日期：2025年10月31日（五）

活動時間：22:00～隔天5:00

票券種類：

①「超級任天堂世界™」入場資格+萬聖驚魂夜～All Night～：17000日圓（含稅）

・22:00之後保證能進入「超級任天堂世界™」。

・最後入場時間為23:40。

・「超級任天堂世界」營業時間至25:00（即11月1日凌晨1:00）。

②萬聖驚魂夜～All Night～：14000日圓（含稅）

・此票券無法進入「超級任天堂世界™」。

售票期間：

【抽選販售】2025年8月31日～9月8日於LAWSON TICKET（ローチケ）平台進行抽選販售

【一般販售】2025年9月19日 10:00～2025年10月19日 23:59期間為一般販售，票券數量有限，售完為止。

各設施營運時間請參考 日本環球影城官方網站 。

如果當天想要參加萬聖驚魂夜～All Night～活動，務必要持有專用票券，並且因為當天會進行實名制，所以身上一定要帶本人如護照、在留卡等證件的正本唷！無持有專用票券的遊客，工作人員會在21:30開始實施退場。

除了萬聖節活動，園區還有其他秋季活動，讓人不得不感嘆「萬聖節的環球影城看起來也太好玩了吧！」XD

當然，如果是對殭屍或是恐怖畫面比較不擅長的人，官方也先設置好「安全區域」與「安全路線」了！只要照著地圖上的安全路線走，就可以避免殭屍攻擊囉～

不過萬聖節畢竟是日本環球影城相當盛大的活動，可以想到活動期間不分平日假日都會是滿滿人潮。因此有計劃要體驗環球影城萬聖節氣氛，並且想要遊玩設施的朋友，務必要先查好當天的開園時間，提前一小時以上排隊入園！也推薦大家可以購買快速通關，能夠大幅縮短排隊時間唷！

