快訊

總價達1400萬！台中民宅保險箱遭搬走 警追到台南逮2竊嫌

北海道首站就來這！札幌地標北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍）睽違5年重新開館

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍）睽違5年重新開館。　圖：一般社團法人札幌觀光協會／提供
北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍）睽違5年重新開館。　圖：一般社團法人札幌觀光協會／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】北海道代表性地標之一的「北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍）｣有137年歷史，自1968年修復後經年累月已有老舊痕跡，為了能讓建築永續使用，2019年起休館進入大規模整修工程，已在今年正式完工，並於07/25重新開館。

從地下一樓至二樓，可充分了解北海道歷史與文化，一樓展示空間主要宣傳北海道魅力，想認識全北海道境內179市町村的觀光景點、美食、自然生態，北海道首站選這裡就有滿滿收穫。也可至互動體驗，透過電子飛鏢遊戲發現北海道秘境，還能購買各種限定商品！一樓更進駐北海道招牌伴手禮白色戀人的全新分店「Akarenga sweets labo」，空間配合舊本廳舍（紅磚廳舍）設計，必買的白色戀人鐵盒餅乾上利尻山換成紅磚廳舍意象，也別錯過限定版「現烤紅磚三明治餅乾」，上下餅乾形狀來自廳舍的八角塔，內餡是混和白色戀人巧克力的奶油搭配紅豆泥！

・開放時間：08:45~21:00（最後入館20:30）

・公休：12/29~1/3；2025/11/16設備檢修

・門票：成人300日圓；高中生、大學生200日圓；國中生以下免費

・八角塔門票：小學生以上1,200日圓（每日入場時間僅11:00/12:00/14:00/15:00，約30分鐘，每場限7人。）

・導覽：成人500日圓；小學~大學生250日圓（每日時間僅10:00/11:00/13:00/14:00，約60分鐘，每場限15人。）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美食 餅乾 北海道

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

加碼送菲力！入選500盤「牛B燒肉」升級了　厚切牛舌、牛筋炒飯必吃

「日本神級甜點」只要18元！免飛出國 「北海道焦糖布丁泡芙」台灣吃得到 朝聖「酥脆焦糖殼+爆濃卡士達」限量開賣

日本逾190萬人獲撤離指示 1.3公尺高海嘯抵岩手

影／一家遊北海道收海嘯警報「心驚肉跳」 特急列車停駛全下車避難

相關新聞

台灣旅客限定！入住北海道星野TOMAMU度假村 「免費機場接送」再遊美瑛富良野

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】 相較於傳統「入住後就待在園區」的度假模式，星野 TOMAMU 度假村這次主打「結合度假與深度觀光的旅行模式」彈性行程安排，不僅免去自駕煩惱，還為想深入探索北海道自然與文

喜迎50週年！Hello Kitty特展快閃日本福岡 地區限定Kitty公仔必拍、別忘了掃限定週邊

Hello Kitty鐵粉別錯過！為了Hello Kitty50週年到來，Sanrio三麗鷗在日本福岡市美術館籌辦「我和Kitty一起改變」特展，6/24～8/31這段時間有安排到福岡行程的旅客，不妨來追個Hello Kitty～

日本賞花勝地推薦！ 人少拍好拍滿之福島鄉下追花名所3選

【旅奇傳媒/日本部報導】台灣民眾訪日旅遊熱愛前往賞花勝地，但一級賞花景點往往人滿為患，不妨前往擁有「花之王國」美譽的福島縣，初夏的繡球花在庭園間綻放，色彩隨光影變化，美不勝收。鳶尾花搖曳生姿，靜謐而優

「北海道棒球朝聖之旅」一起為台灣選手孫易磊、古林加油！F VILLAGE「邊泡湯邊看球賽」奢華住宿開放預約中

台灣棒球旅外軍團再傳捷報！年僅20歲的台灣投手孫易磊，日前在日本職棒火腿隊與軟銀鷹的賽事中登板終結，以穩健投球成功拿下日職生涯首場救援，賽後更用流利日文感謝球迷支持，展現台灣選手的實力與親和力。同場另一位台將古林睿揚先發出戰，雖首局遇亂流，仍撐六局飆出9次三振，直球最快飆到149公里，兩位選手的精彩表現備受日媒與球迷期待，趕快預約飯店一起去北海道支持他們！

北海道仙境解禁！只有清晨三小時能見 雲海平台美到窒息

【旅奇傳媒/日本部報導】融雪後的北海道旅行首選上山觀賞雲海！日本星野集團旗下位於北海道的「星野 TOMAMU 度假村」本年度已經宣布開放旗下設施「雲海平台」，每年5～10月都是觀賞雲海景觀的季節，且今

天然奇景！初夏限定岩手「龍之眼」 搭巴士賞景送免費健行導覽

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】日本岩手縣即將迎來一年一度的初夏限定奇景「龍之眼」！所謂「龍之眼」指的是八幡平山頂上的「鏡沼」在融雪之際出現的珍奇天然景觀，宛如眼睛一般而得其名。疫情前在日本社群媒體爆紅崛起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。