「台灣好湯溫泉環島遊」9月開跑！19大溫泉區邀您遊台啖美食

▲「台灣造型溫泉料理」，象徵19大溫泉區與在地美食，邀民眾一同遊泉台、啖美食。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲「台灣造型溫泉料理」，象徵19大溫泉區與在地美食，邀民眾一同遊泉台、啖美食。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】身心需要放鬆的時候，最適合踏上一段暖意流動的旅程。一場結合自然風景、在地文化與湯泉美食的療癒行程，即將悄然展開！交通部觀光署（簡稱觀光署）日前在交通部1樓大廳辦理「2025-2026台灣好湯全區行銷記者會」，為年度溫泉活動揭開序幕。

現場由觀光署超級任務組的「喔熊」組長親自出馬，率領「台灣好湯浴衣啦啦隊」以青春動感的舞蹈揭開序幕，象徵溫泉帶來的暖意與活力，並邀請來自知本金聯世紀酒店主廚帶來一場創意料理 show，記者會當日由交通部林國顯常務次長、觀光署陳玉秀署長及溫泉觀光協會李浩瑋理事長率領各溫泉區協會理事長一同預告，這場橫跨北、中、南、東、串聯全台19大溫泉區的台灣好湯活動，即將於09/06正式啟動，希望大家在忙碌之餘，能多親近台灣的好山、好水，享受台灣的好湯和美食，藉由旅遊提昇個人健康和生活品質。

邁入第19屆的「台灣好湯」活動，將於09/06在台東知本金聯世紀酒店舉行啟動儀式。今年主軸持續聚焦「溫泉美食」與「健康養生」，期待打造更貼近旅人需求的泡湯體驗。 

「2025-2026台灣好湯全區行銷記者會」為年度溫泉活動揭開序幕。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
「2025-2026台灣好湯全區行銷記者會」為年度溫泉活動揭開序幕。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【主題路線、跨區優惠一次滿足｜三大線上抽獎活動、獎項好禮大方送】

觀光署陳玉秀署長表示，國內的溫泉種類分成冷泉、熱泉、泥漿溫泉，甚至台東的綠島、新北的金山萬里是全球僅11個國家擁有的海底溫泉，有青磺泉、硫磺泉、碳酸泉、泥漿等不同的泉質，再加上世界聞名的台灣美食，故今年主打「溫泉美食」、「健康養生」兩大主軸，同時也強調「四季來泡湯，養生又健康」的觀念，期待讓「遊好山、玩好水、泡好湯、吃好料」成為國旅的日常！

今年觀光署為讓國人便於享受台灣好湯，特別與旅行業者合作推出多種二日泡湯旅遊行程，也結合了溫泉周邊的觀光產業，並規劃跨區優惠機制，鼓勵民眾規劃一場溫泉環島小旅行，讓「每一區都是旅行的起點」，也為接下來的「台灣好湯」品牌系列活動注入更多活力。

今年「台灣好湯」活動將同步推出「溫泉環島遊 好禮抽抽抽」線上活動，串連永續、美食、運動三大主題，遊客於活動合作店家以多元支付消費後登錄發票，即可參加「永續環島大富翁」抽獎活動；還有「溫泉百味串起來 你愛哪一味」的線上美食投票。

同時為鼓勵全民運動養生，規劃了跑者限定的「跑出汗水 泡進療癒」抽獎活動，讓愛路跑的朋友們能夠體驗運動後泡湯肌肉的舒壓放鬆。活動獎項總額超過百萬，包含日本來回機票、星級住宿券、優質下午茶套餐券等，等著您帶回家！

上述系列活動將自09/06「台灣好湯」啟動儀式後陸續展開，相關活動資訊亦將陸續公告於「台灣好湯」官網，期望讓國內外更多人看見台灣好湯的魅力，也讓泡湯成為全民的療癒日常。

2025亞洲回訪城市排行 台北榮登第六 嘉義首度進全台前五

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布「2025 亞洲回訪城市」排行，揭露今年上半年旅客「最想回訪」的前十大城市，其中台北勇奪第六，與曼谷、東京、首爾、峇里島與大阪並列亞洲最受青睞的回

萌度爆表！ 新月橋、新月廣場「兔兔Q」中秋限定打卡點 「3大氣偶」展至10月底

萌度爆表！ 新月橋、新月廣場「兔兔Q」中秋限定打卡亮相 「3大氣偶」療癒陪伴至10月底

飄逸的黃金花海！「花蓮六十石山金針花」盛開，網推這2處私藏最佳賞花點

花蓮富里六十石山金針花季於八月盛大展開，一直到九月中旬都是最佳觀賞期。每年此時，滿山遍野的金針花海吸引大批遊客上山賞花，已成為花蓮夏季最具代表性的旅遊亮點。今年除了知名的忘憂亭之外，「烏魚山莊」與「鹿蔥亭」預計也會成為遊客心中的必訪景點。

台北最新奢華指標！全台首間「四季酒店」260間客房預計 2026 年完工開幕

國際頂級奢華品牌四季酒店集團早在2023年就宣布進駐台灣首家分館——台北「四季酒店」，目前施工進度持續推進，據消息已達塔樓封頂階段，預計於 2026年完工啟用。該項目位於台北信義區，座落於台北 101 正對面，地標性地理位置讓人高度期待這棟 31 層地上樓、高度約 180 公尺的豪華酒店，將迅速成為新地標。

加速通關流程！ 台灣入境登記表TWAC 10／1全面線上填表

目前來台旅客來台填寫入國登記表，採紙本或網路2擇1方式辦理，為優化通關效率及降低紙本浪費，內政部移民署2025年10/1起全面實施外來旅客網路填寫入國登記表，提醒Inbound業者操作時特別注意。電子化已成為國際趨勢，移民署投入經費建置TWAC...

阿里山林鐵「森里號」曝光、五大亮點一次看！ 預計2026年正式營運

全新亮相的阿里山林業鐵路高階列車「森里號」今日運抵林鐵嘉義車庫，這台由堺建築方俊凱建築師事務所操刀設計，以「林鐵黑、阿里 山紅、聖光金」塗裝現身的阿里山林鐵高階款列車，以鄒族語「樹林」EVI命名，象徵人與自然共生，預計2026年投入嘉義至阿里山本線營運。一起來瞧瞧「森里號」的五大亮點吧！

