綠島行程這樣排！熱門景點、美食一次幫你整理

【FunTime小編群】綠島原名火燒島，位於台東縣外海，因為特殊的集塊岩造就許多天然美景。從台東到綠島坐船不用一個小時，如果怕暈船的，還有飛機可以抵達，且航程只要20分鐘！在這裡還能報名浮潛和海上活動，是夏天消暑的好去處，島上風光明媚、氣氛悠閒，在綠島的旅遊體驗一定會成為永生難忘的回憶！快來看看綠島必去的超好拍景點吧！

綠島環島地圖。

綠島必玩景點

朝日溫泉

朝日溫泉。圖／IG, yjliub010455

來到綠島旅遊，絕對不能錯過海底溫泉！世界三大海底溫泉之一就在台東綠島，可以說是世界級的景～朝日溫泉的泉水帶有海水的鹹味，屬於硫磺泉，對人類皮膚無刺激性。溫泉區有分室內和室外，另外也有SPA水療及販賣部等設施，選擇非常多元！看看這湛藍乾淨的泉水，如果不來泡個一次就真的白來綠島了～夜晚時分還可以仰望星空，早晨可迎接曙光，真的非常愜意啊！

地址：臺東縣綠島鄉溫泉路167號

開放時間：依據淡旺季調整，以官方資訊公告為主。

【4月】16:00-23:00、【5月】05:00-10:00、16:00-23:00

【6月至7月】04:30-10:00、16:00-23:00、【8月至9月】05:00-10:00、16:00-23:00

【11月至3月】尚未公告營業時間

門票：全票250元、優惠票（6到12歲兒童、65歲以上長者）125元

綠島燈塔

綠島燈塔。圖／IG, little_angel0516

萬里晴空和藍色的海水，一直都是綠島的最佳寫照！如果想要眺望島上的風光明媚，那一定要來綠島最具代表性的地點「綠島燈塔」。燈塔的始建由來和一樁台灣航史上最大的海難事件有關，因此這座燈塔對於綠島來說具有非凡的意義。而白色的燈塔及白色矮牆，也是許多人來到綠島燈塔必拍的建築，白色的燈塔與藍天，不用修圖就超美了！

地址：臺東縣綠島鄉燈塔1號

開放時間：【4月至10月】09:00-18:00、【11月至3月】09:00-17:00（週一公休）

烏油窟

烏油窟。圖／IG, mandyuchi

參觀完綠島燈塔園區先別急著走！就在燈塔旁邊，藏著一個超清澈天然泳池「烏油窟」。與名字相反，這裡的湖水在陽光下會透出透亮的藍綠色，配上旁邊雪白的貝殼沙灘，完全就是夢幻中的渡假天堂場景。最棒的是，這裡因為有礁石擋住浪花，水池淺淺的非常平靜，如果你不想去大深海浮潛，只想泡泡海水、拍拍美照，這裡絕對是綠島最療癒的玩水小角落哦！

地址：臺東縣綠島鄉燈塔1號

綠島必吃美食

綠島派吃所冰的啦

綠島派吃所冰的啦。圖／IG, oooohola

炎炎夏日就是要來一碗沁涼的冰品才過癮呀！說到綠島特色冰店，不得不提的就是這間位在南寮漁港旁的綠島派吃所了，這間可是許多人潛水完必去朝聖的店家之一，而來這邊點冰絕對要加上綠島的特色－海草，海草特殊的海味與冰品結合，簡直是絕配呀，來到綠島一定要來品嘗看看！

地址：臺東縣綠島鄉南寮村102之8號

營業時間：09:00-22:00

流浪．綠境 OASIS

流浪．綠境 OASIS。圖／IG, chaleteating

夜晚的海風徐徐，耳邊圍繞著陣陣的浪花聲，而這時候配上醉入心弦的調酒，海島的夜晚就是如此愜意放鬆。小編接下來要介紹的就是綠島最chill的酒吧－流浪．綠境酒吧，帳篷式座位的設計保有個人隱私，掛燈在夏夜的微風中搖曳，這個氛圍跟造景簡直不要太好拍～

地址：臺東縣綠島鄉中寮46號

營業時間：19:00-01:00

小島太太

小島太太。圖／IG, musik_hkfoodie

「小島太太」賣著簡單卻不平凡的美食，他們的雞白湯，湯頭濃郁卻順口，配上Q彈鮮甜的小卷簡直絕配！最特別的是，拉麵竟然有米粉、泡麵跟細拉麵可以選，完全可以滿足你的胃！但在這裡吃的不只是美味，更多的是老闆娘親切的笑容，推薦大家把這裡排進晚餐清單，在綠島的晚風中，感受最在地、最有人情味的家常味道。

地址：台東縣綠島鄉南寮村漁港1-80號(原戀戀火燒島旁)

營業時間：11:00-13:30、17:00-19:30（店休時間請以官方IG公告為主）

綠島推薦行程

綠島2日遊

DAY1：台東→富岡漁港→搭船去綠島→綠島燈塔→綠島監獄→綠島浮潛

DAY2：朝日溫泉→日出大白沙→綠島小長城

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