來釜山就是要住海邊！超夢幻海景飯店推薦一次看

【FunTime小編群】夏天來釜山自由行，最適合住在海灘旁邊，享受在海浪聲中入睡，睜開眼就是大海的愜意氛圍。釜山擁有海雲台、廣安里和松亭的超美海灘，以及能眺望港口海景的南浦洞，各式各樣的海景飯店讓人挑花眼！本篇FunTime整理了幾間釜山海景飯店，每間都是交通方便、鄰近景點的好選擇！

快速導覽｜釜山海景飯店地圖

釜山海景飯店的選擇非常多，最受旅客歡迎的是四大住宿區域，分別是海雲台、廣安里、松亭和南浦洞，每個區域都能看見湛藍的海景，也有著各自的特色，建議大家依照自己的需求去挑選！

海雲台海景飯店｜釜山熱門的海灘飯店精選

說到釜山的大海，怎麼能錯過海雲台住宿！這裡也是小編最推薦的海景住宿地點，不僅可以躺在沙灘上看海放鬆，享受一片湛藍的海洋，也能到處逛街購物吃美食，還有海雲台市場、水族館等熱門景點，即使是愜意的渡假行程，也不用怕會無聊！

海雲台MS飯店｜樓下就是海灘ｘ地鐵站附近

海雲台MS飯店。 圖／Agoda

海雲台MS飯店(MS Hotel Haeundae)樓下就是海雲台海水浴場，隨時都能去海灘看夕陽、玩水踏浪！坐擁海景第一排的最佳視野，完全沒有被遮蔽，打開窗簾便能看見遼闊的海景，實在是太幸福～從海雲台站步行5分鐘即可抵達，即使有安排其他行程也很方便，而且價格十分便宜，算是CP值特別高的海雲台住宿！

訂房網評價：8.7/10(agoda)

交通：地鐵海雲台站5號出口步行約5分鐘

附近景點：海雲台沙灘、釜山水族館

海雲台L7｜免費寄放行李ｘ便利性滿分

海雲台L7。 圖／Agoda

海雲台L7(L7 HAEUNDAE by LOTTE)位於海雲台大街旁，附近熱鬧又好逛，過個馬路就是海灘，走路去夜市也只要５分鐘的距離。從飯店大廳走進來有一間超商和自助換錢機，每層樓都提供飲水機和冰塊，房間裡面也有萬用插頭，退房後還可以使用免費置物櫃寄放行李，非常方便。推薦給追求便利性，總是擔憂意外發生的旅客！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

交通：地鐵海雲台站7號出口步行約7分鐘

附近景點：海雲台沙灘、釜山水族館、海雲台市場

南浦洞海景飯店｜市區交通方便的港口海景

若是你來釜山的目的是逛街購物，不想捨棄市中心交通方便的優點，卻又想看療癒的大海，那南浦洞住宿就是最佳選擇！走路就能抵達釜山必去的景點、熱門打卡美食，還可以感受到有別於海灘的城市港口風情，非常適合自由行新手。

釜山南浦海洋2號天堂水療飯店｜陽台看海景ｘ購物美食都方便

釜山南浦海洋2號天堂水療飯店。 圖／Agoda

釜山南浦海洋2號天堂水療飯店(Nampo Ocean 2 Heaven Hotel&Spa)在市區就能看到漂亮的釜山港口海景，傍晚時在房間的陽台看夕陽超chill～飯店附近就有海鮮市場、biff廣場，各式美食小吃通通有，吃飽喝足再去南浦洞商圈逛街購物。櫃台人員也超熱情，不僅親切接待，還會介紹釜山景點跟美食，難怪住過的人都讚不絕口！

訂房網評價：9.2/10(agoda)

交通：地鐵札嘎其站6號出口步行約1分鐘

附近景點：札嘎其市場、南浦洞商圈、biff廣場

拉瓦爾斯飯店｜頂樓夜景超美ｘ鬧中取靜

拉瓦爾斯飯店。 圖／Agoda

拉瓦爾斯飯店(Lavalse Hotel Korea Quality)位於市區卻很有渡假感，海景房型能眺望港口海景和釜山塔，即使住一般房型也能去頂樓看風景，尤其是夕陽時的港口超浪漫～過橋後就是熱鬧的南浦洞，想要逛街購物都很方便，樓下有便利商店，附近走路10分鐘內也有樂天百貨、超市可以逛，還有公車站能搭去其他景點。

訂房網評價：8.6/10(agoda)

交通：地鐵南浦站6號出口步行約10分鐘

附近景點：影島大橋、樂天百貨、biff廣場

廣安里海景飯店｜坐擁廣安大橋夜景和大海

廣安里的海景不是單調的大海，而是多了一座廣安大橋的景致，夕陽下顯得更加浪漫，相較於海雲台的熱鬧，這裡就是一處靜謐的寶藏。廣安里住宿的房價也十分平易近人，大多數飯店淡季只要一千左右就能入住，特別適合小資族、獨旅或情侶。

廣安里1膠囊飯店｜夢幻系海景ｘ一晚不用一千

廣安里1膠囊飯店。 圖／Agoda

廣安里1膠囊飯店(Gwanganli Hotel 1) 主打白色大理石的夢幻設計，無論膠囊、單人和雙人房型都有大片窗戶，推開門就是遼闊的大海和廣安大橋，非常療癒！並且在房間裡面就能看見廣安海水浴場每週六的煙火，不用出去卡位人擠人。更棒的是飯店的房價很便宜，淡季不用一千台幣就能入住，還有提供簡單的早餐，CP值滿分～

小編偷偷說：房間沒有很大，更推薦情侶或獨旅釜山的人入住喔～

訂房網評價：8.9/10(agoda)

交通：地鐵金蓮山站1號出口步行約10分鐘

附近景點：廣安里海水浴場、廣安大橋

松亭海景飯店｜當地人私藏的寶藏海灘

旅客最愛的海灘可能是廣安里、海雲台，但如果問到韓國人都去哪個海灘，相信有不少人的口袋名單都是松亭海水浴場！松亭的住宿不是很多，但每間都有自己的特色，加上旅客數量不多而帶來的寧靜，很適合想遠離人群，安靜渡假的人。

松亭最酷酒店｜漂亮無邊際泳池ｘ韓劇的氛圍

松亭最酷酒店。 圖／Agoda

松亭最酷飯店(Songjeong The Coolest Hotel)位於松亭海水浴場旁邊，從房間的陽台就能看見一望無際的海景，也可以去頂樓超美的無邊際泳池，享受更遼闊的視野，簡直是渡假必備的愜意感！飯店對面有兩間超市和24小時營業的小吃店，即使半夜肚子餓也不怕沒東西吃，白天吹著海風在海邊吃辣炒年糕跟魚板，很有韓劇的感覺～

訂房網評價：9.0/10(agoda)

交通：地鐵松亭站步行約3分鐘

附近景點：松亭海水浴場、樂天百貨、樂天世界遊樂園

