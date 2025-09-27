首次亮相！歌詩達郵輪「莎倫娜號Costa Serena」重磅升級 11月嶄新啟航東北亞

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經重磅升級後的歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena）將於2025/11/13以閃亮新姿啟航！搭載全新面貌的莎倫娜號，於臺灣推出共8日東北亞特色航程，串聯臺灣、韓國及日本共五座城市。歌詩達郵輪亦與多家旅行社合作銷售，臺灣旅客於基隆港上船，前往濟州、釜山、八代與長崎，展開8天的海上之旅。

歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena）重磅升級，11月啟航推出嶄新東北亞閃耀航線。 圖：歌詩達郵輪／提供

此「莎倫娜號」航次與升級隸屬歌詩達為期五年之2億歐元升級投資計劃之一，全船亦於10月完成艙房、餐廳、中央大堂及娛樂設施重裝優化後的首次公開亮相，以煥新姿態迎賓。「莎倫娜號」沿襲設計師約瑟夫・法庫斯（Joseph Farcus）的折衷主義傑作，正不斷演進、拓展，並重新詮釋，化為一首由流行風格組成的樂章。」公共空間以數碼藝術概念聯乘古希臘神話為敘事主軸，並以摩登風格重新詮釋，細節處處見巧思。

▲全面換新的迎賓大廳（效果圖） Main Hall Renderings。 圖：歌詩達郵輪／提供

迎賓大廳、阿波羅大酒吧全面煥新

郵輪整體採用恆久建築風格、鮮明色調、幾何圖案與線條、以及互動燈光等元素, 塑造當代空間美感。「用織物向神話致敬」中央迎賓大廳「萬神殿」挑高十層，四周環繞大型螢幕，天幕懸掛發光 3D 列印雲朵裝置，並透過高端設計家居紡織品牌Rubelli 的設計，印有古典神像頭的沙發椅布，來延續歌詩達莎倫娜號「神話」主題，並傳達其航海與文化精神；透過 3D 列印的科技雲朵，自內而外打光，漂浮在大廳天花板之上，搭配 RGB 燈條以幾何韻律勾勒出雲朵天花板的形狀，加上強勁音樂結合光影投影，營造出沉浸式古希臘意象，帶來極致視聽體驗。

位於5樓的公共區域為重塑設計重點區域，其中可容納逾300人的「阿波羅大酒吧 Gran Bar」呈現煥新格局。從扶手椅、沙發及地毯，將會全面更新，讓整體座位區更舒適、現代。另一個亮點位於泳池甲板層，泳池區以簡潔幾何圖案與俐落色彩點綴，配合玻璃天幕引入藍天與日光，帶來潔淨清新的感受。此區日夜皆有活動，夜間派對更是不容錯過。

▲阿波羅大酒吧 Gran Bar（效果圖）。 圖：歌詩達郵輪／提供

招牌 Archipelago 餐廳 米其林星級主廚聯手打造全新菜單

歌詩達郵輪一向重視客人用餐偏好，兼融正宗意式底蘊與亞洲靈感，提供多元選擇。今次煥新後，用餐空間更見舒適，多間各具風格的餐廳登場，包括手工意式薄餅屋 Pizzeria Pummid’Oro 店內以金色阿特拉斯托舉巨型番茄的藝術裝置為視覺焦點，招牌正統義式披薩絕對不可錯過。以及全新裝潢的壽司吧 Sushino@Costa 和招牌餐廳 Archipelago 為賓客帶來耳目一新的味覺體驗。

由於深知亞洲賓客對美食的追求，船隊招牌 Archipelago 餐廳將登陸莎倫娜號，由米其林星級主廚：西班牙的 Angel Leon、法國名廚 Hélène Darroze 以及意大利的 Bruno Barbieri 聯手策劃，以大海與航線目的地為靈感打造菜單，每位主廚都以自身的飲食文化與創意，融合地中海風味與創新烹飪手法打造，獨家料理。食材皆來自每一個靠港的城市目的地，並強調永續與環境保護。用餐氛圍以漂流木牆飾，象徵大海的力量，讓旅客感覺像在海洋懷抱中用餐。透過上述餐點與設計，傳達歌詩達郵輪對環境保護與永續旅遊的承諾。

主餐廳「瑟瑞斯餐廳 Ceres Restaurant」及「發維斯塔餐廳 Vesta Restaurant」則在視覺上更加煥然一新。從原來傳統木質氛圍，搖身成為休閒愜意氛圍，利用湖水綠色調的餐椅與色彩鮮活、藝術感圖騰花紋的地毯，現代又簡潔，展現非正式的用餐感的空間。

▲尊享套房 Grand Suite（效果圖）。 圖：歌詩達郵輪／提供

宿體驗在「尊享套房 Grand Suite」進行全面升級。除設計風格用更現代、簡潔的線條，色調更取材自海洋顏色，以藍、白色為主，呼應海洋意象，取代原本偏暖色系的舊設計。材質與細節也更加精緻，營造「當代優雅 + 航海寧靜」氛圍。衛浴設備則將布簾改為玻璃拉門，更符合現代使用需求且易於清潔，牆面磁磚亦翻新，整體著重給人明亮、乾淨及舒適的使用感。

歌詩達郵輪「莎倫娜號」（Costa Serena）將於2025/11/13以全新面貌啟航，推出8日東北亞特色航程，一次串聯臺灣、韓國、日本共5座城市。這趟為期8日的旅程，五個城市糅合了不同的旅遊元素：韓國南部悠閒與城市風情，日本九州自然與洋風歷史碰撞；都能令貴賓們感受到各城市的獨特魅力。

※行程將到訪以下港口：

・濟州島（南韓）－以火山地貌、瀑布與傳統村落聞名。

・釜山（南韓）－海濱活力都市，融合沙灘、海鮮市場與現代建築。

・八代（日本）－一窺九州文化傳承與優美海岸線的靜謐之地。

・長崎（日本）－東洋與西洋交匯的歷史港城，以秀麗港灣、文化地標與富啟迪意義的歷史遺址見稱。

2026年「莎倫娜號」將於3月與7–10月，以臺灣為母港, 繼續提供4-6天行裎前往沖繩、石垣島、宮古島及九州佐世保及鹿兒島， 而04/01航次更是日韓賞樱主題航次，前往佐世保及韓國麗水，一次旅程走訪日韓賞花，是搭郵輪的不二之選。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野