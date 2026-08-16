再見了台場獨角獸鋼彈！謝幕限定企劃登場 8/31正式劃下句點

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】東京自由行必訪的經典地標即將劃下句點！位於東京台場「DiverCity Tokyo Plaza」前的「實物大獨角獸鋼彈立像」，自2017年9月登場以來陪伴無數自由行旅客與鋼彈迷走過約9年歲月，官方正式宣布將於2026/08/31結束展示。目前立像已換上由知名機械設計師角木肇（カトキハジメ）特別設計的「RX-0 獨角獸鋼彈 Ver. TWC FINAL」限定塗裝，以最終謝幕姿態迎客。

▲特別影像《UNICORN GUNDAM Statue ― BEYOND POSSIBILITY ―》。 Ⓒ サンライズ 圖：Bandai Namco Filmworks／提供

為了給全球粉絲帶來最難忘的告別，官方特別於08/22-08/31倒數最後10天舉辦畢業告別企劃，活動期間每日20:00將上映與商場牆面「WALL-G」連動的限定特別影像《UNICORN GUNDAM Statue ― BEYOND POSSIBILITY ―》，並重溫多款歷代經典光影演出。

▲「RX-0 獨角獸鋼彈 Ver. TWC FINAL」限定塗裝貼紙。Ⓒ サンライズ 圖：Bandai Namco Filmworks／提供

近期規劃赴日旅遊的自由行旅客，除了把握機會拍攝夜間燈光秀外，也可至商場內「鋼彈基地」（THE GUNDAM BASE TOKYO）參觀歷史回顧展與寫下祝福留言，或於「GUNDAM Cafe」行動餐車購買限定刨冰獲贈獨角獸鋼彈造型頭飾。此外，08/31前於館內指定店家單筆消費滿3,000日圓（含稅），憑發票還可兌換限定雷射紀念貼紙。

打算前往東京台場的旅客，不妨抓緊最後機會安排一趟聖地巡禮，親眼見證這座鋼彈地標的震撼謝幕！

※ Ⓒ サンライ

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