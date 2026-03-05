免兩萬！「韓國櫻花祭」限時搶購 釜山鎮海賞櫻趣

【旅奇傳媒/編輯部報導】跟著春天的腳步，一起賞花去！2026年的韓國繁花盛開，不管是櫻花、油菜花，處處生機盎然。東南旅行社重磅推出「賞花免兩萬」限時優惠，讓旅客以親民價格就能飛往韓國，參與一年一度的櫻花盛宴。

▲韓國慶和鎮海火車站春天盛開的櫻花美不勝收。 圖：shutterstock／來源

「釜山鎮海櫻花祭」是春季最受矚目的活動，街道兩旁櫻花盛開，花瓣隨風飄落，宛如浪漫櫻花雨。每年3月下旬到4月初盛大開幕，余佐川、慶和火車站等經典賞花景點，將成為旅客拍照打卡的夢幻舞台，除了賞花，也不可錯過海雲台膠囊列車、藝術彩繪甘川洞、南浦洞街區等必訪勝地，地美食與文化體驗一次到位，不只拍下美麗花景，更能深度感受韓國春日氛圍。

東南旅行社表示，櫻花季稍縱即逝，錯過就要再等一年，想趁著春天出國賞花的旅人把握機會，立即下訂，賞花免兩萬出遊輕鬆玩，開啟一趟浪漫又難忘的櫻花之旅。

▲釜山大渚生態公園春天除了賞櫻還有油菜花而聞名。 圖：shutterstock／來源

「櫻花戀釜山～櫻花隧道&油菜花海、洛東江鐵道自行車、跑跑卡丁車、海景膠囊列車、一站彩妝4日」行程，規劃最佳賞櫻時間04/11.12出團，其中04/04連假出發賞櫻加碼贈小費，省上加省。暢遊大渚生態公園季節賞櫻花隧道、油菜花海、海雲台藍線海濱彩色空中艙列車與洛東江鐵道自行車，贈送品嚐韓國傳統小吃黑糖餅，四天19,800元起。

▲慶州賞櫻勝地－普門湖畔。 圖：shutterstock／來源

「櫻雪紛飛釜慶～慶州櫻花大道、南川洞櫻花秘境、LUGE 滑車、藍絲帶韓屋午茶、天空膠囊列車美景4日」行程，04/02.05.09.12出發，其中04/02.05連休賞櫻加碼送小費，好康加倍！奔赴櫻花隧道，加碼前往慶州櫻花大道.南川洞櫻花秘境，安排2025年藍絲帶推薦～傳統韓屋古樸氣息悠閒咖啡廳、釜山 LUGE 斜坡滑車、海濱天空艙列車、松島天空步道知名景點，讓賞櫻之旅更添浪漫與愜意！四天16,888元起。

「鎮海粉紅櫻花祭～最美十里櫻花隧道、咸安無盡亭、蔚藍海岸網美咖啡5日」行程，04/05清明節連休出發，賞櫻免請假好機會，安排賞櫻勝地：河東雙磎寺(賞櫻)、十里櫻花隧道；長福山公園＋余佐川羅曼史橋＋慶和火車站；更安排韓國觀光100選名景：晉州城+矗石樓、晉州南江覽公園，在春日美景中增添更多歷史文化氣息。五日20,900元起。

▲甘川洞彩繪文化村春日時節更顯繽紛多彩。 圖：shutterstock／來源

「鎮海櫻紛飛～大邱樂園星光夜櫻、峨洋橋櫻花路、跑跑卡丁車、美食饗宴5日」行程，安排最佳賞櫻連休假期，03/30、04/05.08.10出發，暢遊鎮海賞櫻祭：長福山公園＋余佐川羅曼史橋＋慶和火車站；以及大邱夜櫻景點：星光櫻花慶典 E WORLD 樂園+83塔；以及好玩跑跑卡丁車、最美藍線海景海洋觀光列車，從白天到夜晚，從城市到海濱，感受粉紅春日浪漫。五日21,900起。

櫻花季稍縱即逝，錯過就要再等一年！東南旅行社「賞花免兩萬」限時優惠，櫻花＋美食＋文化一次滿足，價格親民、行程精彩，現在就是最佳時機。

