關西自由行激推！淡路島包棟別墅「THE BOXY AWAJI」獨享木桶三溫暖與夢幻泳池

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】到日本關西旅遊，想遠離都市喧囂，許多台灣自由行旅客會選擇租車自駕前往兵庫縣的「淡路島」。然而，淡路島的在地美食與觀光景點太過豐富，只安排一天來回往往讓人意猶未盡。為了讓旅客能毫無時間壓力地深度探索這座美麗島嶼，一天僅接待一組客人的包棟貨櫃別墅「THE BOXY AWAJI」特別推出了超值的「連日過夜方案」，絕對是三五好友或家庭親子出遊的夢幻選擇！

▲夜間體驗泳池特別有氣氛。 圖：PLAD／提供

「THE BOXY AWAJI」最大的亮點在於其充滿特色的專屬設施。在完全私人的包棟空間裡，旅客不會被其他房客打擾，即使帶小孩來也能讓他們盡情玩水放電。別墅內配備了造型獨特可愛的木桶三溫暖（Barrel Sauna）、露天按摩浴缸，以及宛如俱樂部般會變換繽紛燈光的夢幻夜間泳池。你可以隨心所欲地在三溫暖房逼出汗水後，跳進泳池或按摩浴缸中放鬆身心，享受完全不受外界干擾的奢華度假時光。

▲可以租借 BBQ 烤爐自己料理。 圖：PLAD／提供

這次推出的方案主打「純住宿」，雖然不含餐食，但別墅內廚房設備齊全。台灣旅客可以選擇到當地超市採買淡路島最著名的鮮甜洋蔥、魩仔魚等在地食材，租用設施提供的瓦斯烤肉爐，在院子裡來場歡樂的 BBQ；或是直接開車去探索島上的隱藏版美食。連住最大的好處就是能真正放慢腳步，不用每天早上匆忙打包行李退房。你可以花一整天去透明度極高的絕美海灘踏浪，或是到主題樂園暢玩，把淡路島玩好玩滿。

「THE BOXY AWAJI」距離大阪車程約80分鐘、神戶約50分鐘，目前在官網、Jalan、樂天旅遊等平台皆可預訂。因為一天只接待一組客人，週末和暑假檔期非常搶手！

想體驗截然不同的淡路島慢活之旅，下次去關西自由行時，不妨提早為自己預約這份獨特的住宿體驗吧！

DATA／THE BOXY AWAJI

・地址：兵庫縣淡路市釜口津田2221

・交通方式：從大阪開車前往約80分鐘；從神戶開車前往約50分鐘。

・特色設施：一日限定一組包棟貨櫃別墅，附設木桶三溫暖、露天按摩浴缸、夜間彩色泳池、全套廚房設備。

・參考費用（每棟每晚）：若8人滿租，平均每人約14,300日圓起

・餐食安排：不含餐（旅客可自行攜帶食材開伙。另可付費租借 BBQ 瓦斯烤肉爐 3,850日圓／晚，或線上加購淡路牛海鮮烤肉套餐等食材）。

・時間資訊：Check-in 15:00~18:00 ／ Check-out 11:00

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