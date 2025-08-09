北海道首站就來這！札幌地標北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍）睽違5年重新開館

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】北海道代表性地標之一的「北海道廳舊本廳舍（紅磚廳舍）｣有137年歷史，自1968年修復後經年累月已有老舊痕跡，為了能讓建築永續使用，2019年起休館進入大規模整修工程，已在今年正式完工，並於07/25重新開館。

從地下一樓至二樓，可充分了解北海道歷史與文化，一樓展示空間主要宣傳北海道魅力，想認識全北海道境內179市町村的觀光景點、美食、自然生態，北海道首站選這裡就有滿滿收穫。也可至互動體驗，透過電子飛鏢遊戲發現北海道秘境，還能購買各種限定商品！一樓更進駐北海道招牌伴手禮白色戀人的全新分店「Akarenga sweets labo」，空間配合舊本廳舍（紅磚廳舍）設計，必買的白色戀人鐵盒餅乾上利尻山換成紅磚廳舍意象，也別錯過限定版「現烤紅磚三明治餅乾」，上下餅乾形狀來自廳舍的八角塔，內餡是混和白色戀人巧克力的奶油搭配紅豆泥！

・開放時間：08:45~21:00（最後入館20:30）

・公休：12/29~1/3；2025/11/16設備檢修

・門票：成人300日圓；高中生、大學生200日圓；國中生以下免費

・八角塔門票：小學生以上1,200日圓（每日入場時間僅11:00/12:00/14:00/15:00，約30分鐘，每場限7人。）

・導覽：成人500日圓；小學~大學生250日圓（每日時間僅10:00/11:00/13:00/14:00，約60分鐘，每場限15人。）

