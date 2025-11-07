ITF台北國際旅展／「漾．新北」歡樂登場 旅展限定優惠、「小客」驚喜現身

快訊

▲新北觀旅局吉祥物「小客」不定時現身旅展，每日14:00還有集結國內外超人氣吉祥物大遊行。（圖為2024資料照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
新北館等你來解鎖搶優惠！（圖為2024資料照）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
【旅奇傳媒/編輯部整理】全台規模最大的「2025 ITF 台北國際旅展」將於11/7（五）起至11/10（一）在台北南港展覽館盛大登場！今年新北館以「2025新北歡樂耶誕城」繽紛歡樂的「馬戲嘉年華」為設計概念，營造充滿活力與驚喜的氛圍，同時宣告全台最受矚目的冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」將於11/14正式開城，點亮冬季最浪漫的城市夜空！

新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，新北館以「漾．新北」為主題，攜手旅行業、旅宿業、伴手禮業者、觀光工廠及新北在地商圈業者共推多項限定優惠，邀請民眾一起走進「新北館」，搶購超值好康的旅遊商品。

擁有豐富的自然生態、泰雅文化、森林景觀與水上活動的「烏來雲仙樂園」，祭出纜車票買5送1的超值優惠。烏來「酋長文化村」現場販售原民風手作商品，包括貓頭鷹吊飾、手編手鏈及手工包包，展現濃厚泰雅風情。來自板橋區的「傑仕堡有氧酒店」則推出旅展優惠限定平日住宿券(含早餐)每張2500元(原價3200元)，讓旅人以優惠價格體驗舒適住宿與優質服務。「淡蘭市集」推出「淡蘭森林走讀遊程」預售優惠價1,800元（2026年出發）。現場完成限時活動登錄並加入「台灣綠色旅遊學會」會員者，更可獲得乙次免費體驗遊程。

新北館「漾．新北」現場不僅提供免費試吃，更祭出多項旅展限定優惠，來自「維格餅家鳳梨酥夢工場」推出「靈感系列」酥餅，包括香蕉酥、咖啡鳳梨酥及百香果鳳梨酥三種口味，任選三盒750元，再加贈精美帆布袋一個。「澎派生活商行」則攜手人氣角色「麻吉貓」推出聯名曲奇餅禮盒，內含原味奶油及小葉紅茶餅乾兩款風味，旅展限定優惠買2送1，口味任選！來自石門的「春金伴手禮」也帶來香酥可口的魚酥，嚴選在地漁產製作，香氣濃郁、口感酥脆，是旅展現場最受歡迎的伴手禮之一。邀請一同走進「漾．新北」，品味最道地的新北風味，感受新北獨有的熱情與魅力！

此外，新北觀旅局吉祥物「小客」不定時驚喜現身，與民眾熱情互動，每日14:00與國內外超人氣吉祥物一起大遊行，歡迎大家把握為期4天展期，前來新北館體驗限定優惠，感受「漾．新北」的旅遊魅力！更多新北旅遊資訊及活動請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁及IG查詢。

