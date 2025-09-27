真航空10/23起復航「桃園-濟州」航線 10/26起「台中-仁川」每日二班

【旅奇傳媒/編輯部報導】真航空10/23起復航「桃園－濟州」航線，即日起正式開賣，提供每日一班的飛航服務，這也是2023年真航空台灣分公司成立後，開闢第5個新航點服務。加上從10/26起，「台中－仁川」擴大服務為每日二班，為旅客提供便捷的路網及更多不同選擇。

真航空10/23起復航「桃園-濟州」航線，提供每日一班飛航服務。 圖：shutterstock／來源

韓國向來為台灣旅客最熱門的旅遊勝地之一，根據觀光署統計，赴韓旅客相較上半年同比成長約25%，從韓劇、K-POP 文化、韓式料理，持續對台灣旅客，特別是年輕族群，產生不容小覷的觀光魅力，並搭配韓國觀光公社「韓國訪問年」官方推廣活動，展現在台灣市場人氣持續升溫。

此次開闢「台北－濟州」、「台中－仁川」新航線，除可搭配現有真航空桃園飛首爾、釜山航班外，對旅客來說，不管是旅遊或是商務出差，皆能有更便利多元的選擇。

此外，為歡慶「雙線齊發」，「真航空」官網亦推出票價及綑綁附加服務優惠活動，及與易遊網、雄獅、東南等旅行社共同推出機票折扣優惠，為廣大哈韓旅客，提供更愜意愉快的新旅程。

