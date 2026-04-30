東京淺草住宿推薦｜豪景飯店與別館六區的文化體驗與景觀客房

淺草：東京旅遊人氣住宿地

淺草是很多人到東京旅遊時會選擇的住宿地點，畢竟淺草作為東京代表性的觀光區，有東京歷史最悠久的寺院——淺草寺，且周邊有熱鬧的商店街、藏在香濃中的各種日式美食等，有著江戶下町專屬的復古氛圍。正是因為如此，大家也很喜歡在這一帶穿和服散步拍照、尋找抹茶美食等，體驗日本傳統文化。這些特色，讓不少人說到東京就想到淺草，於是也會選擇下榻在這一帶。

在淺草找住宿，不妨參考以下兩間飯店。一是能眺望淺草好景色的「淺草豪景飯店（Asakusa View Hotel）」。它們最近完成了「行政客房」的翻新，提供更加舒適享受的住宿體驗。另外一家是在對街的「淺草豪景飯店 別館 六區（Asakusa View Hotel Annex Rokku）」，是比較新的飯店，主打融入日本文化與淺草在地特色。飯店內還會定期舉辦文化表演，並提供具有和風氛圍的客房。

下面就從比較新的別館開始，來具體分享兩家飯店的魅力囉。

淺草新飯店：淺草豪景飯店 別館 六區

2023年春季開幕以來，「淺草豪景飯店 別館 六區」在喜歡日本文化的外國遊客之間越來越受歡迎。 飯店名稱中的「六區」，來自其所在的淺草第六區（淺草六區）。這一帶在歷史上以劇場與大眾娛樂聞名，是當地重要的文化據點之一。飯店的整體設計，也正是以這樣的在地背景作為靈感出發的。

在淺草豪景飯店 別館 六區，可以透過榻榻米客房與和式早餐等選擇，體驗結合現代感的日式住宿風格。 此外，入住期間也有機會欣賞正宗藝伎的舞蹈表演，或接觸日本電影相關文化，進一步感受日本傳統文化的多樣性。 想要在下榻淺草時更深入體驗日本文化，那淺草豪景飯店 別館 六區真的可以參考看看。

淺草豪景飯店 別館 六區 (浅草ビューホテル アネックス 六区)

地址： 東京都台東区浅草2-9-10

Check in / Check out：15:00～ / ～ 11:00

官方網站（繁中）

▎淺草體驗日本傳統藝能表演 入住者免費！

位於淺草豪景飯店 別館 六區1樓的餐廳「百老匯 六區（ブロードウェイ 六区）」內的舞台，每週會上演幾次傳統藝能表演。

其中每週三與週五晚間登場的淺草藝伎舞蹈演出，特別受到矚目。因為外國媒體的影響，外國的大家對於「藝妓」的印象和現實還是不大一樣，因此若有興趣在這裡看一場表演的話，想必對「藝妓」有更深的理解。

他們是經過長時間訓練的表演者，舉手投足的優雅，搭配華麗的服裝，是古典美的完美結合。不僅會跳舞，她們大多同時也會音樂表演。這場演出中，還有平時在藝妓表演中較少見的男性表演者登場，且其細膩的肢體動作，不經意地會為整體表演增添一些幽默氣息。

每月第3個週日，還可以欣賞京都的藝妓所帶來的演出。雖然與東京的藝妓表演相近，但在細節上仍能感受到些微差異。此外，每月第1個週日也會有能樂表演可欣賞。

能樂被列為聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化遺產之一，以華麗的服裝與細緻的動作著稱，是日本代表性的傳統藝能之一。雖然劇情內容相對較為抽象，但透過各桌設置的多語言平板導覽，也能在理解故事脈絡的情況下欣賞演出。

每月第1與第3個週六，館內則有日本傳統樂器的音樂表演「鼓動與響」，為大家帶來節奏濃厚的太鼓、音色悠遠的尺八，以及三味線搭配的唯美旋律，用聽覺感受日本的魅力。

而在第2與第4個週六，則會有現今已很少見的「傳統式電影播映會」——在有聲電影出現之前，日本的無聲電影會搭配一位被稱為「弁士」的解說者來「直播」放映。就在「百老匯 六區」的舞台上，弁士會為無聲的老電影與動畫注入聲音與情緒，詮釋方式特別富有個人風格，十分有趣。

上面提到的這些表演，都是在飯店1樓舉行，作為一天中的最後一個行程蠻不錯的。如果是入住飯店的旅客可免費參加，若不是飯店的住宿者，亦可購票入場。由於會場設於餐廳內，需點用飲品；若時間充裕，也蠻推薦品嚐店內提供的和風料理唷。

▎現代和風客房與主題房間

淺草豪景飯店 別館 六區的標準客房，頗有現代和風感。但若你想要更深地感受日式氛圍，也可以留意一些特色房型。例如「舒適客房」，是採榻榻米設計，並以鋪設被褥的方式呈現傳統日式房型。被褥本身厚實柔軟，在體驗和式空間的同時，也兼顧睡眠的舒適度。「豪華客房」也是榻榻米房型，但空間更為寬敞。坐在座墊上，搭配一杯綠茶放鬆片刻，也能感受到貼近日常生活的日式住宿體驗。

飯店內也有一些主題房型，牆面會以日本文化與歷史為靈感的藝術裝飾點綴，呈現出獨特的空間氛圍。其中的「歌舞伎主題房」，以和紙拉門為畫布，描繪身著華麗服裝的演員擺出定格姿勢（見得）的畫面，並搭配梅花圖樣，展現具有日本特色的視覺設計。若你怕這房間只有裝飾可「賞玩」，請放心吧。房間正面的和紙拉門打開後能見到電視——你依然可以輕鬆地看一些電視節目。

▎早餐・晚餐・淺草的點心

淺草豪景飯店 別館 六區便捷的地理位置，作為東京美食之旅的據點也十分適合。飯店位於淺草中心，無論是知名的街頭美食區、風格咖啡館，或是熱鬧的Hoppy通居酒屋街，都能輕鬆前往。 此外，館內也提供多樣的餐飲與輕食選擇，從完成Check in開始，就可以「開吃」了。

位於10樓的休息室「Furumai（ふるまい）」，開放時間為下午3點至晚上10點。在這裡可以一邊眺望東京晴空塔Ⓡ，一邊品嚐淺草在地點心。像是一口大小的銅鑼燒、香氣十足的煎餅，或是有草莓與抹茶口味等多種口味、外型繽紛的「甜餡球（あんこ玉）」等。

飲品方面則提供咖啡、紅茶、抹茶拿鐵，還有大人和小孩都熟悉的彈珠汽水等選擇。其中不少點心是在一般情況下比較難少量購入，或價格相對較高的品項，因此在這裡能一次體驗多種淺草風味，也是一個不錯的機會。若有吃到喜歡的，也可以依現場的甜點說明而知道要去哪裡買來當伴手禮。

餐廳「百老匯 六區」在有傳統藝能表演的日子會提供晚餐服務，餐點以日式高湯料理為特色。飯店的早餐也蠻值得關注的，畢竟日本的飯店通常相當重視早餐內容。

淺草豪景飯店 別館 六區能看到豐富的餐點選擇，並採用主餐搭配半自助式沙拉吧的組合。主餐從季節限定與經典品項都有，例如烤魚搭配白飯的日式早餐、以淺草為主題的早餐漢堡，或是搭配優格的法式吐司，以及各式蛋料理等。在此基礎上，搭配也提供麵包、新鮮蔬果與多樣配菜的半自助式沙拉吧，以滿足大家不同的飲食需求。

經典再翻新：淺草豪景飯店

淺草一帶為保留歷史景觀的區域，目前對建築高度設有一定限制。不過，淺草豪景飯店本館建於昭和時期，因此不受相關規範影響，擁有能眺望周邊景致的開闊視野。館內朝東的客房，可以俯瞰淺草寺，還能遠眺東京晴空塔Ⓡ。若朝西側望去，則能看到東京都市天際線，天氣良好時甚至有機會遠眺富士山。此外，淺草豪景飯店長年與在地文化緊密相連，例如在淺草代表性的三社祭時會使用的神轎之一，即便是在非祭典期間也會展示於飯店大廳中，讓下榻飯店的旅客有機會認識在地文化。

即便作為老牌飯店，淺草豪景飯店依然會定期翻新優化設施，讓整體空間維持舒適與現代感。近期，它們特別升級了行政客房，為入住旅客提供更優質的住宿體驗。

淺草豪景飯店 (浅草ビューホテル)

地址： 東京都台東区西浅草3-17-1

Check in / Check out：15:00～ / ～12:00

官方網站（繁體中文）

▎全新客房

全新打造的行政客房，以沉穩簡約的設計為基調，並融入細膩的日式元素，營造出彷彿在熱鬧淺草街景之上、仍能保有寧靜氛圍的空間。行政客房的房型選擇多樣，其中想推薦你「行政小型套房（Executive Junior Suite）」。

其房內以和室為主，榻榻米上鋪有厚實柔軟的被褥，最多可入住4人。 窗邊的小茶几上有整套茶具，落地窗前則放有沙發座椅，可一邊休息、一邊欣賞窗外景色。有需要的話，你可以參考房內的簡易導覽，了解從窗外能看到的各個地標建築分別是什麼。房間的牆面與地毯上有櫻花圖樣，讓整體空間多了幾分柔和。另外，浴室還配備了ReFa的蓮蓬頭與吹風機等設備唷！

▎行政客房旅客專屬體驗

淺草豪景飯店的行政客房體驗，不僅在於舒適的客房本身。入住旅客還可前往28樓的休息室「HANABI」，享受氛圍不同的休閒時光。「HANABI」作為下午茶咖啡廳及酒吧，亦十分受到東京在地人喜愛，可說是當地人私藏的好去處。

行政客房的旅客，可於入住期間自由使用這氛圍極佳的休息室，並從專屬的免費菜單中點選飲品與輕食。

這菜單中提供的選項包含咖啡、紅茶、日本酒、日式威士忌、啤酒、葡萄酒、梅酒，以及輕食與甜點等。若想嘗試不同風味，也可參考需要另外付費的一般菜單品項，例如以「淺草」或「武士」為靈感的原創調酒。

在這裡，一邊小酌一邊欣賞淺草的景色，十分Chill。無論是白天回到飯店短暫休息，或是想在夜晚小酌放鬆都不錯，且HANABI的位置鄰近客房，「回家」也很快。

早晨時段，行政客房的旅客也可在「HANABI」享用專屬早餐。這裡的餐點主打精選有機食材與獨家風味為特色。其中一大亮點，是由館內烘焙坊「穂乃華」現烤出爐的麵包，包括可頌、鹽麵包，以及內餡為無花果與腰果的鄉村麵包等。

此外，也提供品質講究的冷切肉品與起司，搭配果醬、法式水果甜湯、優格與穀片等，還能嚐到風味濃郁的半熟溫泉蛋「雅山麓赤卵」，並搭配法國蓋朗德鹽食用——使用專用的蛋殼開啟器「Clack」敲開蛋殼的過程，無疑增添了用餐的趣味。

在此基礎上，再來一杯冷萃咖啡，更凸顯早餐的品味層次。當然，如果你想要吃得更多一點的話，也可以選擇前往飯店主要早餐餐廳享用。

▎THE LOBBY BAL歇腳片刻

如果想在夜晚換個較為輕鬆的氛圍，到翻新後的飯店大廳坐坐也可以。淺草豪景飯店的大廳空間寬敞，座位舒適，整體感覺像是個令人放鬆的酒吧氛圍。

飯店大廳裡能嚐到多款在地精釀啤酒，也有帶有和風風味的梅酒莫西多（mojito）等調酒。餐點方面同樣提供日式與西式選擇，無論是簡單小酌或搭配正餐都能滿足需求。

若作為輕鬆開場的小點心，口感酥脆的日式地瓜條點心「芋けんぴ」倒是個不錯的開始。

下榻淺草 東京豪好玩！

淺草作為著名的東京觀光區之一，擁有豐富的景點與體驗。光是想要把淺草玩好玩滿，就能安排出多天的行程，難怪不少朋友會喜歡下榻在淺草這一帶。

下面就來和你分享淺草有哪些值得你「豪」好玩一場的地方！

首先不能錯過的，是擁有超過1350年歷史的淺草寺。在東京地標雷門前拍個照、沿著參道仲見世通走入淺草寺參拜、抽一支御神籤、買個紀念御守，也可以順道在周邊尋找在地美食。

這附近有不少好吃的，從傳統的人形燒、口感酥脆且在淺草豪景飯店 別館 六區的休息室也能嚐到的雷門米香（雷おこし），到抹茶冰淇淋、菠蘿麵包等現代甜點，各種風味都有。

時間還充裕的話，還可以前往充滿復古氛圍的古早遊樂園「浅草花屋敷」度過午後時光，或往西步行至合羽橋道具街（廚具街），尋找日本製的刀具與各式精緻餐具。

若往南步行約10分鐘，則可抵達近年越來越有人氣的藏前一帶，流連在各色風格小店和咖啡店之間。

在伴手禮選購方面，淺草周邊其實有許多各具特色的小店可以慢慢探索。此外，從兩間飯店步行不遠處，也能找到唐吉訶德、無印良品，以及UNIQLO旗艦店與GU等品牌門市。周邊也有多處便利的購物設施，無論是日常用品或伴手禮都能一併購足。

選擇下榻淺草的理由有很多，而淺草豪景飯店本館翻新後的客房，以及淺草豪景飯店 別館 六區所提供的文化體驗，或許能再推你一把。（笑）

若是如此，在你規劃東京行程時，就不用再煩惱「該住哪裡」，而是開始煩惱「這次要選擇哪一家淺草的住宿」囉。

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