快訊

花蓮搶災又見1具男性遺體！漂離大同村30公里 家屬視訊確認身分中

棒球亞錦賽／中華隊前進冠軍賽有3路線！盧孟揚今午先發戰中國

魷魚遊戲真人版？南韓三星家族成員遭爆「秘密選妃」 私人癖好全曝光

真航空10/23起復航「桃園-濟州」航線 10/26起「台中-仁川」每日二班

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲10/26起，真航空「台中－仁川」航線，擴大為每日二班飛航服務。　圖：真航空／提供
▲10/26起，真航空「台中－仁川」航線，擴大為每日二班飛航服務。　圖：真航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】真航空10/23起復航「桃園－濟州」航線，即日起正式開賣，提供每日一班的飛航服務，這也是2023年真航空台灣分公司成立後，開闢第5個新航點服務。加上從10/26起，「台中－仁川」擴大服務為每日二班，為旅客提供便捷的路網及更多不同選擇。

真航空10/23起復航「桃園-濟州」航線，提供每日一班飛航服務。　圖：shutterstock／來源
真航空10/23起復航「桃園-濟州」航線，提供每日一班飛航服務。　圖：shutterstock／來源

韓國向來為台灣旅客最熱門的旅遊勝地之一，根據觀光署統計，赴韓旅客相較上半年同比成長約25%，從韓劇、K-POP 文化、韓式料理，持續對台灣旅客，特別是年輕族群，產生不容小覷的觀光魅力，並搭配韓國觀光公社「韓國訪問年」官方推廣活動，展現在台灣市場人氣持續升溫。

此次開闢「台北－濟州」、「台中－仁川」新航線，除可搭配現有真航空桃園飛首爾、釜山航班外，對旅客來說，不管是旅遊或是商務出差，皆能有更便利多元的選擇。

此外，為歡慶「雙線齊發」，「真航空」官網亦推出票價及綑綁附加服務優惠活動，及與易遊網、雄獅、東南等旅行社共同推出機票折扣優惠，為廣大哈韓旅客，提供更愜意愉快的新旅程。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航空 觀光 航線

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

觀光署前進日本最大規模旅展 茶香氛搶攻日本客　

小三通停航2天後復航...水頭碼頭擠爆 單日疏運逾6千人

自行車／極點慢旅開騎 全台千人參與

觀光署攜手旅宿業打造資安防護網 守護住客個資安全

相關新聞

真航空10/23起復航「桃園-濟州」航線 10/26起「台中-仁川」每日二班

【旅奇傳媒/編輯部報導】真航空10/23起復航「桃園－濟州」航線，即日起正式開賣，提供每日一班的飛航服務，這也是2023年真航空台灣分公司成立後，開闢第5個新航點服務。加上從10/26起，「台中－仁川

釜山自由行｜釜山通行證使用攻略，「VISIT BUSAN PASS」一票暢遊五大人氣釜山景點

想要第一次來釜山就玩得超值？那一定不能錯過釜山通行證 VISIT BUSAN PASS！只要一張卡，就能免費體驗人氣交通工具、景點門票與特色活動，省錢又省心。從超夯的海岸列車到松島纜車、甘川洞文化村、汗蒸幕，甚至連小朋友最愛的斜坡滑車都包含在內，根本就是釜山旅遊神卡。

首爾聖水新地標「HAUS NOWHERE」亮相！Gentle Monster潮流、藝術與美食一次滿足

韓國首爾再添新地標！位於聖水洞的複合式空間「HAUS NOWHERE SEOUL」日前已於9月6日正式登場，由知名眼鏡品牌 Gentle Monster 母公司 IICOMBINED 規劃打造。這棟建築以「The Future Returned（未來回歸）」為開幕主題，外觀與內部延續品牌一貫超現實風格，彷彿將未來場景帶到現實生活，吸引大批潮流旅客前來朝聖。

2025韓國「漢江無人機光影秀」華麗登場！2000架無人機展出全免費

2025 下半年「漢江無人機光影展」再度啟動，預計於 9 月至 10 月間舉行五場演出，每場都結合文化藝術表演與科技燈光，為首爾夜間旅遊增添話題。首場原定 9 月 6 日，因天候調整至 9 月 7 日舉行，其後場次分別落在 9 月 13 日、20 日、26 日，以及 10 月 18 日，地點均為 纛島漢江公園。

旅客注意！ 韓籍航空「行動電源新規」上路 「絕緣膠帶」必貼、透明袋免帶了

旅客注意！ 韓籍航空「行動電源新規」上路 「絕緣膠帶」必貼、透明袋免帶了

韓劇《暴君的廚師》開播「美食穿越引熱議」！3大看點1次看，這道料理端出來餓了

串聯宮廷飲食與時空穿越的新韓劇《暴君的廚師》在 Netflix 開播首兩集即掀討論。女主林潤娥為少女時代（Girls’ Generation ）成員，演員身分以《King the Land》《EXIT 極限逃生》走紅；李彩玟則是近年串紅的人氣演員，在本劇飾演年少卻挑剔的暴君王。兩人「味覺化學反應」，引起粉絲熱議￼。udn小編特別針對兩集所使用的料理與時空背景，特地整理成聚集看點，涉及劇情請斟酌觀看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。