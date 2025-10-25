韓國仁川　被輕忽的一站式迷人小旅

【圖／文：溫士凱】

作者｜溫士凱Danny Wen

全球第一位榮獲日本、泰國、台灣三國四個觀光大使的華人旅遊作家。台灣文化部列名「台灣知名作家及文學作品」。共出版《遇見西拉雅》、《泰美味》等21本書，亦是廣播金鐘獎「生活風格節目獎」、「社區節目主持人獎」、「教育文化節目主持人獎」等項目共六座金鐘獎得主，2024年起並擔任世新大學廣電系兼任副教授、緯來娛樂台《溫來趣韓國打卡》主持人。

根據交通部觀光署的數據，2024年台灣的出國旅遊人次寫下歷史新高1,684.9萬人次，這個數字背後的意涵，並不只是「疫情後報復性旅遊」的爆發，我倒覺得，它更是一種對世界重新擁抱的渴望。此外，在依據細部類別的分項裡，台灣人最愛的三個目的地排名並沒改變，第一名依舊是日本、第二名中國大陸、第三名則是韓國。其中到韓國的旅遊人次，以143萬人次的造訪數據，不但超越疫情前，亦同樣刷新紀錄。這點，著實是讓我訝異的！

▲仁川的開化時期是一段深刻轉型的歷史階段，中華街旁的日本村則展現出不同的異國建築風情。

▲中華街旁的「松月洞童話村」除了彩繪牆與童趣，春天的櫻花季也是人氣話題喔！

然而，我翻看了網路上的焦點分享和媒體報導，以及旅遊業者的行程分析，無論是2023年或是2024年，台灣人到韓國旅行的敘事，彷彿總是重複著同一套路線，到首爾購物、釜山看櫻花和海景、濟州追逐韓劇拍攝景點的浪漫。當然，中間穿插最大的不同亮點，則是多了Netflix當紅韓綜「黑白大廚」的味蕾旅行。至於我自己，拜今年主持了緯來電視台的「溫來趣韓國打卡」的文化旅遊節目之賜，才有機會好好的重新用不同的角度看韓國。也意外發現，韓國還有好多被我們輕忽的旅遊景點。其中，最大的旅遊遺珠，則莫過於是「仁川」了！

▲傳統市場「新浦國際市場」裡處處藏有大排長龍的在地特色美食。

▲風靡全球的韓式炸雞，據傳就是從新浦國際市場裡糖醋炸雞演變而來。

我也必須承認，過往鮮少有人會把仁川視為旅行的目的地。大多數人對仁川的印象，僅止於「韓國的國門」仁川國際機場，它是很熟悉的中轉點，一個快速略過的地名罷了！特別是飛機降落、轉車進首爾，好像仁川的存在，只是為了讓我們抵達更遠的目的地，直接錯過了它本身所能提供的迷人時光。





善用轉機＋免簽優勢玩轉多個城市

相信仁川對許多旅客而言，只是機場、只是中轉，然後馬上消失在前往首爾的路上。但如果願意停留，仁川其實能讓旅程多一段驚喜。特別是它有兩個最大的優勢，第一是「中轉」，許多飛往美國、歐洲的航線，選擇仁川停留或購買「外站票」，機票往往能省下可觀費用。更棒的是，轉機時間不必浪費在候機室，而能化成額外的小旅行。第二是「免簽」。台灣遊客說走就走，這份「零門檻」的便利，讓仁川輕鬆成為一段生活縫隙裡的小確幸。說實在的，旅行有時候不是目的地太少，而是我們的想像太窄！仁川正是如此。





走進歷史、瞧見未來，繽紛場景玩不停

說到仁川的豐富迷人之處，得從它的歷史文化滋味談起。仁川是韓國最早對外開埠的港口，這裡留下了大量多元外來文化的痕跡，也成為融合與交流的起點。其中仁川「中華街」，還有傳統市場「新浦國際市場」，不只是觀光客尋覓中式料理的去處，更是韓中飲食文化交融的舞台。像是韓國經典的炸醬麵、糖醋肉，甚至近年火紅的韓式炸雞，都能追溯到仁川這座城市。從異鄉華人移民改良的麵食和家常菜式開始，逐漸走進韓國人的日常，最後成為代言性美食。

▲中華街最頂層的「自由公園」，前有中國式牌樓「善鄰門」，左右則是三國志和忠孝結義的壁畫長廊。

▲中華街建築以喜慶的紅色為主，樓梯也彩繪著華風圖騰。

▲華人移入的炸醬麵，改良後成了韓國代表性的美食之一。

而中華街旁邊的「松月洞童話村」，則提供了另一種輕盈和童心美好的城市表情。斑斕的彩繪牆與卡通角色，讓這個社區宛如走進童話書的夢幻。不僅讓小朋友們玩興大發，就連年輕族群們也可以滿足網美打卡的樂趣。當然，也許有人會覺得這樣的社區營造設計過於「觀光化」，然而不可否認的是，它賦予老城區新的活力。當童趣氛圍遇上歷史厚度，這份反差正好成為仁川的獨特魅力啊！

▲搭乘可愛造型的開化風情單車遊玩松月洞童話村，別有一番童趣。

▲松月洞童話村隨手一拍，網美感十足！

「松島國際都市」則是仁川的另一張臉孔，集現代、摩登和國際化一身的華麗舞台。這裡不僅是高樓林立和水道穿梭其中，一座規劃精緻的「未來感」新都市，也有新建的韓屋村，以及，飯店、餐廳、文青店、網紅店等處處錯落，景色如畫。因此，吸引眾多韓劇如《鬼怪》、《太陽的後裔》、《黑色榮耀》、《藍色海洋傳說》等，以及韓綜《Running Man》和《超人回來了》等，都在此取景。對於韓劇迷來說，單是在這裡逐劇踩点打卡，就是魅力十足的小旅行目的地。但對我來說，我則覺得松島更像是一種提醒，仁川不只是歷史的港口，它同時也在建構自己的未來。

▲松島國際都市是面積為15,000英畝填海造地的人工島嶼，亦是韓國永續城市象徵。





嶄新地標改寫新遊戲規則

而在2024年，仁川迎來了「迎仕柏度假村 INSPIRE Entertainment Resort」。它距離機場僅15分鐘車程，裡面共有3間五星級飯店、大型購物中心、賭場、親子水上樂園、遊戲樂園、演唱會場館等應有盡有。而親子族群則會愛上室內水上樂園Splash Bay。玻璃穹頂與恆溫設計，一年四季都能玩水；飄飄河輕鬆愜意，大型滑水道則刺激過癮。此外，最令我驚喜的渡假村兩處特色，一是150公尺長的「極光道」LED數位藝術長廊，巨幕呈現非洲草原與星際探險，每小時更是上演震撼聲光秀；二是亞洲唯一，由籃球巨星麥可喬丹直營的「MJ Steak House」，不只大份量牛排滿足肉食控，還推出韓牛牛排與喬丹經典的「23層巧克力蛋糕」。我還親自一層層數過，果然是實打實的23層，甜而不膩，幸福感滿點。

▲玻璃穹頂設計的Splash Bay室內水上樂園一年四季都能玩水外，刺激過癮大型環繞式滑水道更是招牌賣點。

▲150公尺長的「極光道」LED數位藝術長廊，每小時更是上演震撼聲光秀，非常壯觀。

▲「23層巧克力蛋糕」甜而不膩，是目前韓國話題最夯的甜點之一。

▲全球第四間、亞洲唯一的「喬丹牛排屋 MJ Steak House」，裡面主打大份量Prime和Choice等級的牛排，以及昂貴的韓牛。

老實說，過去我們總是匆匆略過仁川，趕往更知名的城市。然而，當台灣旅客一次次打卡韓國，卻不斷重複既定路線，我反而覺得，仁川正是提醒我們「旅行不該只是速度與數字的累積」。或許在行程和生活的縫隙裡，停下來，多一個城市，多一些觀察，反而能遇見最真實的生活趣味不是嗎？至於仁川，本來是「過境點」，但如果願意慢下來，它完全可以是聰明旅程裡最迷人的一站式「目的地」喔！





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」