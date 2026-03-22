韓國釜山｜四天三夜公開行程，海景、美食到購物全包

跟著 Claire 於 2024-02-16 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 4 天，一共去了 14 個景點，其中包含 釜田市場、西面地下道街-西面Mall（商店街）、三代奶奶豬肉湯飯。

釜山四天三夜這樣玩超可以！🌊🍜

從在地市場吃到地道豬肉湯飯、逛西面血拼，到海雲台看海發呆、搭纜車俯瞰松島海景，再走跳彩色甘川文化村、田浦咖啡街打卡、太宗台看壯闊海岸🌅。最後還能在樂天百貨採購伴手禮收尾～

美食、拍照景點、購物全包，第一次去釜山照這玩準沒錯！🇰🇷✨

第 1 天

釜田市場 | 1 小時

釜田市場裡面有非常多的美食/水果/海鮮攤販，要逛完也是需要花一段時間的，裡面有一家非常有名的紫菜飯捲，我點了厚雞蛋口味的，香氣十足而且米飯粒粒分明，相當好吃，還有看到道地的關東煮，可以喝熱熱的關東煮湯，一起來體驗一下道地的美食文化吧。

西面地下道街-西面Mall（商店街） | 1 小時

西面商圈就好像是臺北的東區一樣，很多當地的年輕人都會來這裡逛街購物，不只有許多知名品牌進駐，也有許多美食的選擇，在韓國知名的就是美妝啦~這裡也超級多美妝店可以逛的，可以說是女孩的美麗聖地~想shopping的來這裡就對了

三代奶奶豬肉湯飯 | 1 小時

來到這裡就一定要吃當地的美食，豬肉湯飯可以說是他們的國民美食，濃白色的高湯，搭配新鮮的白切豬肉真的是非常美味，這條路上幾乎都是豬肉湯飯，但我選擇這家是因為這家是超級老店，還有店內的小菜泡菜是吃到飽，聽說血腸是必點，但是我不敢吃，所以就沒有點了，喜歡的朋友可以嘗試看看唷~

第 2 天

海雲台海灘 | 2 小時

海雲台海水浴場，每當夏天時期吸引大批的韓國人、外國旅客到此一遊，離市區也不會很遠，但這次來的時候是三月，所以風有點大，建議穿防風的衣服，但是幸好天氣相當好，海邊也有很多鳥飛過，拍起來相當有氣氛，海與天空也很湛藍，來到這裡就很建議找一家海鮮餐廳用餐，非常新鮮好吃，很值得來。

The Grand Coffee | 1 小時

這家咖啡廳咖啡很普通，但是可頌跟景觀很漂亮，可以一大早來吃早餐，搭配一旁多美景是滿漂亮的，也很多人選擇晚上來欣賞河岸的景色，我覺得也是一個不錯的選擇

Skyline Luge Busan | 1 小時

據說這裡也是新的景點，我們沒有坐到膠囊列車，所以選擇用走路的去欣賞這一片風景，我發現膠囊列車也開的很慢，所以用走的還比較快😀😂，沿路的風景真的是心曠神怡，也非常好拍照

BUSAN X the SKY | 1 小時

X the Sky觀景台是2020年開放的釜山景點，就位於韓國第二高的建築海雲臺內，早上先到海雲臺海水浴場，接著晚上就來此購買門票，登上100樓享受海雲台景色的夜景，可以看到城市與海灘的風景，這裡除了可以觀景之外，在98樓99樓還有咖啡廳與餐廳，價位偏高(但看起來很好吃)，喜歡的朋友可以來用餐看夜景，也是挺有感覺的。

第 3 天

EGG DROP 西面樂天後門店 | 2 小時

來到釜山一定要吃這家當早餐!!!!但是一定要早點來，當天來的時候排隊排很久(大約1.5個小時)，來內用跟外帶的人真得滿多的，賣的就是厚片吐司，可以選擇自己喜歡的內餡以及吐司，我點的是酪梨口味更健康，吐司香軟好吃，如果要我每天吃這個吐司我可以欸，大推薦。

甘川洞文化村 | 2 小時

這裡是第一次來釜山旅遊的人一定會來的釜山人氣景點之一，很難想像曾經是難民窟，之後經過改造就成為了釜山的代表性景點，在這裡可以看到到處都是拍照的小細節，還有一些小王子的拍照點(居然還需要排隊拍照)，這一條街除了拍照以外還有很多相關的紀念品可以購買。

松島灣纜車站 | 1 小時

釜山松島海上纜車近期才重新開放的景點，更是全韓國最長的海上纜車🚡，標準車廂的價格來回為17,000韓元、單程13,000韓元，這纜車跨越松島灣連接到了對岸的松島Sky Park上，串連了松島海水浴場、松島天空步道、松島龍宮雲橋步道等知名的景點，從車廂內往外看整個零死角，將這一帶的景色映入眼簾，輕鬆看美景💕

白險灘文化村 | 1 小時

坐纜車過去之後可以抵達公園，這裡我覺得很普通，滿多人在這裡坐著休息用餐的，因為有販賣一些小吃，如果徒步往下走的話可以看島吊橋與海邊的風景，如果天氣好一點的話會更漂亮，這次來的時候有些陰天，滿可惜的

第 4 天

太宗臺 | 1 小時

太宗台也是釜山必去的景點，離市區也滿近的，可以坐計程車抵達，太宗台的海岸是以礫石灘和侵蝕海岸為主，因為長期受海浪侵蝕，造就了這峭壁的絕景，也可以欣賞到各種奇岩怪石的景色，到達頂端需要走路一段時間，可以當作運動，算有一些坡度，可以評估一下自己的身體狀況喔。

田浦咖啡街 | 2 小時

在釜山有一條有名的咖啡街叫做田浦咖啡街，在一條街當中有許多咖啡廳，都各有其特色，其實這條街過去是聚集著許多五金店及機械工具零件的店，後來因位時代的演變又變成文創文青咖啡街，喜歡喝咖啡的朋友可以花一個下午挑一間自己喜歡的店慢慢享用，也是非常不錯的選擇呢。

樂天百貨 釜山本店 | 1 小時

我覺得來釜山最好逛的地方就是樂天超市 LOTTE Mart了，這次住的地方剛好離這裡很近，非常方便，滿額也可以退稅，有許多當地的必吃餅乾零食/巧克力/飲料/海苔等等可以選擇，送禮自用兩相宜，建議行程的最後一天可以安排在這裡掃貨購物呢。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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