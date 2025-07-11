薰衣草、煙花、肚臍祭！ 今夏富良野飯店推最低8折起住房優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏季，要讓旅人們在北海道富良野留步的季節景觀，莫過於整片的紫色薰衣草花海。坐落北海道中央位置，富良野不僅有薰衣草，整個夏季也是全年眾多農產的豐收季，加上夏日煙花、音樂會和年度慶典接連舉行，今年夏天絕對值得在富良野多玩幾天！位於富良野市區的「NOZO Hotel」同時在官網推出早鳥預訂、3晚以上長住優惠，最低8折起，還有美食主題一泊二食住宿套裝，以迎接熱鬧的夏日旅遊季。

▲2023年開幕的 NOZO Hotel 家庭房。 圖：Heavens Portfolio／提供

2023年底甫開幕的「NOZO Hotel」，以簡約大方的都會飯店外型現身，但內部因應多元旅客克群和旅遊季節，硬體設施相當完整。客房規劃有雙人客房、豪華套房至家庭房，空間設計不顯侷促，清爽的木質大地色襯托窗外的綠蔭藍天。公共設施包括有健身房、備有桑拿和熱水浴池的 Sugi Spa、專為小朋友準備的 Kids Room，以及為冬季滑雪旅客準備的雪具室等。

餐飲部分，強調以田園到餐桌的「Shirakaba 樺木餐廳」，旅客可品嘗到時令蔬菜、富良野豬肉、十勝牛肉、乳酪等來自美瑛和富良野的新鮮農產，選搭當地精釀啤酒或葡萄酒；布納酒吧（Buna Bar and Lounge）羅列北海道特有飲品品牌，北海道威士忌、日本清酒、精釀啤酒、時令調酒等，提供旅客一處放鬆休閒空間。富良野以生產品質優良的小麥聞名，「Cou Cou 烘焙坊」就以當地生產的麵粉為主材料，每日新鮮烘焙麵包和各式創意點心。

飯店位置近市區，距離 JR富良野站開車約10分鐘車程，搭乘大眾交通工具約15分鐘，距離夏季盛大祭典的舉辦地點僅咫尺之遙。

▲NOZO Hotel 內的圖書館。 圖：Heavens Portfolio／提供

像是即將於2025/07/28、07/29舉行的年度「肚臍祭（Hokkai Heso Matsuri 2025）」，是以富良野在北海道的中心（肚臍）位置命名，為期兩天的活動就在 JR富良野站附近，節慶期間有各式肚臍舞比賽、演出，特產美食等。同樣在7月舉行的薰衣草煙火大會（Nakafurano Lavender Festival and Fireworks），將在北星山薰衣草園前舉行，距離飯店約40分鐘車程可達。而08/29-08/31舉行的「bonchi fes. FURANO 2025」演唱會，就在距離飯店約步行15分鐘的富良野滑雪場北之峰區域舉行。

強調提供旅客多樣新體驗之旅，「NOZO Hotel」除了可協助推薦或規劃在地戶外健行、泛舟、農場摘採哈密瓜或蔬果體驗、熱氣球等活動，也可代為安排周邊各式手作工作坊，可和旅伴一起製作蜂蠟蠟燭、當季水果果醬、葡萄酒廠或乳酪工廠參訪等。

因應夏季豐富熱鬧的慶典活動，「NOZO Hotel」推出多樣住房優惠，若在入住前30、60或90天前預訂，可享10%、15%、20%不等房價折扣；如連續預訂入住3晚，可享9折優惠，連續入住5晚則可享8折優惠。此外，飯店為愛好北海道美食的旅客，設計了多項「富良野味覺之旅」一泊二食主題住宿，可選擇和牛壽喜燒、上富良野豬肉美食或是摘採蘆筍的富良野風味之旅等。

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