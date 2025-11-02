天氣轉涼！來去「烏來泡湯」，一日遊行程懶人包

快訊

烏來溫泉區。 圖／agoda
【FunTime小編群】天氣逐漸轉涼，早上醒來都能感受到微微的涼意，啊～這正是泡湯的好時機呀！那麼說到泡湯，在北台灣朋友們絕對都對烏來不陌生，因為這裡正是個泡湯的好去處呢，除了泡湯外烏來也有許多特色景點還有烏來必吃的美食，今天小編就要一次介紹給大家啦。

烏來常見Q&A

Q1.烏來附近景點推薦有哪些？

除了烏來溫泉，還有烏來老街、烏來瀑布、雲仙樂園等，都是烏來必去的景點！

Q2.烏來必吃美食有哪些？

烏來雅各山豬肉香腸、馬紹米血糕、桂山發電廠冰品部等，都是烏來必吃的美食！

Q3.烏來推薦住宿有哪些？

詳細住宿介紹：熱門烏來溫泉飯店介紹 熱門地點住宿：烏來住宿TOP20

烏來怎麼去

自行駕車

國道3號高速公路下新店交流道 → 新店中興路 → 北宜路 → 新烏路 → 烏來

停車資訊：烏來立體停車場（新北市烏來區烏來街47號）

烏來立體停車場。
捷運轉公車

搭乘捷運新店線至終點新店站 → 轉乘新店客運「849」號路線公車 → 烏來

火車轉公車

搭乘台鐵至台北車站 → 轉乘新店客運「849」號路線公車 → 烏來

烏來一日遊路線

烏來一日遊路線。
路線一

搭乘烏來台車 → 搭乘纜車 → 雲仙樂園烏來老街 → 桂山電廠販賣部

路線二

烏來老街 → 搭乘烏來台車 → 烏來瀑布 → 烏來林業生活館

烏來景點

烏來老街

烏來老街。 圖／IG, susiping
烏來老街是大家來到烏來時第一個映入眼簾的景點，整條老街並不長，慢慢走15分鐘內絕對走的完，雖然老街不大，但是卻集中了許許多多的特色美食，像是Q彈的馬紹米血糕，香味四溢的雅各山豬肉香腸都是烏來老街著名的排隊美食

地址：新北市烏來區烏來街12號

營業時間：平日10:00-17:00假日10:00-18:00

烏來台車

烏來台車 。 圖／IG, chin_life1006
烏來台車。 圖／IG, chin_life1006
接下來就要來介紹到烏來，除了泡溫泉以外的另一個重頭戲，充滿歷史的「烏來台車」啦！烏來台車原先是為了砍伐木材的運送車，時至今日烏來台車也成了全台僅存的台車鐵道。烏來台車全長1.5公里，主要行駛在烏來站至烏來瀑布之間，沿途可以欣賞烏來周遭的自然景觀。

乘車處：烏來攬勝大橋與溫泉路口交會處、烏來林業生活館旁

營運時間：8:00-17:00（七、八月為9:00-18:00）

電話：02 2661-7826

起迄區間：烏來 ⇋ 瀑布

搭乘時間：單程約 10分鐘

票價：

烏來台車票價。
烏來瀑布

烏來瀑布。 圖／IG, liang_ming_
在台車站下車後，映入眼簾的就會是烏來的另一大景點-「烏來瀑布」。烏來瀑布高150公尺、約有50層樓，是北台灣最具規模、落差最大的瀑布，在日治時期日本人就將這裡取為「雲來之瀧」意思是瀑布宛如從雲霞中降下，如此的美景絕對是烏來不能錯過的景點。

地址：新北市烏來區瀑布路34號（烏來瀑布遊客中心）

電話：02 2661-6942

烏來林業生活館

烏來林業生活館。 圖／IG, journey_x_food
看完瀑布之後當然就是要搭烏來的纜車啦，但是在搭乘纜車之前，位在台車售票處旁的烏來林業生活館是許多人容易忽略的景點之一。烏來林業生活館裡面介紹了整個烏來台車與林業的發展史，讓許多人認識了烏來台車的由來，也讓隨後的台車體驗更添加了一股歷史的韻味。

地址：新北市烏來區瀑布路1之2號

營業時間：09:00-17:00（週二公休）

電話：02 2661-6780

烏來老街美食

烏來雅各山豬肉香腸

烏來雅各山豬肉香腸。 圖／IG, stopandsmelltheroses_bysherry
烏來是泰雅族聚落，因此也有許多原住民的傳統美食，其中最具代表性的就是烏來雅各山豬肉香腸啦。雖然它位在烏來老街的最尾端，但是它的排隊長度可是烏來老街中數一數二長的呢，雅各山豬肉香腸主打的就是最純正的原住民口味，以最純正的山豬肉為原料製作，提供生蒜以及獨特調製的醬料讓饕客們自由搭配，風味獨特，絕對是到烏來必吃的美食。

地址：新北市烏來區烏來街84號（老街末端，近攬勝大橋）

營業時間：10:00-20:00

電話：0955-167-796

馬紹米血糕

馬紹米血糕。 圖／IG, shawnliaodiary
另一個與雅各山豬肉香腸在排隊長度上並駕齊驅的烏來美食就是接下來小編要介紹的這個馬紹米血糕了。馬紹米血糕是許多人來到烏來老街會直衝的美食名店，這裡的米血糕厚度足足有4公分厚，搭配上滿滿的花生粉、香菜、蒜頭，大口吃起來就是兩個字「過癮」。

地址：新北市烏來區烏來街123號（老街前半段）

營業時間：週六12:30-售完、週日14:00-售完

【FunTime小編群】天氣逐漸轉涼，早上醒來都能感受到微微的涼意，啊～這正是泡湯的好時機呀！那麼說到泡湯，在北台灣朋友們絕對都對烏來不陌生，因為這裡正是個泡湯的好去處呢，除了泡湯外烏來也有許多特色景點還有烏來必吃的美食，今天小編就要一次介紹給大家啦。

