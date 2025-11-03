釜山跑咖行程必看！釜山網美咖啡廳口袋名單

【FunTime小編群】釜山到處都有超美海景，是度假的好所在，最近也越來越受到國人的歡迎，不少人喜歡在行程中穿插到咖啡廳小憩一下，但是釜山的咖啡廳琳瑯滿目，到底要怎麼選呢？小編這次幫大家整理出靠近各大景點的絕美咖啡廳，一起享受療癒美景！

Huinnyeoul Beach

Huinnyeoul Beach。 圖／IG, miki.1o29

Huinnyeoul Beach靠近白淺灘文化村，外牆是搶眼的粉紅色系，非常好找，乍看之下是少女路線，走進店裡卻別有洞天，白色調與棕色調融合，搭配植栽及各式竹編製品，呈現出滿滿的南洋風情，如果到頂樓露天區還會有茅草陽傘可以遮陽，配上絕美海景，彷彿真的到了海島度假，超級放鬆，適合逛累了來休息、補充能量～

交通方式：搭乘地鐵至「南浦站」下車，再搭乘508、7、71號公車，從「影島大橋（南浦站）」轉乘至「瀛仙公寓站」下車，最後步行約1分鐘抵達

營業時間：周一至周五12:00-18:00 、週六日11:00-20:00（週二、週三公休）

Rendeja-vous

Rendeja-vous是以濟州島為主題的特色咖啡廳，除了搭配濟州島相關小物作為裝飾，地上更是鋪滿木頭碎片及石塊，再透過落地窗延伸出去，讓人彷彿置身於沙灘，真的充滿度假風情，雖然是市區也有的連鎖咖啡廳，但是位於海雲台的這間分店因為超美海景而擁有加乘效果，搖身一變成為了熱門打卡點！

交通方式：搭乘地鐵至「海雲台站」，再搭乘141、39、100、200號公車，從「都市鐵道海雲台站」轉乘至「尾浦.Moontan Road入口站」下車，最後步行約5分鐘抵達

營業時間：09:30-22:00

Coralani

Coralani。 圖／IG, kobayashi1219

Coralani一共有4層樓，空間相當大，其中位於室外的階梯式座位區最為受歡迎，看著無敵海景，聞著海味，享受海風的吹拂，黃昏及日落時分更是令人著迷！如果不喜歡吹風或曬太陽也可以選擇室內座位，大片落地窗依然可以輕鬆欣賞海景，這邊很適合計畫搭乘海岸列車到松亭站的朋友，從松亭站轉乘公車過去非常方便喔！

交通方式：搭乘海雲台藍線公園-海岸列車至「松亭站」下車，再搭乘100、181、185號公車，從「松亭1區住公站」轉乘至「攻守站」下車，最後步行約4分鐘抵達

營業時間：10:00-22:00

CUP&CUP

CUP&CUP。 圖／IG, cup_ancup

CUP&CUP位於廣安里海灘附近，米白色系搭配木製配件令整間店充滿放鬆與舒適的氛圍，這裡樓層多、座位也多，而最受歡迎的前兩名絕對是室內靠窗的吧檯座位區和室外的露天座位區，可以將整片海景及著名的廣安大橋一覽無遺，如果從下午一路待到晚上，還可以同時欣賞到日落和晚霞喔～

交通方式：搭乘地鐵至「釜山鎮站」下車，再搭乘100、181、185號公車，從「釜山鎮站」轉乘至「廣一花園樓站」下車，最後步行約1分鐘抵達

營業時間：10:30-22:00

Waveon Coffee

Waveon Coffee。 圖／IG, waveoncoffee_official

Waveon Coffee位於機張，雖然離市區較遠，但正因如此可以擁有更大的空間和更遼闊的視野，也可以遠離城市的喧囂。Waveon Coffee最特別的是會直接在戶外放置遮陽傘及懶骨頭，不但讓空間感變大，還更貼近大自然，曬著暖陽、看著大海，不知不覺就過了半天，行程有規劃到機張的朋友不要錯過了喔！

交通方式：搭乘地鐵至「佐川站」下車，再搭乘37號公車，從「東海線佐川站」轉乘至「觀音寺入口站」下車，最後步行約6分鐘抵達

營業時間：10:00-00:00

