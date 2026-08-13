海外旅客享優惠！ 濟州航空10/18前免費送「仁川↔濟州」來回機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】濟州航空（代表理事：Kim, E-Bae）針對台灣、香港等海外旅客推出限時優惠活動，免費贈送「仁川－濟州」來回機票。即日起至10/18，在韓國機場公社支持下，凡透過「濟州航空」官網（www.jejuair.net）或 App 購買國際線機票的台灣、香港、日本、新加坡、泰國及菲律賓等海外會員，即可參加活動，免費獲得「仁川－濟州」來回機票電子兌換券。

▲2026年5月起開航「仁川－濟州」航線，目前每週營運2班。 圖：濟州航空／提供

旅客只需至「濟州航空」官網活動頁面，依據自身韓國入境、離境日期及「仁川－濟州」航班時刻填寫申請表，即可於會員帳號獲得單程電子機票兌換券2張（「仁川→濟州」、「濟州→仁川」各1張）。本活動採限量贈送，單程機票共計1,000張，送完即提前截止。詳細申請方式及使用規範，請參閱「濟州航空」官網活動頁面。

濟州航空自今年5月起開航「仁川－濟州」航線，目前每週營運2班（週一、五），部分日期調整為週二、週六飛航，建議旅客於訂票前先至官網確認最新航班資訊。

濟州航空相關人士表示：「透過仁川國際機場入境韓國的海外旅客，無須再轉往金浦機場，即可直接於仁川機場辦理國內線搭機手續，輕鬆前往濟州島。期望透過此次免費機票活動，進一步提升海外旅客對濟州旅遊的興趣，並帶動更多赴濟州旅遊需求。」

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