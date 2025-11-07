快訊

玩「美」地圖跳脫傳統！ 串聯太平洋西岸精華 直擊北美森林與火山地貌

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
拉森火山國家公園主要景觀即為拉森火山，也是世界上最大的穹頂火山。　圖：shutterstock／來源
【旅奇傳媒/編輯部報導】每一趟旅行，都有旅人專屬的堅持，以雙腳丈量世界地貌，是一種勇氣更是一種態度！在旅遊地圖上畫出一條理想弧線，從加州陽光出發，一路向北，穿越奧勒岡的原始森林，直抵華盛頓州的火山雪峰，用熱血行動來一趟美西大縱走，征服五大國家公園

▲華盛頓州雷尼爾山國家公園的魯冰花與草原。　圖：shutterstock／來源
理想旅遊2026「美西大縱走11日」登場，以輕健行方式串聯五大國家公園，跳脫傳統美西玩法，直擊太平洋西岸最精華的自然地景。行程採採「洛杉磯進、西雅圖出」縱向設計，橫跨美國西岸「加州」：陽光、巨木與峽谷的交錯地貌；「奧勒岡州」火山湖與原始森林的靜謐之境；「華盛頓州」雪山與冰河壯麗交織，避開美西沙漠與城市密集區，以自然地貌為主軸，打造一條「森林與火山的地理詩篇。

▲加州紅杉國家公園巨型紅杉樹。　圖：shutterstock／來源
五大國家公園輕健行 寫人生壯麗章節

在美西11日大縱走行程中，逐一探索五座風格迥異的國家公園，揭開多元豐富的地球縮影，每一段健行皆為輕量設計，適合一般旅人參與，既能親近自然，又不失舒適節奏。

• 美洲水杉國家公園（Redwood National Park）：

位於加州內部內華達山脈內，園內聳立著美國本土最高峰～惠特尼峰。親臨寶地，仰望世界最高樹木，走進千年巨木的靜謐時光，見證經過野火考驗的美洲水杉，其樹幹、樹皮耐火性，可見到樹幹經過燒灼仍能生存的痕跡。

▲優勝美地國家公園是全美知名度最高的國家公園之一。　圖：shutterstock／來源
• 優勝美地國家公園（Yosemite National Park）：

親臨全美知名度最高的國家公園之一，園區廣達1,200平方英哩與羅德島州差不多大，包含嶔崎壯觀的花崗岩峭壁、飛珠濺玉的脫俗瀑布與清澈溪流、參天的紅杉林，以及生物的多樣性，風光地名列世界遺產名錄。園內的酋長巨岩（El Capitan）是「地球上最大花崗岩石」，優勝美地的招牌景點～新娘面紗瀑布與優勝美地瀑布，最適合健行漫步享受森林浴；隧道觀景點是Ｕ字形冰河谷地的最佳觀賞點。

• 拉森火山國家公園（Lassen Volcanic National Park）：

是北美洲90餘座活火山之一，享有「小黃石」美稱，是火山地貌與地熱奇景的地質教室。整個國家公園中最主要的景觀就是拉森火山（也譯作拉森峰），是世界上最大的穹頂火山，也是喀斯喀特山脈中最南端的火山。在公園內，其火山活動依然顯著，包括大量的泥火山、發出硫磺味的噴氣孔及溫泉。同時，因為降雪量龐大，園區僅在仲夏到早秋期間開放。

▲奧勒岡州火山口湖國家公園，湖水湛藍深邃。　圖：shutterstock／來源
• 綺麗湖國家公園（Crater Lake National Park）：

對於深藍色著迷的旅人，別錯過一探綺麗湖真貌！漫遊奧勒岡州唯一的國家公園－火山口湖國家公園，別稱「綺麗湖」國家公園，其深邃湛藍堪稱是美國之最，湖水終年豐盈，冬季也不結冰，園內豐富的火山地質景觀亦是遊覽重點，可一次飽覽完整、遼闊的火山景觀區域。

• 雷尼爾山國家公園（Mount Rainier National Park）：

是旅遊西雅圖時不可遺漏熱點，看齊冰河與雪峰交錯豪景，全區幾乎95%處於原始狀態。園區包括：從平原中驟然升起的高層狀火山～雷尼爾山全境，山腳下有原始森林與遍地野花，還有峽谷、瀑布、冰穴與至少超過25條的冰河。在夏末初秋雪融之際，來上一段天際線步道（Skyline Trail）輕健行，季節美景一覽無遺。

▲俄勒岡州哥倫比亞河峽谷國家風景區馬特穆馬瀑布，是奧勒岡州最高瀑布。　圖：shutterstock／來源
沿著5號州際公路 穿越西岸城市風光

沿著美國西岸的5號州際公路前行，旅人將穿越加州、奧勒岡州與華盛頓州，途經雷德布拉夫、沙加緬度、波特蘭、西雅圖等城市，一路收穫太平洋沿岸的多樣風光。行程亮點之一是奧勒岡州的哥倫比亞峽谷景觀公路，擁有70多條瀑布、終年積雪的胡德山，以及盛產黑皮諾紅酒的酒莊，被譽為「太平洋海岸的仙境」。隨著哥倫比亞河蜿蜒穿越喀斯喀特山脈，旅人將見證奧勒岡與華盛頓州交界的自然奇景，為整趟美西壯遊添上綠意與詩意。

▲到訪西雅圖，別錯過登上太空針塔，享受360度的西雅圖美景。　圖：shutterstock／來源
西雅圖終章 延伸阿拉斯加航次

行程最終抵達西雅圖，旅人可選擇延伸搭乘豪華遊輪，展開阿拉斯加航次，從森林與火山的陸地探險，轉向冰川與海洋的極地巡航。這樣的設計，讓旅程不只是「玩」美，更是「完」美。除了11日「美西大縱走」，另有美西地貌探索遊程，「鳳凰城．核桃峽谷．化石森林．五大國家公園10日」結合地質奇景與美國西南風貌；「美西七大國家公園15日」深入探索更多地貌層次，適合資深自然愛好者，供旅人依時間與興趣選擇。

在快速移動與打卡式旅遊盛行的今日，「美西大縱走」以地貌為主角、以健行為節奏，重新定義美西旅行的深度與美感。理想旅遊精心規劃美國國家公園壯遊系列邀您一起踏上旅程，給自己一份值得珍藏的禮物，也給心靈一次真誠的擁抱－在曠野中重拾感動，在壯景中遇見自己。

國家公園 美國 瀑布

旅奇傳媒 TR Omnimedia

