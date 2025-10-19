走讀花蓮山海！　東海岸初秋永續山野小旅 體驗海派過生活

【圖／文：行遍天下】

以文化、生活、共好為核心的「一烈！海派過生活」，伴隨東海岸熱情而生，致力分享原住民文化，不僅囊括最齊全旅遊資訊，也規劃符合在地各部落不同特色的生活體驗遊程，11種山海路線，一起走讀花蓮山海，領略東海岸部落文化！





學習阿美族獵人智慧與自然共生

位於壽豐鄉的水璉部落，阿美族語稱「Ciwidiyan」，意指「多水蛭之地」，同時隱喻著這片依山傍海的自然環境，生態有多麼豐富。而要說誰最懂得與自然共存的智慧與技能？絕非獵人莫屬，來到水璉部落的吉籟獵人學校，便是踏上這趟「道法自然」的學習旅程。

遊客將跟隨「海派獵人玩家」深入蓊鬱山林，學習運用林投葉編織愛心便當「阿里鳳鳳」；以竹子、月桃葉鞘搭製簡易獵寮；削姑婆芋葉摺成環保水壺，這些取之自然的「植物運用術」，正切合綠色永續之旅的宗旨。造訪當天，學校總幹事芭奈‧法老還帶著我們體驗傳統弓，「射箭看似在瞄準目標，其實是在『找自己』」，芭奈說，透過瞄準過程，可反思個人在日常生活中，是否因吸收資訊過多而迷失方向與目標？進而訓練專注力。

從草藥學與食材學習部落生命智慧

大自然的療癒之道，奇美部落的耆老最知道。坐落海岸山脈大磯山腰處的奇美，是秀姑巒溪阿美族群的古老部落之一，據說在道路尚未開通這兒的年代，族人常徒步或划船往返瑞穗街上賣木材、花生交易物資，為緩解旅途疲勞，老一輩族人會熬煮山中常見的各種草藥，透過蒸汽浴或足浴方式療癒疲憊、恢復體力。

在「海派草藥玩家」遊程中，我們跟隨族人Salong（蔡秀雄）的慧眼，走逛部落學習辨識植物特性、親手採集藥草，許多路邊不起眼的草葉，都可能是他口中的珍寶。如杜紅（杜虹）的葉子搗碎後，可用於刀傷止血、消腫，樹皮則可代替荖葉包檳榔；砍下能直接生火的九芎木被譽為「女婿樹」，是男子上門提親的資產，更是勞累時的泡腳良方；華九頭獅子草被稱為部落萬靈丹，能活血化瘀；其他像冇骨消、尖尾鳳、甚至外來種的蔓澤蘭皆有功效。採集12種後，族人會先來一場辨形聞味的隨堂考，再將這些草藥通通下鍋熬煮，眼看綠葉轉黃，蒸騰霧氣中瀰漫著的青草香，就能享受一場療癒舒心的藥草足浴了。午餐再品嘗部落媽媽們利用季節野菜（如龍葵、刺蔥、過貓、洛神等）特製的野菜水餃套餐與湯品，充分體驗「靠山吃山、靠水吃水」的天然飲食。

致力分享原住民文化，2025年持續推出『海派玩家』，打破一定人數才能成行的出團限制，主打「2人就成團」、「天天開團」，限定11種山海路線體驗，帶你走進部落，認識東海岸的部落族人生活故事。

