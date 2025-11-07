快訊

為出道衝流量？日正妹穿內衣逛迪士尼挨轟 轉戰拍AV遭老司機抓包

超殺日韓港、東南亞來回機票！香港4,999元起、釜山7,299元起、峴港6,999元起

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
釜山甘洞文化村。　圖：KKday／來源
釜山甘洞文化村。　圖：KKday／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】「ITF台北國際旅展」倒數登場，各家旅行社優惠盡出！旅遊電商平台 KKday 繼日前線上旅展起跑後，除了推出每日整點全球人氣旅遊商品買一送一、各國必備 SIM 卡天天1元瘋搶、全球飯店5折起等優惠。

針對 ITF 線下旅展，近日也公布新一波優惠機票，主打日本、韓國、泰國、越南、港澳免萬元的來回機票，香港3日來回機票最低價格只要4,999元起，針對日本線，推出台灣虎航石垣島4日、5日來回機票7,999元起，樂桃航空沖繩4日來回機票8,888元起，泰越捷航空北海道6日來回機票11,888元起，樂桃航空東京4日、5日來回機票10,500元起，樂桃航空大阪5日來回機票10,688元起。

▲香港維多利亞港。　圖：KKday／來源
▲香港維多利亞港。　圖：KKday／來源

至於韓國線，則主打濟州航空首爾5日來回機票9,900元起、釜山5日來回機票7,299元起，德威航空濟州5日來回機票7,888元起，以及釜山航空、易斯達航空、真航空等一系列韓國超值機票。針對東南亞機票，主打曼谷6日來回機票7,499元起、新加坡4日來回機票5,999元起、峴港5日6日來回機票6,999元起。除了超值機票外，KKday 也推出歐洲鐵路全境通行證8折、倫敦全天暢遊通行證8折、瑞士旅行通行證多送2日等超值優惠！

▲沖繩石垣島。　圖：KKday／來源
▲沖繩石垣島。　圖：KKday／來源

除了 ITF線下旅展的現場下殺商品外，KKday 也同時預告雙11檔期優惠，將於11/07-11/11推出「轉出1111點旅行金」活動，有機會抽中1,111點的加碼點數、獲得海外各國旅遊折扣碼；另於11/10-11/11同時推出兩日限定的「KKday 會員日」，消費者只要下單滿新台幣6,000元，就能獲得1,000點的 KKday Points，再加碼針對黑鑽、白金會員各自推出當日12:00瘋搶1折、7折海外旅遊商品，13:00開搶國旅樂園買一送一，14:00開搶日韓泰超值機票、滿額折500元，另祭出黑鑽會員點數狂飆5倍、白金點數3倍大放送，讓買氣從「ITF台北國際旅展」一路延續至雙11檔期！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機票 航空 ITF台北國際旅展

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

棒球／KT巫師Lady Wiz吸睛 台日韓啦啦隊也成交流賽亮點

棒球／古久保健二領軍對抗日韓 總冠軍教頭掛保證毫無壓力

「生子後、聽某嘴」好運到！台中購物節這兩種人都抽中國外機票

桃園威購天光購物節 消費抽來回機票、AirPods 4

相關新聞

超殺日韓港、東南亞來回機票！香港4,999元起、釜山7,299元起、峴港6,999元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】「ITF台北國際旅展」倒數登場，各家旅行社優惠盡出！旅遊電商平台 KKday 繼日前線上旅展起跑後，除了推出每日整點全球人氣旅遊商品買一送一、各國必備 SIM 卡天天1元瘋搶、

史上最大規模！「ITF台北國際旅展」11／7開逛　住宿券1折、餐券免千元、這館天天抽機票 熊本熊、幻藍小熊都來了

史上最大規模！ITF台北旅展1600攤開逛　星宇抽商務艙、美國館天天抽機票、餐券只要709元

驚艷泰國！ 「The New Thailand」全新願景　結合2025 ITF旅展 達人現場分享

驚艷泰國！ 「The New Thailand」全新願景　結合業者2025 ITF全新登場

三重魅力驚喜！ 2025 ITF台北國際旅展 「東京展位」3大亮點搶先看

【文・林宥銣】 年度旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」將於11／7登場，東京觀光展區今年以全新品牌視覺與創意互動設計亮相，邀請旅客重新發現東京的多元魅力。展場不僅呈現最新旅遊資訊，還能親身

ITF台北國際旅展／「漾．新北」歡樂登場 旅展限定優惠、「小客」驚喜現身

【旅奇傳媒/編輯部整理】全台規模最大的「2025 ITF 台北國際旅展」將於11/7（五）起至11/10（一）在台北南港展覽館盛大登場！今年新北館以「2025新北歡樂耶誕城」繽紛歡樂的「馬戲嘉年華」為

越南航空ITF台北國際旅展優惠登場 越南全境機票85折開搶！

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋冬旅遊旺季來臨，越南航空（Vietnam Airlines）搶先釋出年度超重磅優惠，為即將登場的「2025 ITF台北國際旅展」提出超值方案！於11/7（五）-11/10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。