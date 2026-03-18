釜山櫻花季！韓國賞櫻景點推薦，春天浪漫追櫻必看指南

【FunTime小編群】每年春天一到，釜山就悄悄披上粉色披風～依照往年經驗，釜山櫻花季預測開花時間大約落在些許月下旬至些許月上旬，短短幾週內，城市各個角落都被櫻花點綴得浪漫無比！FunTime小編精選了些許大釜山櫻花景點，如果春天有要到釜山旅遊的朋友們，趕快把賞櫻也排進行程吧！

大渚生態公園

大渚生態公園。

大渚生態公園裡種植了兩種花期相近的花卉，除了櫻花外，也種植了油菜花；即便不是在櫻花季來，也能夠欣賞近一萬坪的油菜花花海。如果幸運的話，還有可能同時看到黃色油菜花跟粉色櫻花融合成一大片花海呦！

地址：釜山廣域市江西區機場路1246

交通：搭乘地鐵3號線到「江西區廳站」3號出口，步行約10分鐘

海雲台迎月路

海雲台迎月路。

被譽為全韓國最有電影感的一條路！一側是蔚藍遼闊的大海，另一側則是浪漫盛開的粉色櫻花大道，漫步其中，彷彿自己就是這個春天最賣座電影的主角。不愧是釜山最漂亮的賞櫻景點之一，迎月嶺還聚集了許多咖啡廳，看完櫻花後，隨意走進一家店，邊喝咖啡邊賞花，愜意又浪漫。

小編小提醒：迎月路距離海雲台膠囊纜車也不遠，非常推薦安排成一日行程，一次收藏海景、櫻花與城市之景！

地址：釜山廣域市海雲臺區迎月路

交通：搭乘地鐵2號線到「海雲臺站」1號出口，轉搭社區公車海雲臺2號或10號於「外國人學校站」下車

南川洞櫻花路

南川洞櫻花路。

平時就是一條再普通不過的車道，但每到春天，南川洞就會被粉白色櫻花樹籠罩～期間限定的夢幻賞櫻景點！春天總是吸引許多人到這裡來賞櫻，鄰近廣安里海水浴場，推薦可以將廣安里海水浴場與南川洞櫻花路排在一起，一邊賞櫻，一邊看海，感受釜山春天最迷人的風景。

地址：釜山廣域市水營區南川洞

交通：搭乘地鐵2號線到「金蓮山站」5號出口，步行15分鐘

甘川洞文化村

甘川洞文化村。

不同於一般河岸或公園的賞櫻景點，粉嫩櫻花沿著山坡盛開，與階梯式房屋、繽紛壁畫交錯，三者的夢幻同框，形成層次豐富的畫面，無論怎麼拍都彷彿置身童話世界！必拍打卡點就是小王子與狐狸雕像，站在這裡就能把浪漫櫻花、彩色村落一次收進鏡頭，每一張都像明信片，美到不行～

地址：釜山廣域市沙下區甘內2路203

交通：搭乘地鐵1號線到「土城站」6號出口，再往右前方走到「釜山大學醫院站」公車站牌，搭乘1-1、2或2-2公車到「甘亭小學站」下車

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