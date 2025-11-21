黑五來襲！全日本10大「Premium Outlets ®」進入2025年度最終特賣

快訊

日本各地有10家 PREMIUM OUTLETS®，能望見富士山的御殿場據點為其中最具代表性商場。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
日本各地有10家 PREMIUM OUTLETS®，能望見富士山的御殿場據點為其中最具代表性商場。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒／日本部報導】日本 Premium Outlets ®即將同步進入年度最終大特惠，11/21～11/30黑色星期五特賣全面啟動，從冬季外套、靴款到包袋、生活雜貨，全都加入折扣戰線。這同時也是 2025 年最後一檔大型特惠，不少旅客都把黑五視為年底前最值得安排的購物時段。

富士山腳下的御殿場 Premium Outlets ®為例，今年黑五主打「MAX 70% OFF！」，包含 COACH、Michael Kors、The North Face、Nike、adidas 等熟悉的品牌，都可找到期間限定優惠。不過各品牌的折扣內容會因館別與店舖而異，實際優惠仍以官方網站與現場公告為準，建議行前先確認購物清單，才能更有效率地安排行程。

※各商場優惠參考網頁：https://www.premiumoutlets.co.jp/sp/bf_202511/

現在全日本 10 間 Premium Outlets ®（仙台泉、佐野、阿見、深谷花園、酒酒井、御殿場、土岐、臨空、神戶三田、鳥栖）也同步推出「勇者鬥惡龍」聯名活動，館內可見以史萊姆、勇者與各式經典道具為主題的拍照點與限定裝飾，讓整體購物氛圍多了幾分遊戲世界的沉浸感。

部分館區還設有角色立牌、章印點或限定導視，旅人可邊逛街邊蒐集拍照，就像完成一場輕鬆小冒險。黑五期間恰逢合作活動進行中，許多旅客一邊搶折扣、一邊享受角色巡禮，使 Premium Outlets ®成為本季最具話題性的購物場所之一。

特別活動加上黑五的情況下，各地 Premium Outlets ®期間內預計都將迎來大量旅客，建議想把握年度最終特賣的旅人可預留充裕時間，並搭配交通安排提早到場，讓購物與旅程都能順利進行。

富士山 美食

