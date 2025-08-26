北海道流冰這樣玩！山富「流冰包機+破冰船+流冰漫步」三重體驗

快訊

聯合新聞網／ TTN旅報

日本向來是台灣旅客心中的旅遊常勝軍，今年冬季，北海道再添全新玩法。山富旅遊推出「冰雪奇緣北海道東京7日」行程，首度全包48人座螺旋槳流冰專機，帶領旅客從空中俯瞰鄂霍次克海壯闊流冰，並結合破冰船、流冰漫步等多元體驗，打造前所未有的空、海、陸三重玩冰模式，呈現不一樣的北海道冬遊魅力。

流冰專機 空中視角盡覽壯觀冰海

冬季限定的流冰景觀，每年僅在1月下旬至3月上旬短暫現身，成為北海道冬季旅遊焦點。山富旅遊商品部日本線副總經理宋慧珊表示，為帶給旅客全新視野，2026年2月限定出發的行程，將首度安排搭乘螺旋槳專機低空飛行，讓旅客以空中俯瞰的方式，捕捉流冰蔓延海面的震撼畫面。此次流冰包機由山富旅遊與日 本航空集團旗下的HAC航空合作，全包租下2架次航班，鎖定流冰最穩定、密集的2月觀賞時段。飛行時間約1小時，貼近流冰帶飛行，旅客可清楚觀察冰層厚薄與海流變化。相比破冰船只能近距穿梭冰層間，空中視野更能完整呈現流冰的壯闊全貌，對攝影迷與喜愛特殊體驗的旅客而言，極具吸引力。

包機當天，女滿別機場將清空，僅供專機旅客使用，營造尊榮登機儀式感。宋慧珊強調，這是山富旅遊首次全包流冰專機，也是市場上少見的創舉，結合 空中俯瞰與海上破冰，展現北海道行程的獨特競爭力。。

空海陸全制霸 一次蒐集流冰3種玩法

除了空中視角，行程還安排乘坐破冰船穿行流冰之間，近距離感受冰塊碎裂與船身震動的臨場感。再加上「流冰漫步」體驗，旅客將穿上具浮力的特製乾式防寒衣，踏上覆滿流冰的雪白世界，甚至能漂浮在冰海中，享受奇妙的沉浸感。3種截然不同的方式，讓旅客從宏觀到微觀，全方位感受流冰之美。

雪祭冰屋、頂級住宿與美食加持

領略流冰魅力之外，2月時值北海道雪 祭，山富旅遊特別在會場設置 「 山富冰 屋」，內有冰雕桌椅與裝飾，成為旅客 的專屬拍照打卡點。住宿與餐飲也同步升級，例如札幌入住新開幕的Stream飯店，享有城市夜景視野；餐食安排 「 8大螃蟹吃到飽」，讓旅客在欣賞冰雪景致的同時，也能大啖海鮮盛宴。

