釜山自由行｜釜山通行證使用攻略，「VISIT BUSAN PASS」一票暢遊五大人氣釜山景點

想要第一次來釜山就玩得超值？那一定不能錯過釜山通行證 VISIT BUSAN PASS！只要一張卡，就能免費體驗人氣交通工具、景點門票與特色活動，省錢又省心。從超夯的海岸列車到松島纜車、甘川洞文化村、汗蒸幕，甚至連小朋友最愛的斜坡滑車都包含在內，根本就是釜山旅遊神卡。

釜山通行證使用範圍

釜山景點推薦｜海岸列車 Haeundae Beach Train

全程沿著海邊行駛，一次收進大海與藍天的絕景

釜山必玩的海岸列車，全程沿著海邊行駛，能一次收進大海與藍天的絕景。搭上列車後，迎著海風，感受滿滿度假氛圍，不論白天或夕陽時分都特別迷人。持 Busan Pass 出示即可免費搭乘，讓你輕鬆省下一筆車票錢。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

搭乘地點：釜山海雲台青沙浦至尾浦區間

釜山景點推薦｜松島水晶纜車 & 龍宮雲橋

纜車搭配海上天空步道，絕對是釜山代表性的玩法。松島水晶纜車擁有透明車廂，腳下就是一望無際的大海，膽大的人一定要挑戰。纜車抵達後，順道走一趟龍宮雲橋，感受漫步海上的震撼。持卡即可免費搭乘，海景盡收眼底。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

地址：釜山廣域市西區松島海岸路

釜山景點推薦｜甘川洞文化村

色彩繽紛的山城小村，宛如童話世界，是必拍必訪的打卡景點。巷弄間不僅有壁畫、藝術裝置，還能找到人氣「拍手翻書」體驗，留下獨特的旅遊回憶。憑卡就能免費入場拍照，走到哪裡都充滿驚喜。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

地址：釜山廣域市沙下區甘川洞

釜山景點推薦｜韓國汗蒸幕

到韓國必體驗的傳統文化之一就是「汗蒸幕」。泡在熱呼呼的暖房裡，再來一杯甜米釀、烤雞蛋，簡直就是道地的韓式放鬆方式。Busan Pass 提供免費體驗，行程跑了一整天，這裡就是最療癒的休息站。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

體驗地點：依合作汗蒸幕館別為主

釜山景點推薦｜斜坡滑車 Skyline Luge

不只大人，小孩也會玩到停不下來的斜坡滑車！從山坡蜿蜒而下的軌道，一邊感受速度快感，一邊欣賞風景。這個超夯的遊樂體驗，平常要另外付費，但持 Busan Pass 直接免費暢玩，超級划算。

票價資訊：Busan Pass 免費使用

地址：釜山廣域市機張郡

釜山通行證｜購買方式與方案選擇

24/48 小時與 A+B 組合，依行程彈性選擇

Busan Pass 提供 24 小時 / 48 小時方案，適合喜歡快節奏、行程滿滿的旅客；若是想慢慢走，也有數量 A+B 組合方案，讓你依需求彈性規劃。不論哪種方案，都能一次省下多個門票費用。

購買平台：KKDAY、Klook

使用方式：手機 QR code 或實體卡皆可

釜山通行證 行程攻略

一日暢玩海景、文化、放鬆與刺激

時間：09:00–10:00 行程安排：海岸列車 Haeundae Beach Train 說明：搭乘沿海行駛的小火車，欣賞釜山海天一色的美景，持 Busan Pass 可免費搭乘。

時間：10:30–12:00 行程安排：松島水晶纜車＋龍宮雲橋 說明：體驗透明車廂纜車，腳下就是大海，抵達後可步行跨越龍宮雲橋。

時間：12:00–13:00 行程安排：午餐 說明：可在附近品嚐海鮮料理或韓式餐館，補充能量。

時間：13:30–15:00 行程安排：甘川洞文化村 說明：漫步彩色山城，體驗藝術小店與「拍手翻書」，是必拍打卡點。

時間：15:30–17:00 行程安排：韓國汗蒸幕體驗 說明：在傳統汗蒸幕休息放鬆，享用烤雞蛋與甜米釀，感受韓國在地文化。

時間：17:30–19:00 行程安排：晚餐 說明：建議選擇釜山特色料理，如海鮮湯或生魚片。

時間：19:30–21:00 行程安排：斜坡滑車 Skyline Luge 說明：釜山熱門親子體驗，蜿蜒滑道超刺激，持 Busan Pass 免費暢玩。

時間：21:30 行程安排：賦歸／自由活動 說明：可回飯店休息，或繼續體驗釜山夜生活。

釜山通行證常見問題

海岸列車在哪裡搭？票價是多少？

海岸列車行駛於釜山海雲台青沙浦至尾浦一帶，全程沿著海岸線行駛，能看到絕美的海景。一般需購票，但持 釜山通行證可免費搭乘，非常划算。

松島水晶纜車有什麼特色？

松島水晶纜車的透明車廂能直接看到腳下大海，是釜山必玩體驗。纜車抵達後可以順道走龍宮雲橋，感受漫步海上的驚險與美景。持 釜山通行證出示即可免費搭乘。

甘川洞文化村需要門票嗎？

甘川洞文化村以彩色山城聞名，是釜山最受歡迎的拍照打卡點。持釜山通行證就能免費入場，還能體驗「拍手翻書」等特色活動。

韓國汗蒸幕包含在 通行證裡嗎？

是的，釜山通行證提供指定館別的免費汗蒸幕體驗。你可以在行程中安排放鬆時段，體驗韓國人最道地的休閒方式。

斜坡滑車 Skyline Luge 適合小朋友嗎？

斜坡滑車是釜山熱門親子活動，大人小孩都能玩。軌道蜿蜒而下，速度快感十足。持釜山通行證可免費體驗一次。

釜山 Pass 有哪些方案？

釜山 Pass 提供 24 小時、48 小時限時方案，適合跑行程滿滿的旅客；也有 A+B 組合方案，適合喜歡慢遊的人。依照行程安排選擇最合適的版本，就能最大化省錢。

哪裡可以購買釜山通行證？

可在 KKDAY 或 Klook 上購買，使用方式可選擇手機 QR code 或領取實體卡，操作簡單方便。

