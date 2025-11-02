東京在地散步推薦之殿谷戶庭園 JR中央線上的賞楓秘境日式庭園 feat.瓶顆

來東京，就想要找一些在地感的散步路線，發現未曾見過的東京風景嗎？這次我們邀請了住在東京的人氣旅日旅遊部落客兼YouTuber——瓶顆，一起到在JR中央線上的的隱藏版紅葉景點「殿谷戶公園」散步拍照，在此分享給你。

Guest Profile 瓶顆旅居日本中

大學到橫濱留學10個月後返台，而後又到東京工作旅居，至今已逾10年。曾在廣告代理公司任職，並在那時開始經營部落格，分享在日本工作生活的經驗及旅遊資訊。如今已成為獨立媒體人，經營個人社群頻道「瓶顆旅居日本中」，透過影片、照片及文字分享日本旅遊生活情報，並出版有書籍《東京櫻花自由行》。

殿谷戶庭園 國分寺一帶的隱藏版紅葉名所

從新宿搭上JR中央線，一直坐到東京西邊的國分寺一帶，有個距離國分寺站只有2分鐘腳程的精緻的日式庭園——殿谷戶庭園。它可是當地人休閒散步和秋日賞楓的好去處。

值得一提的是，殿谷戶庭園所在的東京西部區域，被稱為多摩地區。這裡遠離都心的喧囂，是能在大自然中悠閒度過時光的好去處，有像是神代植物公園、多摩動物公園等充滿魅力的景點。

殿谷戶庭園最早建於大正年間（西元1913–1915年），是當時南滿洲鐵路副總裁及上議院議員——江口定條為自家別墅打造的庭園，稱之為「隨宜園」。後來昭和4年（西元1929年），三菱財閥的岩崎彦彌太收購，並改建了和式與西式合併的木造主屋、新建了茶室「紅葉亭」，並將其逐漸完善融合既有日式古典美，又有西方洋氣感的迴游式的林泉（池）庭園。

殿谷戶庭園很大的特色，在於它是利用當地的階地崖地形——國分寺崖線，將高低差的地勢與其下端附近的礫石層透出來的泉水，搭配繁密與高低不同的樹林植被，打造而成的別墅庭園。

像靠近庭園入口、地勢較高的階地，以寬闊的草坪為主，崖線邊的坡地上種有赤松、楓樹、竹林、山白竹不同種類的樹木高低錯落，製造出一層層深幽的視覺感，讓人有種感覺園內十分廣大。

岩崎彦彌太後來打造的別墅，是蠻典型的日式風格洋房。看似西洋風十足的外觀，卻也能見到像格子窗這樣的日式元素。不僅外觀，本館內部亦是如此，如今看來也是蠻具有大正昭和風格的古建築。

說起殿谷戶庭園的名物，少不了在次郎弁天池旁階地上的茶室「紅葉亭」。既然命名為紅葉亭，當然意味著在這建築周圍，種植有大量的楓樹，夏時青翠消暑，秋時則紅勝烈火，美不勝收。

而從紅葉亭的茶室中，往外拍庭園的景色，能拍出一種宛如畫作般的美感——古色古香的油紙拉門與室外小亭閣，彷彿是個精緻的畫框，將庭園的美景收藏其中。只是，紅葉亭茶室內並非通年對外開放，通常是需要事前預約的集會場所，常會有團體在裡面辦茶會、俳句詩人會等。不過，紅葉亭外半露天的亭閣是可以自由進入的，是不少遊園者歇腳的地方。

位於階地上，且挨著低處次郎弁天池的紅葉亭，是眺望庭園風景的絕佳高點。且紅葉亭旁還能見到聽到日本動漫或日劇裡常會出現的「鹿威（添水）」——那「逗逗逗」的聲音入耳，可讓人瞬間就感受到「日式風情」。

走過紅葉亭，從階地往下走到低處，便能遇見殿谷戶庭園中的另一名物——次郎弁天池。這池水無疑也是殿谷戶庭園的特色所在，因為它就是因當地特色河岸階地地形而誕生的池塘流水。所謂的「河岸階地」，是指河川中下游流域沿岸的階梯狀地形。通常這種階地的地下水藏的較淺，所以階地崖下常會有泉水湧出。由於殿谷戶庭園就在這地下水湧出的崖線範圍內，因此得以利用這湧泉泉水打造出優美的次郎弁天池。

相比東京都內的其他日式庭園中的池塘，殿谷戶庭園的次郎弁天池格外有「生氣」，因為它不僅是有靜謐的池塘景色，更有自階地高處流淌下來的小溪流，為這一片好湖光添了一些動感。

越過次郎弁天池，走上一段小階梯後，映入眼簾的又是另一番風景——高聳入天的孟宗竹竹林，被風吹動地沙沙聲與吱呀聲，帶來的是種彷彿來自更久遠的時代的寧靜感。殿谷戶庭園內的這個竹林小徑，在東京都內的庭園中也是比較少見的規模。竹林小徑的一側也種有不少日本楓樹，想必深秋楓紅時，呈現出來的會是不一樣的風情。

說真的，這裡也好適合穿著浴衣散步。看瓶顆穿浴衣步行於其中，真也會有種恍若穿越會古代的錯覺。

在殿谷戶庭園中，有一個胡枝子隧道，每年9月中下旬開始會開出桃紅色的小花，讓隧道染上可愛的桃紅色彩。

我們拜訪的時候畢竟還是8月，雖然說沒能見到開滿胡枝子花的隧道景色，卻也發現了一些早開的小花兒。

殿谷戶庭園（殿ヶ谷戸庭園）

地址：東京都國分寺市南町2-16

開園時間：09:00〜17:00

※ 最晚入園時間為16:30（有時會因舉行活動而延長開放時間）

公休日：年末年始（12月29日至1月1日）

門票：一般150日圓、65歲以上70日圓，小學生以下及東京在學中學生免費。

※ 一般5/4的綠之日和10/1的都民之日會免費開園。

大眾交通：JR中央線、西武國分寺線、西武多摩湖線「國分寺站」從南口出來徒步約2分鐘。

官方網站｜官方X

周邊景點推薦：御鷹之道・真姿湧水群

告別殿谷戶庭園，往西南方向走大概15～20分鐘，可來到國分寺站一帶熱門的散步路線和景點——御鷹之道。

在江戶時代，國分寺一帶曾被指定為尾張德川家的御鷹場。如今，沿著崖線下湧出的清澈泉水匯入野川的小徑，被取名為「御鷹之道」，並整修為約350公尺的散步道。

御鷹之道四季各有不同的風情，是當地居民和遊客都很喜歡的散策路線。尤其是在春天到初夏之間，沿途綻放的馬蹄蓮點綴在小路兩旁，與靜謐的街景相映成趣，成為國分寺最具代表性的名勝之一。

如同在介紹殿谷戶庭園時提到的，這一帶因為階地崖的地形，有很多地下水變成湧流出，其中最具代表性的，當屬以「真姿之池」為首的崖線下湧水群。沿著御鷹之道走下去，便可以抵達「御鷹之道・真姿湧水群」。這裡由於自然環境優美，被日本環境省選入「日本名水百選」，同時也列入「東京名湧水57選」。

真姿湧水群的水十分清澈，我們前往的那天下午天氣炎熱，能見到媽媽帶著小朋友，光著腳在池水中踩踩水消暑。且真姿湧水群周圍十分幽靜，彷彿是藏在住宅區中的一片小森林。

御鷹之道・真姿湧水群（お鷹の道・真姿の池湧水群）

地址：東京都国分寺市東元町3丁目・西元町1丁目

大眾交通：

JR中央線，西武國分寺線、多摩湖線「國分寺站」南口出來，步行約15分鐘

JR中央線、武蔵野線 「西國分寺站」南口出來，步行約12分鐘

官方網站

沿著御鷹之道走到真姿湧水群的一路上，能穿過各式各樣的住宅，還有一片鬱鬱蔥蔥的竹林。其中包括像上面這張照片中的，在住宅與住宅間的小水溝一側有散步步道，也有可以通往其他小巷中的小橋。

而且有趣的是，從國分寺站前往御鷹之道和真姿湧水群的路上，能見到一個又一個立體且色彩吸睛的木版雕刻畫，是在這一帶散步的樂趣之一。這一路上雖然看起來大多是住宅區，但其中藏著一些很有個性的小咖啡店和甜品店，等待著喜歡散步的你來發掘。

另外若你喜歡探訪日本歷史，國分寺一帶也會是值得走訪的地方——奈良時代聖武天皇頒佈詔令，要當時的各地諸侯國建造國分寺與國分尼寺以鎮國。而當時面積涵蓋東京和埼玉全境與神奈川一部分的最大的令制國——武藏國，所建立的國分寺和國分尼寺就在這裡。儘管千百年來，經過戰亂和天災，寺院早已毀損，不過現在依然還有許多遺跡留下可走訪。

想知道更多瓶顆這趟東京庭園散步的感想，可以關注她的Youtube頻道或IG PO文。更多關於東京公園散步的好去處，則可上東京都公園協會的官方網站看看！

