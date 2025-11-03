快訊

衣服噴到食物不想整件拿去洗？服飾業者用一便宜小物1分鐘去漬無痕跡

血跡一路到橋上！老黃牛遭飼主貨車拖行受傷癱坐路旁 埔里人怒了

豬隻禁宰禁運何時解禁？ 農業部次長：符合條件最快7日

釜山跑咖行程必看！釜山網美咖啡廳口袋名單

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
左圖為Waveon Coffee，右圖為Broni。圖／IG, waveoncoffee_official、FunTime 小編群
左圖為Waveon Coffee，右圖為Broni。圖／IG, waveoncoffee_official、FunTime 小編群

【FunTime小編群】釜山到處都有超美海景，是度假的好所在，最近也越來越受到國人的歡迎，不少人喜歡在行程中穿插到咖啡廳小憩一下，但是釜山的咖啡廳琳瑯滿目，到底要怎麼選呢？小編這次幫大家整理出靠近各大景點的絕美咖啡廳，一起享受療癒美景！

Huinnyeoul Beach

Huinnyeoul Beach。 圖／IG, miki.1o29
Huinnyeoul Beach。 圖／IG, miki.1o29

Huinnyeoul Beach靠近白淺灘文化村，外牆是搶眼的粉紅色系，非常好找，乍看之下是少女路線，走進店裡卻別有洞天，白色調與棕色調融合，搭配植栽及各式竹編製品，呈現出滿滿的南洋風情，如果到頂樓露天區還會有茅草陽傘可以遮陽，配上絕美海景，彷彿真的到了海島度假，超級放鬆，適合逛累了來休息、補充能量～

交通方式：搭乘地鐵至「南浦站」下車，再搭乘508、7、71號公車，從「影島大橋（南浦站）」轉乘至「瀛仙公寓站」下車，最後步行約1分鐘抵達

營業時間：周一至周五12:00-18:00 、週六日11:00-20:00（週二、週三公休）

Rendeja-vous

Rendeja-vous是以濟州島為主題的特色咖啡廳，除了搭配濟州島相關小物作為裝飾，地上更是鋪滿木頭碎片及石塊，再透過落地窗延伸出去，讓人彷彿置身於沙灘，真的充滿度假風情，雖然是市區也有的連鎖咖啡廳，但是位於海雲台的這間分店因為超美海景而擁有加乘效果，搖身一變成為了熱門打卡點！

交通方式：搭乘地鐵至「海雲台站」，再搭乘141、39、100、200號公車，從「都市鐵道海雲台站」轉乘至「尾浦.Moontan Road入口站」下車，最後步行約5分鐘抵達

營業時間：09:30-22:00

Coralani

Coralani。 圖／IG, kobayashi1219
Coralani。 圖／IG, kobayashi1219

Coralani一共有4層樓，空間相當大，其中位於室外的階梯式座位區最為受歡迎，看著無敵海景，聞著海味，享受海風的吹拂，黃昏及日落時分更是令人著迷！如果不喜歡吹風或曬太陽也可以選擇室內座位，大片落地窗依然可以輕鬆欣賞海景，這邊很適合計畫搭乘海岸列車到松亭站的朋友，從松亭站轉乘公車過去非常方便喔！

交通方式：搭乘海雲台藍線公園-海岸列車至「松亭站」下車，再搭乘100、181、185號公車，從「松亭1區住公站」轉乘至「攻守站」下車，最後步行約4分鐘抵達

營業時間：10:00-22:00

CUP&CUP

CUP&CUP。 圖／IG, cup_ancup
CUP&CUP。 圖／IG, cup_ancup

CUP&CUP位於廣安里海灘附近，米白色系搭配木製配件令整間店充滿放鬆與舒適的氛圍，這裡樓層多、座位也多，而最受歡迎的前兩名絕對是室內靠窗的吧檯座位區和室外的露天座位區，可以將整片海景及著名的廣安大橋一覽無遺，如果從下午一路待到晚上，還可以同時欣賞到日落和晚霞喔～

交通方式：搭乘地鐵至「釜山鎮站」下車，再搭乘100、181、185號公車，從「釜山鎮站」轉乘至「廣一花園樓站」下車，最後步行約1分鐘抵達

營業時間：10:30-22:00

Waveon Coffee

Waveon Coffee。 圖／IG, waveoncoffee_official
Waveon Coffee。 圖／IG, waveoncoffee_official

Waveon Coffee位於機張，雖然離市區較遠，但正因如此可以擁有更大的空間和更遼闊的視野，也可以遠離城市的喧囂。Waveon Coffee最特別的是會直接在戶外放置遮陽傘及懶骨頭，不但讓空間感變大，還更貼近大自然，曬著暖陽、看著大海，不知不覺就過了半天，行程有規劃到機張的朋友不要錯過了喔！

交通方式：搭乘地鐵至「佐川站」下車，再搭乘37號公車，從「東海線佐川站」轉乘至「觀音寺入口站」下車，最後步行約6分鐘抵達

營業時間：10:00-00:00

延伸閱讀>>【釜山咖啡廳】喝咖啡還能看海！釜山11間必去絕美咖啡廳

想知道更多實用釜山旅遊攻略，請看「釜山旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡廳 釜山 美食

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

三鶯線進度達 95％ 侯友宜：12月完工 明年初勘、交通部履勘後通車

kkday推「濟州島機票5488元」含30公斤托運+手提行李！再送免稅店85折白金優惠與95折計程車搭乘券

三麗鷗聯名咖啡廳！CACO cafe「大耳狗喜拿咖啡廳」登場 2門市限定「雲朵系造景+限定周邊」萌度爆表

釜山省錢玩法！大家都在用的「釜山PASS」是什麼？完整攻略一次搞懂

相關新聞

釜山跑咖行程必看！釜山網美咖啡廳口袋名單

【FunTime小編群】釜山到處都有超美海景，是度假的好所在，最近也越來越受到國人的歡迎，不少人喜歡在行程中穿插到咖啡廳小憩一下，但是釜山的咖啡廳琳瑯滿目，到底要怎麼選呢？小編這次幫大家整理出靠近各大景點的絕美咖啡廳，一起享受療癒美景！

黃仁勳「炸雞宴」會三星、現代會長　「AI夥伴之夜」南韓掀暴動

韓國「炸雞啤酒高峰會」掀話題！輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日晚間現身首爾江南三成洞的「Kkanbu Chicke...

韓國機票下殺850元起 易斯達航空線上旅展熱烈開跑

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最大旅展將於11/7-11/10在台北南港展覽館一館盛大登場，易斯達航空（Eastar Jet）同步推出超值線上旅展優惠，韓國機票最低只要850元起，讓旅客輕鬆飛韓國、享受

韓國仁川　被輕忽的一站式迷人小旅

無論是2023年或是2024年，台灣人到韓國旅行的敘事，彷彿總是重複著同一套路線，到首爾購物、釜山看櫻花和海景、濟州追逐韓劇拍攝景點的浪漫。至於我自己，拜今年主持了緯來電視台的「溫來趣韓國打卡」的文化旅遊節目之賜，才有機會好好的重新用不同的角度看韓國。也意外發現，韓國還有好多被我們輕忽的旅遊景點。其中，最大的旅遊遺珠，則莫過於是「仁川」了！

搭紅眼班機不用再睡機場啦！仁川機場附近飯店懶人包一次看

【FunTime小編群】因為廉價航空興起，許多人飛往韓國首爾會搭乘超早班或超晚班的班機，抵達仁川機場時已無聯外交通，雖然也能在機場過夜，但若不想疲憊地睡在機場，下飛機後想好好放鬆休息、梳洗一下，就可以考慮小編這次整理的幾間仁川機場附近的首爾住宿，全部都離機場超近、超方便！

kkday推「濟州島機票5488元」含30公斤托運+手提行李！再送免稅店85折白金優惠與95折計程車搭乘券

秋冬旅遊旺季將至，KKday推出「真航空・桃園出發｜首爾／釜山／濟州計畫機票」自由行方案，最低每人只要NT$5,488起即可成行，含20公斤托運行李與10公斤手提行李。旅客可自由選擇飛往濟州、釜山或首爾等韓國熱門城市，11月出發的釜山方案為NT$9,488起，是想輕鬆安排韓國行程的超值選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。